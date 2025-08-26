Întâlnirea Ionuț Moșteanu - premierul Iulia Sviridenko: Discuţii despre participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a avut o întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, discuţiile vizând participarea companiilor româneşti la reconstrucţia ţării vecine şi cooperarea în domeniul apărării.

„O întâlnire productivă cu prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko. Am continuat discuţiile despre dezvoltarea cooperării economice şi industriale în domeniul apărării şi participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei”, a scris, marţi, pe Facebook, Ionuţ Moşteanu.

Potrivit ministrului, „reconstrucţia Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor ţări”.

„Este o mare oportunitate pentru România: firmele româneşti vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina şi vor întări economia noastră. Putin a adus războiul şi distrugerea. Împreună cu partenerii noştri, vom aduce reconstrucţia, cooperarea şi pacea. Solidaritatea de astăzi arătată Ucrainei este o investiţie în viitorul european şi sigur al regiunii noastre”, a transmis Moşteanu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard