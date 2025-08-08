Live TV

Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare (Fox News)

Data publicării:
Donald Trump și Vladimir Putin
Donald Trump și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

O întâlnire între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare, scrie Fox News, citând două surse informate despre subiect.

Două surse familiare cu negocierile au declarat pentru Fox News că summitul ar fi în lucru chiar de lunea viitoare, Roma fiind una dintre destinațiile discutate.

În cazul în care reuniunea avansează în cursul săptămânii, Roma ar putea fi încă o posibilitate, deși sunt implicate și alte țări din Europa și din alte părți.

În cele din urmă, summitul ar putea eșua, deoarece președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat Statele Unite că nu va ceda niciun teritoriu în cadrul unui acord de pace cu Rusia și că numai parlamentul ucrainean poate face acest lucru.

Informația vine în contextul eforturilor de a organiza o reuniune față în față între Donald Trump și Vladimir Putin, o situație foarte dinamică, ce se schimbă de la oră la oră. 

După ce informații venite dinspre Casa Albă arătau că Donald Trump ar condiționa întâlnirea cu Vladimir Putin de o întâlnire între Putin și Zelenski, președintele american a declarat că „va face tot ce poate pentru a opri uciderile” și că nu pune condiția unui summit între cei doi lideri aflați în război.

