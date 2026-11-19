Shenzhen este leagănul dronelor, al taxiurilor robotizate și al unora dintre cei mai puternici giganți tehnologici din China. Prin alegerea orașului Shenzhen pentru summitul Trump-Putin, Xi Jinping își etalează ambițiile în domeniul tehnologiei, scrie The Wall Street Journal.

Prin alegerea unui oraș adesea comparat cu Silicon Valley, Xi subliniază puterea industrială a Chinei, precum și determinarea acesteia de a depăși SUA în toate domeniile, de la inteligența artificială până la drone.

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Conform Hurun Rich List, Shenzhen se mândrește cu mai mulți miliardari decât orice alt oraș din lume, cu excepția New York-ului.

„Este foarte simbolic”, a declarat Taylor Ogan, fondatorul fondului speculativ Snow Bull Capital, cu sediul în Shenzhen. „China va arăta lumii o țară care este lider în majoritatea aspectelor tehnologice.”

După ce a cunoscut o dezvoltare fulminantă ca centru de producție în urma deschiderii economiei Chinei către lume, Shenzhen găzduiește acum robotaxiuri care circulă pe străzi și drone pentru livrarea mâncării. Giganți chinezi din domeniul tehnologiei, precum Huawei Technologies și BYD, își au sediul aici.

Alături de giganții corporativi, antreprenorii experimentează cu prototipuri.

Beijingul se confruntă cu provocări economice reale, printre care o criză imobiliară prelungită și cheltuielile de consum în scădere. Dar Shenzhen - unde companiile produc în serie produse de ultimă generație pentru piețele globale - ilustrează latura de succes a economiei cu două fațete a Chinei.

Liderul Chinei profită de această ocazie pentru a demonstra capacitățile de producție ale țării și ambiția sa de a depăși SUA în toate domeniile, de la inteligența artificială până la drone.

Shenzhen este adesea comparat cu Silicon Valley

Conform listei Hurun Rich List, orașul găzduiește mai mulți miliardari decât orice alt loc din lume, cu excepția New York-ului.

„Este un gest extrem de simbolic. China dorește să arate lumii o țară care este lider în majoritatea domeniilor tehnologice”, a declarat Taylor Ogan, fondatorul Snow Bull Capital.

În primele trei trimestre ale acestui an, exporturile orașului Shenzhen au crescut cu aproape o cincime față de 2024, în timp ce economia generală a orașului a înregistrat o creștere de 6% față de aceeași perioadă a anului trecut - depășind atât creșterea națională, cât și pe cea a altor orașe importante, precum Beijing și Shanghai. Anul trecut, producția de roboți industriali, drone civile și echipamente de imprimare 3D a crescut cu peste 40%, conform statisticilor oficiale.

Este o creștere remarcabilă pentru un oraș care, cu puțin peste patru decenii în urmă, era un sat de pescari aflat în umbra vecinului Hong Kong.

În 1980, fostul lider chinez Deng Xiaoping a desemnat Shenzhen drept „zonă economică specială” și a deschis-o investițiilor străine. Orașul s-a transformat într-un model de reforme orientate către piață, declanșând o perioadă de creștere vertiginoasă. Populația a crescut de la mai puțin de jumătate de milion în 1980 la peste 18 milioane de locuitori anul trecut. Au apărut fabrici, iar companii globale precum Apple s-au grăbit în cele din urmă să fabrice produse precum iPhone-ul în metropola din sud.

John Wang, originar din Shaanxi, a fost martor direct al acestei transformări. După ce s-a mutat la Shenzhen în 2002 și a lucrat în sectorul bancar, Wang și-a lansat propria firmă de investiții axată pe companii de înaltă tehnologie. Zona în care se află astăzi biroul său era abia dezvoltată când a sosit prima dată.

„Dacă nu aș fi venit la Shenzhen, poate că nu mi-aș fi înființat propria companie”, a spus Wang.

