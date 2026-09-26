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Întâlnire fără precedent: Lavrov și ministrul german, față în față după începutul războiului din Ucraina. Condiția pusă de Berlin

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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia
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Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit sâmbătă, la sediul ONU, cu omologul său german, Johann Wadephul, fiind prima astfel de întrevedere de la începutul invaziei ruse în Ucraina din 2022, au transmis agenţiile internaţionale de presă.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate, apărute după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibil către aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august. De atunci, Germania şi Rusia şi-au închis reciproc consulatele.

Serghei Lavrov, care urma să se adreseze Adunării Generale a ONU de la New York în cursul dimineţii de sâmbătă (ora locală), s-a întâlnit ultima dată cu un ministru german de externe în ianuarie 2022, când a purtat discuţii cu Annalena Baerbock, cu mai puţin de o lună înainte de începerea invaziei în Ucraina.

Întâlnirea de sâmbătă s-a desfăşurat cu uşile închise, deşi chestiunea Ucrainei s-a aflat, fără îndoială, pe ordinea de zi.

Partea germană a insistat ca accesul presei la întâlnire să fie restricţionat şi ca discuţiile să nu fie înregistrate, potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenţia de ştiri rusă TASS.

Ea a adăugat că iniţiativa întâlnirii a aparţinut Berlinului.

Editor : Sebastian Eduard

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