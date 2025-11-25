Insula unde Roman Abramovici și-a ascuns miliardele: de la refugiu sigur pentru oligarhii ruși la sancțiuni și lupte în instanță

Insula Jersey din Canalul Mânecii a dezvăluit noi detalii despre o bătălie juridică cu oligarhul rus Roman Abramovici, care durează deja de doi ani. Documentele recent publicate arată că, în ciuda îngrijorărilor privind legăturile strânse dintre fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea și regimul lui Vladimir Putin, autoritățile din Jersey i-au permis lui Abramovici, cu aprobarea oficialilor de la Londra, să transfere pe insulă active în valoare de peste 7 miliarde de dolari deținute de companiile care controlează cea mai mare parte a averii sale.

Posibilitatea de a-și proteja secretele financiare și impozitele mici oferite de paradisul fiscal din Canalul Mânecii au atras, timp de zeci de ani, oligarhi care au strâns averi uriașe în unele din cele mai autoritare țări din lume.

Jersey are propriul său parlament, dar face parte din dependențele Coroanei Britanice. Relația dintre cele două jurisdicții este ca un fel de cutie neagră – se cunosc foarte puține informații despre cum sunt luate deciziile cele mai importante și în ce măsură este consultat în acest sens parlamentul britanic, potrivit The Guardian.

Curtea Regală din Jersey a început luna aceasta să publice o serie de hotărâri judecătorești care nu au mai fost dezvăluite până acum. În aceste documente se arată pentru prima oară cum, în 2016 și 2017, Abramovici și patru dintre cei mai apropiați asociați ai săi au fost primiți în paradisul fiscal folosind schema „High value residency”, prin care persoanele cu venituri foarte mari pot primi drept de rezidență.

Cererea lui Abramovici a fost aprobată în septembrie 2017, potrivit documentelor. Oligarhul rus a primit și permisiunea de a-și muta companiile care controlează cea mai mare parte din averea sa pe insula aflată în apropiere de coasta de nord a Franței.

Londra nu s-a opus relocării activelor oligarhului în insula Jersey

Transferul de active din rețeaua offshore a lui Abramovici în Jersey a avut loc în 2017 și, din nou, în 2021, cu doar câteva luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. Atunci, Abramovici a relocat active în valoare de 7 miliarde de dolari.

O companie a cărui beneficiar real final era Abramovici a primit în 2016 licența de funcționare în Jersey. Numele companiei a fost păstrat secret, dar activitatea ei principală pare să fi fost gestionarea averii familiei, oferind consultanță în privința „activităților filantropice”, achiziționării de avioane, iahturi și mașini, și investițiilor în Europa și America de Nord.

Autoritățile de la Londra au fost consultate în mai multe rânduri de oficialii din Jersey în privința deciziilor legate de Abramovici, despre care se știa că are legături strânse cu regimul lui Vladimir Putin. În ultimă instanță, Londra nu s-a opus relocării activelor oligarhului în Jersey, în ciuda îngrijorărilor sporite legate de persoanele asociate cu Kremlinul în urma anexării Crimeei de către Rusia în 2014.

Ușile au rămas deschise pentru Abramovici chiar și după scandalul diplomatic declanșat de cazurile de otrăvire de la Salisbury din 2018 – o tentativă eșuată de asasinare a unui agent dublu și a fiicei lui de către agenți ruși.

Abia după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, autoritățile din Jersey au decis înghețarea activelor în valoare de 7 miliarde de dolari ale lui Abramovici și percheziționarea mai multor proprietăți de pe insulă asociate cu oligarhul rus.

„Venituri obținute în mod fraudulos în numele unor terțe părți, inclusiv Putin”

Autoritățile investighează posibilitatea ca Abramovici să fi obținut averea sa în mod fraudulos pe vremea când își construia afacerea de petrol și gaze naturale – Sibneft – în anii '90.

Într-un raport din 2016 al Comisiei pentru Servicii Financiare din Jersey, se menționa faptul că „legăturile apropiate ale lui Abramovici cu Putin prezintă riscuri la adresa reputației insulei, mai ales având în vedere imaginea tot mai răspândită a Rusiei ca stat criminal dispus să folosească acțiuni militare pentru a-și atinge scopurile”.

Abramovici s-ar putea folosi de compania sa din Jersey „ca să spele veniturile obținute în mod fraudulos în numele unor terțe părți, inclusiv Putin”, se mai menționa în raport. „Insula nu va avea niciun control asupra activităților companiei.”

Procurorul general din Jersey de la acea vreme, Robert MacRae, le-a spus oficialilor de pe insulă că nu există nicio obiecție politică din partea Londrei pentru a deschide porțile pentru Abramovici și miliardele sale.

Cu toate că au trecut trei ani de la declanșarea anchetei legate de Abramovici și asociații lui, avocații oligarhului rus au spus că acesta nu a fost acuzat oficial de nimic până acum și că, din câte știu ei, procurorii „nu au făcut niciun progres”. Totuși, oficialii din Jersey au transmis că investigația este în continuă desfășurare.

