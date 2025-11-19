Live TV

Întâlniri secrete între Rusia și Iran privind tehnologii cu potențial nuclear. Ce dezvăluie documentele obținute de FT

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-19T103519.351
Vladimir Putin și un oficial iranian. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Din articol
A doua vizită secretă a experților iranieni în Rusia Dispozitive nucleare explozive de la furnizori străini „Rusia a asistat Iranul în cercetările legate de arme nucleare”

Experți nucleari iranieni au avut o a doua întâlnire secretă cu un institut rusesc de armament. Documente verificate de Financial Times arată că Teheranul a trimis în 2024 și 2025 delegații de specialiști în Rusia pentru discuții cu Laser Systems, o companie aflată sub sancțiuni și implicată în proiecte militare clasificate. Oamenii de știință au călătorit cu pașapoarte diplomatice speciale, iar SUA susțin că Iranul a urmărit obținerea de tehnologie laser relevantă pentru validarea unui design nuclear fără teste explozive. Vizitele au avut loc pe fondul tensiunilor crescute privind programul nuclear iranian și al reimpunerii sancțiunilor ONU.

A doua vizită secretă a experților iranieni în Rusia

Călătoria, până acum necunoscută, a făcut parte dintr-o serie de schimburi între institute rusești de cercetare militară și Organizația pentru Inovație și Cercetare în Apărare (SPND), o structură cu legături militare din Iran pe care SUA o acuză că a condus cercetările privind armele nucleare ale Iranului.

Întâlnirile, menționate în documente obținute de Financial Times, reprezintă primele dovezi ale disponibilității Moscovei de a coopera cu Teheranul în privința unor cunoștințe potențial relevante pentru arme nucleare. FT a verificat documentele prin înregistrări corporative, liste de sancțiuni, date de călătorie și alte corespondențe.

Nivelul complet al cooperării și al transferului de tehnologii avansate cu dublă utilizare rămâne necunoscut. Dar Jim Lamson, cercetător principal la Centrul James Martin pentru Studii privind Neproliferarea și fost analist CIA, a declarat că dovezile sugerează că oamenii de știință iranieni cu legături în domeniul apărării ar fi căutat anul trecut „tehnologie și expertiză în domeniul laserelor care i-ar putea ajuta să valideze un design pentru o armă nucleară fără a realiza un test nuclear exploziv”.

Iranul susține că programul său nuclear este în întregime pașnic, iar Rusia afirmă că se opune dezvoltării de către Republica Islamică a unor arme nucleare.

Înainte ca SUA și Israelul să bombardeze facilitățile nucleare ale Iranului în iunie, Statele Unite au afirmat că nu cred că Teheranul a reactivat un program de arme nucleare, însă a făcut pași care i-ar putea scurta timpul necesar pentru construirea unei bombe, dacă liderii săi ar lua această decizie.

Documente, corespondențe și înregistrări de călătorie consultate de FT arată că DamavandTec, o companie paravan a SPND, a organizat în noiembrie anul trecut deplasarea unui grup de specialiști iranieni în tehnologia laser din Teheran la Sankt Petersburg.

Oamenii de știință s-au întâlnit cu Laser Systems, o companie rusă aflată sub sancțiuni americane, care lucrează la tehnologii pentru uz civil și pentru proiecte militare clasificate. Laser Systems nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

O investigație FT din august a arătat că DamavandTec și directorul său general, Ali Kalvand, au organizat întâlniri între mai mulți oameni de știință iranieni din domeniul nuclear și agenți de achiziții cu cercetători și companii rusești cu legături militare și de informații. Aceștia au călătorit cu pașapoarte diplomatice special create și numerotate consecutiv, emise de Ministerul de Externe al Iranului.

Dispozitive nucleare explozive de la furnizori străini

Departamentul de Stat al SUA a impus în octombrie sancțiuni asupra DamavandTec și asupra lui Kalvand pentru că ar fi acționat în numele SPND în încercarea de „a procura componente aplicabile dezvoltării de dispozitive nucleare explozive de la furnizori străini”. De asemenea, SUA au afirmat că aceștia „au facilitat călătoria unor experți nucleari iranieni în Rusia”.

Corespondența consultată de FT arată că Kalvand și DamavandTec au organizat anul trecut o a doua deplasare a unor oameni de știință iranieni în Rusia. Oficialii occidentali cred că cele două vizite sunt legate.

Dmitri Vasiliev, director general al Laser Systems, l-a invitat în aprilie anul trecut pe Ali Kalvand și pe patru angajați pretinși ai DamavandTec să viziteze facilitățile companiei din Strelna, în sud-vestul Sankt Petersburgului. Iranienii au călătorit în noiembrie.

Înregistrări academice și instituționale arată că bărbații nu erau angajați DamavandTec, ci fizicieni și ingineri din universități și centre de cercetare iraniene legate de complexul de apărare al țării.

