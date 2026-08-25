Disputa comercială dintre Canada şi SUA, declanşată de taxele impuse de Washington aliatului său, a escaladat luni într-un război deschis de replici între preşedintele SUA, Donald Trump, şi premierul provinciei Ontario, Doug Ford, informează EFE, preluată de Agerpres.



Ford a dat startul ostilităţilor în momentul în care, într-un interviu radio, i-a sugerat lui Trump unde să-l pupe, după ce preşedintele SUA a anunţat că tarifele pentru automobilele, piesele auto şi oţelul canadiene vor creşte la 50% începând cu ianuarie 2027.



Liderul provinciei Ontario, unde este concentrată o mare parte din industria auto canadiană, a cerut, de asemenea, utilizarea "tuturor instrumentelor disponibile" împotriva Washingtonului, inclusiv posibila restricţionare a vânzărilor de electricitate şi minerale critice către SUA.



Trump a răspuns pe reţelele de socializare, numindu-l pe Ford "lacheu" al prim-ministrului canadian Mark Carney şi fratele "mai puţin carismatic, inteligent şi, în general, puţin impresionant" al "răposatului şi marelui Rob Ford", care a fost primar al oraşului Toronto, capitala Ontario şi cel mai mare oraş al ţării, din 2010 până în 2014.



Doug Ford, liderul Partidului Conservator din Ontario, a ripostat la scurt timp după aceea, numindu-l pe Trump "dictator", "tiran", "rege al falimentelor" şi "ratat".

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„Am o mulțime de proprietăți imobiliare pe spinare, așa că are destul spațiu să mă pupe”, a spus premierul.



"Am avut de-a face cu tipi ca tine toată viaţa mea şi ştii ce? Toţi ajung să piardă, pentru că tu eşti un ratat", i-a transmis Ford lui Trump în faţa camerelor de luat vederi.



Premierul provinciei Ontario a ameninţat că va impune tarife la exporturile de energie electrică şi va întrerupe furnizarea de minerale esenţiale către Statele Unite.



Referirea lui Trump la Rob Ford a readus în discuţie una dintre cele mai controversate figuri din politica canadiană recentă.



În timp ce era primar al oraşului Toronto, Rob Ford a câştigat notorietate internaţională în 2013, după ce a recunoscut că a fumat crack, despre care a spus că s-a întâmplat în timpul unuia dintre episoadele sale de beţie. Dezvăluirea a urmat lunilor de controverse legate de un videoclip în care ar fi apărut consumând drogul.



Ford a refuzat să demisioneze în ciuda scandalurilor legate de droguri, alcool şi prostituate, iar Consiliul Local din Toronto l-a deposedat în cele din urmă de o mare parte din puterea sa executivă. Rob Ford a murit de cancer în 2016.



Pe de altă parte, relaţia dintre Trump şi Doug Ford, ale cărui politici au fost descrise drept populiste de către comentatorii politici ai ţării, nu a fost întotdeauna ostilă.



În noiembrie 2016, la scurt timp după ce Trump a câştigat primul său mandat de preşedinte al SUA, Ford a declarat că ar fi votat pentru republican, în ciuda comentariilor sale denigratoare la adresa femeilor şi mexicanilor.



Trei ani mai târziu, în 2019, Ford şi-a declarat din nou sprijinul pentru Trump: "Dumnezeu să-l binecuvânteze pe preşedinte şi să nu vă înşelaţi. Sunt un mare republican, sunt un susţinător al lui, cu o mentalitate conservatoare".



Însă politicile protecţioniste ale lui Trump l-au făcut pe Ford să-şi înăsprească poziţia împotriva liderului republican în 2020, când Washingtonul a impus tarife vamale la exporturile de aluminiu canadiene.



Ruptura finală a venit în octombrie 2025, când Ford a decis să folosească fragmente dintr-un discurs al fostului preşedinte Ronald Reagan în reclamele de televiziune din SUA pentru a ataca tarifele vamale ale lui Trump.



Preşedintele SUA a reacţionat prin suspendarea negocierilor comerciale cu Canada şi, ulterior, prin creşterea tarifelor vamale pentru ţara vecină.

Editor : M.C