Insula petrolului ce ține în viață regimul de la Teheran. De ce Trump nu a atacat-o și care este „jocul pe termen lung” al SUA în Iran

Data publicării:
instalații de încărcare a petrolului pe insula Kharg, Iran / imagine din satelit cu insula Kharg
Washingtonul se teme că distrugerea infrastructurii de pe insula Kharg va duce la o explozie a prețului petrolului și va slăbi orice viitor guvern care ar putea înlocui actualul regim de la Teheran. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Insula Kharg a fost bombardată masiv în anii '80, în timpul războiului dintre Iran și Irak „Vom lua tot petrolul din mâinile teroriștilor” Cât va mai rămâne insula Kharg o „linie roșie” pentru SUA?

O mică insulă de corali din nordul Golfului Persic este una dintre cele mai importante ținte din Iran pe care SUA și Israelul le-ar putea lovi, însă armatele celor două țări s-au ferit până acum să o atace. Distrugerea infrastructurii insulei Kharg ar fi devastatoare pentru economia Teheranului, întrucât 90% din petrolul exportat de Iran este încărcat în petroliere cu ajutorul instalațiilor construite aici.

Insula Kharg are o suprafață de doar 20 de kilometri pătrați și se află la 25 de kilometri de coasta Iranului. Începând din anii ‘60, insula a devenit principalul terminal de export al petrolului iranian, instalațiile capabile să încarce până la 7 milioane de barili de petrol pe zi fiind construite de compania americană Amoco.

Economia Iranului s-ar prăbuși de tot fără terminalul din insula Kharg, a spus Richard Nephew, fost trimis special adjunct al SUA în Iran, pentru Financial Times.

Dacă Statele Unite ar distruge sau prelua controlul asupra insulei, ar fi o lovitură devastatoare pentru Iran, însă și pentru piața energiei la nivel global. În plus, ar putea prelungi războiul și ar putea slăbi orice viitor guvern iranian care i-ar lua locul actualului regim.

Atacurile asupra insulei Kharg au reprezentat de mult timp o linie roșie pentru Washington. Acum, felul în care administrația Trump va aborda această problemă în timpul conflictului ar putea dezvălui care este cu adevărat strategia pe termen lung a Statelor Unite în privința Iranului.

donald-trump (5)
Administrația Trump a indicat faptul că „jocul pe termen lung” al Statelor Unite este să se asigure că rezervele de petrol ale Iranului vor fi controlate de un guvern agreat de America. Foto: Profimedia Images

Insula Kharg a fost bombardată masiv în anii '80, în timpul războiului dintre Iran și Irak

Instalațiile petroliere de pe insula Kharg sunt extrem de vulnerabile în fața atacurilor aeriene: zeci de rezervoare se află în sudul insulei, debarcadere lungi pentru încărcarea celor mai mari tipuri de petroliere se extind de o parte și de alta a insulei. În afară de locuințele muncitorilor, pe insulă se mai găsește și un aeroport de mici dimensiuni care face legătura cu restul Iranului.

Conducte subacvatice conectează terminalul de unele dintre cele mai mari câmpuri petroliere ale Iranului. Insula a fost bombardată masiv în timpul războiului dintre Iran și Irak din anii ‘80.

Israelul a lovit, la final săptămânii trecute, principalele depozite de combustibil din Teheran, declanșând incendii uriașe și acoperind capitala într-un strat negru de fum. Până acum, însă, nu au fost lansate atacuri asupra infrastructurii insulei Kharg.

Terminalul din Kharg pare a fi complet funcțional. Mai multe supertancuri petroliere au fost încărcate aici în ultima săptămână, potrivit datelor publicate de platformele de monitorizare a activității petrolierelor. Unul dintre ele ar fi traversat Strâmtoarea Ormuz chiar vineri seara, în ciuda războiului care a blocat accesul pentru alte vase.

Președintele american Donald Trump a spus că va extinde campania de bombardamente dincolo de țintele militare și nucleare, însă nu a comentat despre insula Kharg.

Unii politicienii israelieni, precum liderul opoziției Yair Lapid, ar dori ca armata Israelului să „distrugă toate câmpurile petroliere și industria energetică de pe insula Kharg... ceea ce va paraliza economia Iranului și va răsturna regimul”.

terminal-petrol-insula-kharg
90% din petrolul exportat de Iran este încărcat în petroliere cu ajutorul instalațiilor construite pe insula Kharg de compania americană Amoco în anii '60. Foto: Profimedia Images

„Vom lua tot petrolul din mâinile teroriștilor”

Experții din domeniu se tem, însă, că un atac asupra insulei ar putea duce la extinderea războiului și ar putea avea consecințe grave pentru celelalte țări din Golful Persic care ar intra în vizorul atacurilor iraniene.

„SUA și Israelul sunt conștiente de faptul că dacă lovești [insula Kharg], riști ca Iranul să țintească cu adevărat infrastructura petrolieră a statelor din Golf, iar dacă schimbarea regimului va fi un succes, va face următorul guvern mai slab”, a explicat Nephew.

„Asta nu înseamnă că nu va fi lovită, dar explică de ce acest lucru nu s-a întâmplat încă.”

Unii oficiali ai administrației Trump au indicat faptul că „jocul pe termen lung” al Statelor Unite este să se asigure că rezervele de petrol ale Iranului vor fi controlate de un guvern agreat de America, potrivit FT.

„În ultimă instanță, nu va mai trebui să ne facem griji de aceste probleme din Strâmtoarea Ormuz pentru că vom lua tot petrolul din mâinile teroriștilor”, a spus Jarrod Agen, directorul general al Național Energy Dominance Council de la Casa Albă.

depozit petrol - iran - 8 martie 2026
Israelul a lovit, la final săptămânii trecute, principalele depozite de combustibil din Teheran, declanșând incendii uriașe și acoperind capitala într-un strat negru de fum. Foto: Profimedia

Cât va mai rămâne insula Kharg o „linie roșie” pentru SUA?

„Administrația nu vrea să distrugă baza unei economii iraniene postbelice”, a spus și Michael Doran, un fost oficial american din timpul administrației lui George W. Bush, care a precizat că Washingtonul nu își dorește creșterea prețului petrolului și că Israelul va respecta această „linie roșie” a Statelor Unite.

Israelul și SUA și-au împărțit până acum țintele pe care le bombardează în Iran: forțele israeliene au atacat ținte din vestul și centrul Iranului, în timp ce forțele americane s-au ocupat de regiunea de sud a țării și apele sale teritoriale.

Pericolul creșterii prețurilor petrolului și importanța menținerii unor relații cât mai bune cu Beijingul ar putea face ca Washingtonul să îi permită Teheranului să continue să exporte petrol folosind insula Kharg, în condițiile în care cea mai mare parte a exporturilor sale pe mare ajung în China.

Doar o situație extremă ar putea duce la includerea insulei Kharg pe lista țintelor atacate de Statele Unite, cum ar fi cazul în care țările din Golful Persic ar suferi pierderi mari din cauza atacurilor iraniene, potrivit lui Doran.

Obiectivul campaniei israeliene împotriva Iranului rămâne crearea condițiilor propice pentru schimbarea regimului și nu „distrugerea completă a Iranului”, a spus și o persoană citată de FT care cunoaște detalii despre operațiunea Israelului.

