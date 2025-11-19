Live TV

Întâlnire Erdogan - Zelenski în Turcia. Președintele Ucrainei vrea noi schimburi de prizonieri de război cu Rusia

Turkish President Recep Tayyip Erdogan and the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy shake hands
Volodimir Zelenski a fost primit de Recep Tayyip Erdogan la Ankara. Foto: Profimedia
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a făcut apel miercuri la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecinţe „devastatoare”. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit cu Erdogan la Ankara, şi-a exprimat speranţa în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia până la sfârşitul anului.

Delegaţiile Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit deja de trei ori în acest an - în mai, iunie şi iulie - în metropola turcă de pe malurile Bosforului.

„Într-un moment în care efectele distructive ale războiului se agravează pentru cele două părţi, considerăm că negocierile de la Istanbul constituie o iniţiativă importantă în vederea unei soluţii diplomatice”, a afirmat şeful statului turc, care l-a primit pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Ankara, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Erdogan a menţionat „în special, creşterea numărului de atacuri împotriva infrastructurilor energetice şi pierderile de vieţi omeneşti rezultate, precum şi distrugerile ireparabile pentru ambele părţi”.

„Revitalizarea procesului de la Istanbul cu un cadru mai complet - un cadru capabil să abordeze problemele de acum acute - ar fi benefic”, a afirmat el în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Zelenski.

„Suntem de părere că procesul de la Istanbul trebuie reluat într-un format mai restrâns şi mai concentrat”, a insistat Erdogan.

Zelenski vrea schimburi de prizonieri de război

Volodimir Zelenski, la rândul său, şi-a exprimat speranţa reluării schimburilor de prizonieri de război cu Rusia „până la sfârşitul anului” în curs.

„Sperăm să reluăm schimburile până la sfârşitul anului, pentru a aduce acasă un număr semnificativ de prizonieri. Turcia ne ajută mult în acest demers”, a afirmat preşedintele ucrainean.

În cadrul reuniunilor precedente între delegaţiile rusă şi ucraineană de la Istanbul, sub auspiciile ministrului turc de externe, Hakan Fidan, cele două părţi conveniseră asupra unor schimburi de prizonieri de război.

Atât Erdogan, cât şi Zelenski şi-au exprimat dorinţa ca noi contacte să permită noi acorduri, precum cele încheiate în cadrul întâlnirilor anterioare între reprezentanţii Moscovei şi Kievului la Istanbul, care au făcut posibilă eliberarea a mii de prizonieri de război ucraineni şi ruşi.

„Suntem întotdeauna gata să discutăm propunerile cu Rusia pentru a activa încetarea focului şi a deschide calea către o pace durabilă”, a continuat el, subliniind că „apreciază, de asemenea, implicarea aliatului nostru, Statele Unite, în acest proces”.

„S-au activat multe procese”

După întâlnirea de la Ankara cu omologul său turc, preşedintele ucrainean a afirmat că eforturile de a pune capăt războiului în Ucraina au fost relansate, exprimându-şi speranţa ca iniţiativele în cauză să conducă spre obţinerea unei păci durabile, cu garanţii de securitate pentru ţara sa, notează EFE.

„Evident, am discutat despre situaţia diplomatică, iar acum s-au activat multe procese. Noi încercăm să facem în aşa fel încât această activitate să vizeze într-adevăr pacea, o pace durabilă, garantarea securităţii”, a declarat Zelenski.

Declaraţiile preşedintelui ucrainean intervin după ce publicaţia americană Axios a dezvăluit miercuri că emisarii Casei Albe şi Kremlinului, Steve Witkoff şi, respectiv, Kirill Dmitriev, ar fi negociat în secret şi fără a consulta Ucraina sau partenerii europeni ai Kievului un plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului.

Zelenski anunţase în ajun că se va deplasa în Turcia pentru a susţine mai multe întâlniri menite să „revitalizeze” negocierile privind sfârşitul războiului.

Media americane au indicat că una dintre aceste întâlniri ar putea fi cu emisarul SUA, Steve Witkoff, dar guvernul american a negat că acesta ar fi avut intenţia de a călători în Turcia.

Pe lângă mulţumirile adresate Turciei pentru rolul său de mediator, Zelenski a subliniat disponibilitatea Ankarei de a se implica în asigurarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului. În mod concret, Turcia se va ocupa de securitatea în Marea Neagră, potrivit lui.

