Strângeri de mână, priviri, gesturi de apropiere: comportamentul lui Xi Jinping, Donald Trump şi Vladimir Putin în cadrul primei lor întâlniri la nivel înalt în format tripartit, joi, spune multe despre raporturile de forţă dintre ei.

Discuţiile de la Shenzhen, în sudul Chinei, dintre preşedinţii Chinei, Statelor Unite şi Rusiei au fost orchestrate cu minuţiozitate, dar fiecare a abordat această întâlnire în felul său, potrivit unui specialist în limbajul corpului intervievat de AFP.

„Persoanele pe care le-am văzut astăzi întruchipează, evident, puterea. Iar tot ceea ce se întâmplă la nivel nonverbal este o expresie a acestei puteri”, afirmă Gabor Holch, consultant în management intercultural cu sediul în Shanghai.

Donald Trump se simte în largul său în cadrul discuţiilor informale, iar joi, Xi Jinping „a răspuns într-un mod foarte prietenos”, dar „pe cât i-a permis stilul său personal, care este complet diferit”, estimează Holch.

Summitul a avut loc într-o vastă proprietate înverzită, la poalele unui munte din Shenzhen, un oraş cu 18 milioane de locuitori, unde aproximativ douăzeci de lideri participau la summitul anual al Cooperării Economice pentru Asia-Pacific (APEC), notează AFP, citată de News.ro.

„Contact vizual”

Întâlnirea dintre Xi, Putin şi Trump „a avut loc în cadrul unui summit economic”, subliniază Gabor Holch.

„Respectul şi autoritatea acordate fiecăruia corespund, aşadar, şi puterii economice a ţării sale”, Rusia fiind „de departe cel mai puţin puternic partener de aici”, observă Holch.

Declaraţiile introductive au fost făcute în faţa camerelor de filmat, înainte ca jurnaliştii să părăsească sala pentru discuţiile cu uşile închise.

Donald Trump „s-a remarcat prin faptul că s-a abătut uneori de la textul pregătit, căutând contactul vizual, adresându-se tuturor, ridicând privirea de la notiţele sale şi apoi adresându-se personal celorlalţi doi lideri”, subliniază Gabor Holch.

„Este ceva ce Putin nu a făcut, până la punctul în care şi-a scos căştile în timp ce vorbea”, subliniază el. „Voia să se concentreze 100% asupra discursului pe care îl citea.”

Gabor Holch îl descrie pe Xi Jinping ca fiind „un om de stat asiatic tipic, în sensul că transmite multe semnale nonverbale, dar extrem de subtile”, precum un zâmbet schiţat sau o încruntare.

Scara rulantă şi masa

„Nu cred că Trump a jucat atât de mult cartea camaraderiei pe cât ne-am fi putut aştepta şi pe cât probabil se aşteptau ceilalţi doi. Consider că s-a comportat ca un adevărat om de stat”, comentează Holch, atât în ceea ce priveşte cuvintele sale, cât şi modul în care s-a exprimat, până şi în intonaţia sa.

Alte gesturi ale celor trei bărbaţi au stârnit comentarii pe reţelele sociale în această săptămână.

Printre acestea, o scurtă îmbrăţişare între Xi Jinping şi Donald Trump la aeroportul din Shenzhen, preşedintele american ajutându-l pe omologul său chinez să urce pe o scară rulantă sau momentul în care Donald Trump l-a salutat pe Vladimir Putin cu un „prietenul meu” în timp ce îi strângea mâna.

În timpul discuţiilor, cei trei bărbaţi erau aşezaţi în jurul unei mari mese rotunde din lemn de culoare închisă, decorată în centru cu flori roz.

„Cultura chineză acordă o importanţă foarte mare formelor rotunde atunci când vine vorba de a crea armonie”, explică Holch.

„În acest caz concret, a fost extrem de simbolic, cu un element reprezentând natura în centrul decupat al mesei. Aşadar, cred că a fost o alegere foarte bună”, a spus Holch.

Editor : Liviu Cojan