Întâlnirea dintre Maia Sandu și secretarul american de Stat Marco Rubio, de la Munchen, a avut loc la inițiativa SUA

Data publicării:
Maia Sandu și Marco Rubio
Maia Sandu și Marco Rubio. Foto: Profimedia

Întâlnirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen la sfârşitul săptămânii trecute a avut loc la iniţiativa SUA, a declarat pentru TV8  ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuţii bilaterale importante în domenii strategice.

„A fost o întrevedere foarte importantă pentru că permite deschiderea unui nou capitol în relaţiile bilaterale. E o întrevedere importantă şi pentru că SUA joacă pentru Republica Moldova un rol important în domeniul securităţii”, a subliniat Vlad Kulminski în cadrul unei emisiuni la postul local de televiziune TV8.

Totodată, diplomatul moldovean a afirmat că discuţia de la Munchen va genera o serie de întrevederi suplimentare, în special pe dimensiunile economică şi energetică, domenii esenţiale pentru Chişinău.

Diplomatul a subliniat că negocierile sunt de o importanță majoră și „vor ajuta la deschiderea unui nou capitol” în relațiile bilaterale.

„Întâlnirea este importantă și pentru că SUA continuă să joace un rol-cheie pentru Moldova în ceea ce privește asigurarea securității. Nu pot vorbi despre acest lucru acum, însă imediat după această întrevedere va urma un întreg șir de vizite în SUA la nivel de ministere și instituții din domeniul energetic și economic. Datorită acestei întâlniri, multe inițiative vor putea fi accelerate”.  

Kulminski a indicat că întâlnirea de la Munchen a fost stabilită din timp şi a venit la iniţiativa părţii americane, ceea ce reflectă interesul strategic al SUA pentru stabilitatea Republicii Moldova.

„A fost o întrevedere convenită în prealabil. Iniţiativa acestei întrevederi a venit din partea americanilor. Şi asta pentru că din punctul de vedere al SUA, Republica Moldova joacă un rol important în asigurarea securităţii regionale. E important ca în Republica Moldova să fie pace şi stabilitate şi asta este important, inclusiv, pentru pacea din Ucraina”, a mai spus ambasadorul moldovean, citat de media de peste Prut. 

Reamintim că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, cu ocazia Conferinței de Securitate de la Munchen. Oficialii au discutat despre consolidarea relației strategice dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii.

Editor : M.C

