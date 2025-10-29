Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ar putea schimba cursul războiului din Ucraina: Fără China, Rusia nu este deloc un subiect

Întâlnirea președintelui american Donald Trump cu omologul chinez Xi Jinping ar putea remodela abordarea actuală de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului, a declarat Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean, pentru Kyiv Post.

Cei doi lideri vor purta discuții în Asia joi, 30 octombrie.

„Astăzi, acestea sunt, în opinia mea, fără îndoială, negocieri cheie, care într-un fel sau altul pot influența direct și indirect atât cursul războiului, cât și sfârșitul războiului ca atare”, a spus Podoliak pentru sursa citată.

El a spus că există mai multe pârghii care îl pot ajuta pe Trump să influențeze Moscova, cum ar fi dependența Rusiei de Beijing. Conform acestuia, Statele Unite au adoptat o poziție clară cu privire la refuzul Rusiei de a pune capăt războiului și de a se angaja în negocieri realiste, făcând referire la recentele sancțiuni impuse de Washington asupra petrolului rusesc.

Podoliak a spus că Rusia se bazează și pe China pentru alte resurse: „Pe de altă parte, avem dependența absolută a Rusiei de furnizorii chinezi de bunuri și achiziționarea unui număr mare de aceiași purtători de energie. Adică Rusia câștigă bani din China și depinde complet de ea.”

El a sugerat că sprijinul Beijingului permite Rusiei să continue războiul în Ucraina: Rusia, în principiu, este capabilă să poarte război doar pe baza capacităților Chinei. Oricât de paradoxal ar părea: fără China, Rusia nu este deloc un subiect”.

Podoliak a susținut că Rusia „nu este independentă”, precizând că, de fapt, ar fi un „stat vasal”.

„Nu este independentă. Este, mai degrabă, un stat vasal cu o cantitate mare de resurse și o componentă militară, dar toate acestea depind de China”, a spus el.

Beijingul are puterea de a influența Moscova, a subliniat Podoliak, adăugând că războiul afectează și economia globală, ceea ce înseamnă că țările au toate motivele să contribuie la încetarea invaziei Rusiei.

„Adică, este evident că războiul trebuie să înceteze. Este dezavantajos din punct de vedere strategic ca atât de multe țări să se afle în conflict [una cu cealaltă], deoarece acest lucru are un efect distructiv asupra relațiilor reciproce, asupra dreptului internațional și asupra relațiilor economice și comerciale. Prin urmare, desigur, dacă accentul este pus corect în procesul de negociere dintre Trump și Xi, vom putea ajunge la linii clare pentru încheierea războiului din Ucraina”, a adăugat el.

Consilierul prezidențial ucrainean consideră, de asemenea, că o singură întâlnire nu va duce la rezultate imediate, întrucât negocierile complexe vizează distribuția globală a energiei și relațiile comerciale.

„Am asistat la prima parte a negocierilor în Malaezia, menite să limiteze acțiunile represive reciproce ale Statelor Unite față de China și ale Chinei față de Statele Unite. Mă refer la problema tarifelor”, a declarat el.

„Prin urmare, este evident că, în cadrul negocierilor bilaterale dintre Statele Unite și Republica Populară Chineză, ne putem aștepta la un format mai mult sau mai puțin clar al relațiilor globale care va fi realizat în următoarele decenii.”

„Dar nu este vorba doar de una sau două runde de negocieri. Este vorba de o discuție destul de lungă, care va continua între aceste două țări”, a adăugat el.

Totodată, el nu a exclus posibilitatea ca viitoarea întâlnire dintre Xi și Trump să ducă la un acord care să deschidă calea pentru o cooperare viitoare.

„Dacă va exista un document, acesta va fi unul care va sublinia dorința țărilor de a coopera, având în vedere că sistemul relațiilor globale s-a schimbat”, a afirmat el.

Podoliak a sugerat că atât SUA, cât și China au motive să restabilească ordinea internațională bazată pe norme – oricare ar fi aceste norme.

„Ideea este că și China are dreptul să influențeze regulile politice și economice globale. În prezent, Statele Unite au fără îndoială acest drept. Mai mult, țările democratice liberale se aliază cu Statele Unite, care doresc ca regulile să continue să funcționeze: acesta este lucrul pe care Federația Rusă l-a încălcat”, a afirmat el.

„Și alte țări se alătură Chinei, care, în opinia mea, doresc, de asemenea, ca anumite reguli să funcționeze pentru a garanta relațiile”, a adăugat el.

Editor : A.M.G.