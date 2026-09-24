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Întâlnirea Xi-Trump la Casa Albă: Cum vrea China să prevină „capcana lui Tucidide” și ciocnirea cu America

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Donald Trump și Xi Jinping. Foto: Profimedia
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Perioadă de concurență intensă între cele două puteri Xi a lăudat relația personală cu omologul american Gestul neobișnuit al lui Trump

Xi Jinping a făcut apel la o cooperare extinsă cu Washingtonul pentru a evita „capcana lui Tucidide”, care ar putea pune SUA și China pe o traiectorie de coliziune militară, pe fondul tensiunilor crescânde legate de inteligența artificială, comerț și Taiwan. La începutul întâlnirii la nivel înalt cu Donald Trump de la Casa Albă, președintele chinez a prezentat condițiile pentru o înțelegere reciprocă care, potrivit acestuia, ar putea îndepărta cele două superputeri concurente de un viitor conflict militar și le-ar putea îndrepta pe o cale a beneficiilor reciproce, scrie The Guardian.

În loc de confruntare, obiectivul ar trebui să fie crearea condițiilor în care „realizarea marii renașteri a națiunii chineze și readucerea Americii la măreție merg mână în mână”, a afirmat Xi, citând sloganul politic al lui Trump.

„Ar trebui să consolidăm comunicarea. China și Statele Unite au condiții naționale diferite, dar printr-un dialog sincer, aprofundat și continuu, cele două țări se pot înțelege mai bine, pot căuta un teren comun lăsând deoparte diferențele și pot consolida încrederea reciprocă”, a spus Xi, în prezența lui Trump.

„Ar trebui să coexistăm în pace”, a spus el. „China și Statele Unite, ca două țări majore, au de câștigat din cooperare și vor avea de pierdut amândouă în cazul unei confruntări. Cele două forțe armate ale noastre ar trebui să mențină un dialog regulat și să îmbunătățească mecanismele de comunicare și prevenire a crizelor.”

În aceste condiții, a spus Xi, „capcana lui Tucidide poate fi depășită”, referindu-se la fenomenul, definit de istoricul grec, al tensiunilor care apar atunci când o putere emergentă contestă dominația unei puteri consacrate.

Perioadă de concurență intensă între cele două puteri

Xi a invocat această expresie în cadrul întâlnirii sale cu Trump de la Beijing, din luna mai, întrebându-l pe președintele american cum intenționează să o evite.

Propunerile sale de atenuare a tensiunilor – care includeau și invitarea a 100.000 de tineri americani să viziteze China în cadrul unor programe de schimburi studențești – vin într-o perioadă de concurență intensă între cele două puteri în domeniul inteligenței artificiale și al comerțului, fiecare parte impunând tarife celeilalte.

Trump îi primise anterior pe Xi și pe soția sa, Peng Liyuan, la Casa Albă, menționând că acesta era primul lider chinez care efectua o a doua vizită de stat în SUA. Vizita anterioară a avut loc în 2015, când Barack Obama era președinte al SUA. „Președintele Xi și doamna Peng sosesc într-un moment important pentru America, cea de-a 250-a aniversare a fondării noastre”, a spus el.

Trump a afirmat că a construit „o prietenie cu adevărat minunată” cu Xi. „Președintele Xi și cu mine am făcut pași uriași în ceea ce privește problemele cu care se confruntă cele două țări ale noastre”, a spus el. „Echipele noastre au lucrat pentru a promova o relație comercială mai echilibrată, inclusiv accesul pe piață pentru fermierii și crescătorii de animale americani.”

El a precizat că vizita actuală va include discuții privind securitatea, tehnologia și inteligența artificială – pe care a numit-o „superinteligență”, un termen pe care l-a introdus în discursul său de marți în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Xi a lăudat relația personală cu omologul american

Xi a lăudat, de asemenea, relația sa personală cu omologul său american, spunând: „Președintele Trump și cu mine ne respectăm reciproc. Am construit o relație personală și am păstrat legătura.”

Adresându-se direct lui Trump, el a spus: „În timpul vizitei dumneavoastră în China din acest an, am convenit să construim o relație constructivă între China și SUA, bazată pe stabilitate strategică. Sunt gata să colaborez cu dumneavoastră pentru a conduce nava uriașă a relației dintre China și SUA pe un curs stabil spre viitor.”

Gestul neobișnuit al lui Trump

Ceremonia de bun venit de la Casa Albă a avut loc după ce Trump a făcut un gest neobișnuit, deplasându-se cu o seară înainte la baza aeriană Andrews din Maryland pentru a-i întâmpina pe liderul chinez și pe soția acestuia pe pistă.

O mare parte din fastul respectiv s-a repetat în cadrul ceremoniei de joi, când au fost intonate imnurile naționale ale ambelor țări. Trump a fost flancat de soția sa, Melania, în timp ce membrii cabinetului său și consilierii de rang înalt – printre care și Natalie Harp, asistenta dedicată a lui Trump, supranumită „imprimanta umană” de către colegii de serviciu – priveau.

Trump și Xi aveau programate discuții bilaterale după ceremonie și discursurile de bun venit.

În ciuda tonului armonios adoptat de ambii lideri, analiștii și-au exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea ajungerii la acorduri stabile pe termen lung cu privire la o serie de probleme.

În cursa pentru inteligența artificială, SUA au impus controale stricte la exportul de microcipuri, semiconductori, software și echipamente de fabricare a cipurilor, în încercarea de a încetini dezvoltarea Chinei.

Un armistițiu convenit între Trump și Xi în Coreea de Sud anul trecut, menit să mențină tarifele la un nivel mai scăzut, urma să expire în noiembrie, dar a fost prelungit până în februarie, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Analiștii consideră că această prelungire sugerează faptul că Trump continuă să fie nemulțumit de ofertele de concesii ale lui Xi în domeniul comerțului și dorește să mențină presiunea, în speranța de a obține un acord mai avantajos în cazul în care cei doi se vor întâlni din nou la summitul G20 programat să aibă loc la Miami în decembrie.

În ciuda războiului comercial dintre cele două țări, importurile chinezești au continuat să crească în SUA. China este pe cale să înregistreze un deficit comercial de 1 trilion de dolari pentru al doilea an consecutiv.

Editor : M.C

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