Întâlnire la clubul de golf: Trump și premierul din Qatar vor discuta, în contextul crizei din Gaza

Data actualizării: Data publicării:
trump la casa alba
Donald Trump. Foto: GettyImages

Donald Trump îl va primi la cină, la clubul său de golf din Bedminster (New Jersey, nord-est), pe prim-ministrul din Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a anunţat Casa Albă. Această întâlnire are loc la trei zile după un atac fără precedent al Israelului care a vizat liderii mişcării islamiste palestiniene Hamas, reuniţi într-un complex rezidenţial din centrul capitalei Doha.

Trimisul special american Steve Witkoff va participa la cină alături de preşedintele american şi de prim-ministrul din Qatar, relatează AFP preluată de News.ro.

Israelul şi-a atras critici din partea multor aliaţi după atacul asupra capitalei Qatarului, ţară cu rol de mediator în negocierile pentru un armistiţiu în Fâşia Gaza. Donald Trump a lansat chiar o mustrare rară la adresa aliatului său, spunând că este „foarte nemulţumit” de atacurile israeliene.

La începutul săptămânii, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani a declarat că doreşte ca omologul său israelian Benyamin Netanyahu să fie „trimis în judecată”, considerând că atacul „a ucis orice speranţă” pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit deja cu liderul din Qatar vineri dimineaţă.

Pe de altă parte, Marco Rubio se va deplasa în Israel pentru a-i asigura sprijinul american înainte de recunoaşterea iminentă a unui stat palestinian de către mai multe state occidentale, printre care Franţa, la Adunarea Generală a ONU.

El va insista în faţa liderilor israelieni asupra „angajamentului (american) de a lupta împotriva măsurilor anti-israeliene, inclusiv recunoaşterea unilaterală a unui stat palestinian, care recompensează terorismul Hamas”, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Editor : A.P.