Printre aceștia se află cercetători de la Universitatea Shahid Beheshti, Universitatea Islamică Azad din Kashan și Universitatea de Tehnologie Malek Ashtar — o instituție controlată de Ministerul Apărării din Iran și aflată de mult timp sub sancțiuni SUA și UE pentru rolul său în activități nucleare.

Invitația descria vizita ca pe o oportunitate de „colaborare tehnologică”. Datele de zbor arată că Kalvand și grupul au călătorit în Rusia între 7 și 11 noiembrie 2024.

Andrey Savin, cercetător la Laser Systems, a vizitat Teheranul în februarie 2025, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai DamavandTec și, potrivit unei persoane familiarizate cu vizita, cu oficiali considerați a fi afiliați SPND. Savin este și profesor universitar la una dintre cele mai importante instituții tehnico-militare din Rusia. El nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Laser Systems are, conform site-ului companiei, permisiunea Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei de a lucra cu secrete de stat, precum și autorizații pentru dezvoltarea de arme sub supravegherea directă a Ministerului Apărării.

DamavandTec, la rândul său, acționează ca intermediar de achiziții în cadrul complexului de cercetare militar din Iran, căutând furnizori externi pentru componente supuse controalelor internaționale la export, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

FT a relatat anterior că DamavandTec a încercat să achiziționeze cantități mici din mai mulți izotopi radioactivi, inclusiv tritiu, a cărui exportare este strict controlată deoarece poate fi folosit pentru creșterea puterii focoaselor nucleare.

Iranul a negat constant că ar urmări obținerea unei arme nucleare și susține că programul său nuclear este în întregime pașnic. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

„Rusia a asistat Iranul în cercetările legate de arme nucleare”

Nicole Grajewski, cercetător în programul de politici nucleare al Carnegie Endowment for International Peace, a declarat că întâlnirile reprezintă „dovezi solide că Rusia a asistat Iranul în cercetările legate de arme nucleare, cu instituții rusești afiliate statului furnizând tehnologie cu dublă utilizare și transfer de cunoștințe”.

„Această activitate pare să fie aprobată la nivel înalt în structurile statale din Rusia și Iran”, a adăugat ea.

Dezvăluirile apar pe fondul tensiunilor privind ambițiile nucleare ale Iranului, după loviturile aeriene comune americano-israeliene de la începutul acestui an asupra unor situri nucleare iraniene. În timp ce Donald Trump a declarat programul Iranului „anihilat”, diplomații occidentali susțin că atacurile au provocat daune severe, dar nu au distrus infrastructura nucleară a Teheranului și nici stocul său de uraniu puternic îmbogățit.

Ulterior, sancțiunile ONU au fost reimpuse împotriva Iranului, după ce acesta nu a răspuns preocupărilor puterilor occidentale, inclusiv în privința stocului de uraniu îmbogățit și a lipsei de cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), organismul nuclear al ONU.

Măsurile au intrat în vigoare la sfârșitul lui septembrie, după ce Marea Britanie, Germania și Franța au invocat „neîndeplinirea semnificativă” a angajamentelor nucleare de către Iran.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Digi Sport
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
sigla pnl
Proiect: Mai mulți aleși PNL cer limitarea accesului la anumite...
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din...
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de...
Ultimele știri
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 10 morți. Rusia a atacat cu sute de drone și rachete, anunță Volodimir Zelenski
Țările calificate la Campionatul Mondial din 2026. Care este cea mai mică națională care va merge la turneul final
Robert Fico s-a întâlnit cu Mark Rutte la Bratislava. Ce i-a cerut premierul slovac șefului NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Rusich
Un grup neonazist rus a lansat un concurs foto cu imagini ale prizonierilor de război ucraineni executați
Vladimir Putin și Donald Trump
Oferta pe care Putin nu o poate refuza. De ce actuala strategie a lui Trump privind Ucraina ar putea duce la două scenarii de coșmar
trenuri avariate in polonia de o exploie pe calea ferata
Nivelul de alertă pe căile ferate poloneze a fost ridicat la „Charlie”. Ce înseamnă acest lucru?
Sistem de lansare al rachetelor ATACMS
Ucraina confirmă că a lovit Rusia cu rachete americane ATACMS, după luni de restricții impuse de Pentagon
vladimir putin
Putin cheamă China şi India să-şi coordoneze politicile energetice cu Rusia, afectată de sancţiunile SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Șumudică nu a mai rezistat: „Ia dați-l bă afară pe Mircea Lucescu și aduceți pe cine vreți voi! E clar că...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât va dura valul de frig și de ninsori. Vești bune de la ANM, de când revin temperaturile de peste 20 de...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Dua Lipa și-a arătat picioarele "kilometrice" și pofta de viață, într-un dans energic. Rochia mini și...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”