Xi consideră firmele de tehnologie esențiale pentru viitorul autonom al țării

Xi consideră din ce în ce mai mult că firmele de tehnologie din Shenzhen sunt esențiale pentru viitorul autonom al țării - și puține firme sunt mai importante pentru Beijing decât Huawei. Pusă pe lista neagră de Washington din motive de securitate națională, Huawei a crescut până a devenit un gigant al telecomunicațiilor și o componentă crucială a eforturilor Beijingului de a reduce dependența de tehnologia americană. Compania a anunțat în septembrie că va lansa două noi cipuri de inteligență artificială anul viitor, ca parte a obiectivului său de a „deveni Nvidia”.

Fondată în 1987 în Shenzhen, Huawei își are sediul într-un campus întins și plin de verdeață din acest oraș. Microbuzele companiei transportă cei 25.000 de angajați în jurul campusului, în timp ce showroom-urile vaste prezintă aplicații tehnologice din domeniile mineritului, sănătății și energiei. Clienții entuziasmați se înghesuie în jurul unui magazin emblematic care vinde telefoane pliabile și mașini de lux echipate cu software Huawei.

Huawei nu este singura companie din Shenzhen prinsă în focul încrucișat al tensiunilor geopolitice. DJI Technology, un gigant al dronelor cu sediul în două turnuri interconectate numite „Sky City”, se confruntă cu restricții impuse de guvernul SUA. Între timp, mulți exportatori locali au fost afectați de taxele impuse de Washington, iar creșterea exporturilor de la BYD din Shenzhen și de la alți producători auto chinezi a stârnit îngrijorare la nivel internațional.

Cu toate acestea, chiar dacă se confruntă cu tensiuni comerciale în străinătate, multe companii transformă străzile și cerul din Shenzhen în terenuri de testare pentru noi tehnologii. În această săptămână, afișele pentru APEC sunt lipite peste tot în oraș, încurajând vizitatorii să „fie martori la minuni”.

Pony AI, o firmă cu sediul în Guangzhou, a lansat taxiuri comerciale fără șofer în Shenzhen începând de anul trecut. Fiecare vehicul din Shenzhen efectuează în medie 23 de curse pe zi, deși serviciul a fost suspendat temporar pentru APEC. Firma a ales acest centru tehnologic ca una dintre primele sale piețe pentru taxiurile robotizate deoarece locuitorii și oficialii locali adoptă rapid tehnologiile futuriste, a declarat Dai Dunfeng, directorul de relații publice al Pony. „Vrem ca taxiurile robotizate”, a spus Dai, „să devină parte din viața de zi cu zi a oamenilor”.

Trilaterala nu va dura mai mult de o oră

Întâlnirea trilaterală dintre preşedinţii rus, Vladimir Putin, american, Donald Trump, şi chinez, Xi Jinping, care va avea loc joi la Shenzhen, nu va dura mai mult de o oră, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în timp ce un oficial american a afirmat că preşedinţii rus şi american vor avea de asemenea o reuniune bilaterală, relatează agenţiile AFP, dpa şi Reuters, preluate de Agerpres.



"Nu mai mult de o oră", a spus purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, după ce a fost întrebat despre durata acestei întâlniri fără precedent care se va desfăşura în China în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).



În acest timp, un oficial american citat de agenţia dpa a declarat că Putin şi Trump vor avea, separat de respectiva reuniune trilaterală, de asemenea o reuniune bilaterală, dar încă nu este clar când va fi aceasta joi.



Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a confirmat această întâlnire bilaterală Trump-Putin, adăugând însă că nu sunt planificate cu această ocazie negocieri extinse.



Cât despre întâlnirea trilaterală, la care va participa şi preşedintele chinez, Uşakov a declarat miercuri că discuţia se va concentra pe "consolidarea relaţiilor, inclusiv cu marile puteri, şi a modului în care această cooperare dintre ele poate contribui la însănătoşirea situaţiei în general" în lume, potrivit agenţiei EFE.



Înaintea sosirii lui Trump la Shenzhen miercuri, Vladimir Putin şi Xi Jinping au avut deja o întrevedere, în care au pledat pentru o "ordine multipolară mai dreaptă" în care ţările lor "îşi asumă obligaţiile ce revin superputerilor".

Editor : M.C