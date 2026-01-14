Întâlnirea din SUA privind Groenlanda a fost mutată din Casa Albă în ultimul moment

Întâlnirea la nivel înalt dintre oficiali americani, danezi şi groenlandezi privind Groenlanda a fost mutată din Casa Albă în clădirea vecină Eisenhower, chiar înainte de începere, relatează presa daneză. Potrivit surselor citate, decizia ar putea reprezenta o încercare de reducere a tensiunilor, în contextul declaraţiilor recente ale preşedintelui Donald Trump pe tema preluării controlului asupra insulei arctice.

Postul de televiziune danez TV2 a speculat că această mutare ar putea fi văzută ca o încercare de a reduce tensiunile, îndepărtând întâlnirea de preşedinte, în special după ultimele sale comentarii explozive, potrivit News.ro. Întâlnirea este programată să înceapă la ora 10.30, ora Washingtonului (17.30, ora României).

Înainte de reuniune, prim-ministrul Groenlandei a declarat că „nu este momentul” să se discute despre viitoarea independenţă a insulei arctice şi să se pună în pericol dreptul acesteia la autodeterminare, în contextul în care Trump intensifică ameninţările de a prelua controlul asupra acesteia.

„Nu cred că este momentul să discutăm despre asta. Nu ar trebui să ne jucăm cu dreptul nostru la autodeterminare atunci când o altă ţară vorbeşte despre preluarea noastră”, a declarat premierul Jens-Frederik Nielsen într-un interviu acordat presei din insula arctică.

„Asta nu înseamnă că nu vom dori ceva diferit în viitor. Dar aici şi acum, facem parte din regatul (danez) şi suntem alături de regat. Acest lucru este deosebit de important în această situaţie gravă”, a adăugat Nielsen.

Miercuri, Donald Trump a scris pe Truth Social că orice altceva decât Groenlanda „în mâinile” Statelor Unite este „inacceptabil”, reiterând cererea sa de control asupra teritoriului danez cu doar câteva ore înaintea reuniunii găzduite de vicepreşedintele său pe această temă.

