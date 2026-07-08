Întâlnire Donald Trump - Volodimir Zelenski. Liderul SUA anunță că Ucraina ar putea produce rachete Patriot: „Le vom arăta cum se face”

Președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, s-au întâlnit la Ankara, în cea de-a doua zi a summitului NATO. Liderul de la Casa Albă a calificat drept reușită întrevederea cu liderul de la Kiev, adăugând că a stabilit o relație bună cu acesta, menționând și cearta din Biroul Oval, incident petrecut în februarie 2025. „E greu de crezut, nu-i așa? De la Biroul Oval până acum, cred că am dezvoltat o relație foarte bună”, a spus cel de-al 47-lea președinte american, relatează The Guardian.

După ce a afirmat că a avut o „întâlnire bună” cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a adăugat: „E greu de crezut, nu-i așa? De la Biroul Oval până acum, cred că am dezvoltat o relație foarte bună”, a afirmat el.

„Și acesta nu este sfârșitul”, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Nu, nu este, poate că acesta va fi doar începutul”, a intervenit și Trump.

Ulterior, atenția s-a mutat pentru scurt timp către liderul de la Kiev, care a afirmat că apărarea este prioritatea principală, iar negocierile de pace vizează găsirea unei soluții pentru încheierea războiului.

El a mai afirmat că au început să lucreze la un acord cu SUA privind dronele. „Este un început foarte bun”, a precizat el.

Cel de-al 47-lea președinte american a intervenit apoi pentru a afirma că încheierea invaziei rusești în Ucraina „nu este deloc ușoară”, întrucât atât președintele rus Vladimir Putin, cât și Zelenski sunt „personalități dificile”.

„Dar cred că am înregistrat progrese semnificative în ultimele două săptămâni și vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a apreciat el.

Trump a fost întrebat despre o cale „pragmatică” de a pune capăt agresiunii ruse împotriva Ucrainei. El a răspuns: „Vor ajunge la o înțelegere”.

„Această înțelegere se află în discuție de mult timp. Are părți pozitive și părți negative. Ei știu despre ce este vorba. El știe mai bine decât oricine despre ce este vorba”.

Apoi, el a comparat situația cu doi copii care se bat într-un parc, spunând: „Uneori trebuie să-i lași să se bată”.

Ulterior, președintele american și-a îndreptat atenția către liderul ucrainean și l-a lăudat pentru că „face o treabă extraordinară” și pentru că este „foarte eficient”.

Totuși, liderul SUA a afirmat și că Rusia este „o țară mare” și o „forță puternică”. Trump a mai declarat că, în opinia lui, ambii președinți doresc să pună capăt războiului și să „rezolve problema”: „Și asta ar trebui să fie o combinație bună”.

În continuare, Trump a fost întrebat și despre atacurile Ucrainei pe teritoriul rus. El a redirecționat întrebarea către secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care a spus că acestea au schimbat dinamica războiului. Trump a intervenit: „Este o escaladare, dar este totodată o escaladare care poate contribui la încheierea conflictului”.

Apoi, el a reiterat că, în opinia sa, ambele părți doresc să ajungă la un acord, adăugând că Zelenski ar dori cu siguranță „să se întoarcă la reconstrucția țării sale, în loc să se confrunte cu toată această moarte și distrugere”.

Președintele ucrainean a răspuns cu voce joasă: „Desigur”. Trump a continuat spunând că Ucraina are „un potențial imens”, iar SUA au „un interes” în succesul acesteia în cadrul acordului privind mineralele.

Totodată, liderul de la Casa Albă a afirmat că există „o presiune foarte mare asupra președintelui Putin” și a adăugat: „Nu cred că îi place ce se întâmplă”.

Trump a fost întrebat dacă ar fi de acord ca Europa să producă rachete Patriot pe plan intern, pe baza unei licențe americane. El a afirmat că acest lucru va fi discutat, însă a preciza că este vorba de o armă „defensivă” și că acest aspect îi place.

În cele din urmă, el a sugerat în mod clar că SUA ar fi dispuse să accepte acorduri de licență pentru rachetele Patriot.

„Mi-a spus asta o păsărică, despre faptul că le vom acorda dreptul de a produce rachete Patriot. Le vom arăta cum se face”, a mai adăugat acesta.

Întrebat dacă SUA ar fi pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei, Trump a replicat: „Vrem să facem asta, vrem să o facem pentru a salva vieți. … Încerc să salvez vieți”.

Liderul american a mai spus că Zelenski se bucură de „mult sprijin” din partea liderilor NATO. El a precizat că Putin a dorit să organizeze la Moscova o întâlnire pentru a pune capăt războiului, dar a insistat că aceasta nu este o opțiune.

„Dar se vor întâlni, iar Zelenski se va întâlni cu el și se va întâmpla ceva. Va fi ceva pozitiv. Și cred că sper să se întâmple curând”, a mai afirmat el. Apoi, liderul ucrainean a glumit spunând că îi este greu să meargă la Moscova, pentru că acolo sunt atât de multe drone ucrainene în aer.

Trump a mai explicat că va colabora cu Rusia în privința garanțiilor de securitate pentru a se asigura că Ucraina nu va mai fi atacată niciodată.

„Rusia ne respectă foarte mult, iar noi vom lucra la un fel de acord de securitate. Dacă vom reuși să încheiem acordul potrivit, vom ajuta Europa… și vom lucra la un fel de pachet de măsuri de securitate”.

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Editor : A.M.G.