Institutul Nobel afirmă că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat la Trump, cum a sugerat María Corina Machado

Data publicării:
Nobel Peace Prize - Announcement
Medalia pentru Premiul Nobel pentru Pace (față/spate). Foto: Profimedia Images

Institutul Nobel din Norvegia a declarat că, odată ce Premiul Nobel pentru Pace este anunțat, „acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altor persoane”.  Precizarea a venit în urma declaraţiilor liderului opoziţiei venezuelene, María Corina Machado (foto), care a sugerat că ar putea să-i ofere premiul din 2025 preşedintelui american Donald Trump, relatează NBC News.

Într-un comunicat, institutul a afirmat că decizia de acordare a Premiului Nobel este definitivă şi permanentă, citând statutul Fundaţiei Nobel, care nu permite modificări. Organizaţia a menţionat, de asemenea, că membrii comitetelor care acordă premiile nu comentează acţiunile sau declaraţiile laureaţilor după primirea premiilor.

„Odată ce Premiul Nobel este anunţat, acesta nu poate fi revocat, împărţit sau transferat altor persoane”, au declarat vineri Comitetul Nobel norvegian şi Institutul Nobel norvegian. „Decizia este definitivă şi rămâne valabilă pentru totdeauna.”

Luni, Machado, într-o discuţie cu Sean Hannity la Fox News, a declarat că înmânarea premiului lui Trump ar fi un gest de recunoştinţă din partea poporului venezuelean pentru înlăturarea lui Nicolás Maduro, preşedintele ţării, care a fost capturat săptămâna trecută de Statele Unite.

