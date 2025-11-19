Întâlniri secrete între Rusia și Iran privind tehnologii cu potențial nuclear. Ce dezvăluie documentele obținute de FT

Experți nucleari iranieni au avut o a doua întâlnire secretă cu un institut rusesc de armament. Documente verificate de Financial Times arată că Teheranul a trimis în 2024 și 2025 delegații de specialiști în Rusia pentru discuții cu Laser Systems, o companie aflată sub sancțiuni și implicată în proiecte militare clasificate. Oamenii de știință au călătorit cu pașapoarte diplomatice speciale, iar SUA susțin că Iranul a urmărit obținerea de tehnologie laser relevantă pentru validarea unui design nuclear fără teste explozive. Vizitele au avut loc pe fondul tensiunilor crescute privind programul nuclear iranian și al reimpunerii sancțiunilor ONU.

A doua vizită secretă a experților iranieni în Rusia

Călătoria, până acum necunoscută, a făcut parte dintr-o serie de schimburi între institute rusești de cercetare militară și Organizația pentru Inovație și Cercetare în Apărare (SPND), o structură cu legături militare din Iran pe care SUA o acuză că a condus cercetările privind armele nucleare ale Iranului.

Întâlnirile, menționate în documente obținute de Financial Times, reprezintă primele dovezi ale disponibilității Moscovei de a coopera cu Teheranul în privința unor cunoștințe potențial relevante pentru arme nucleare. FT a verificat documentele prin înregistrări corporative, liste de sancțiuni, date de călătorie și alte corespondențe.

Nivelul complet al cooperării și al transferului de tehnologii avansate cu dublă utilizare rămâne necunoscut. Dar Jim Lamson, cercetător principal la Centrul James Martin pentru Studii privind Neproliferarea și fost analist CIA, a declarat că dovezile sugerează că oamenii de știință iranieni cu legături în domeniul apărării ar fi căutat anul trecut „tehnologie și expertiză în domeniul laserelor care i-ar putea ajuta să valideze un design pentru o armă nucleară fără a realiza un test nuclear exploziv”.

Iranul susține că programul său nuclear este în întregime pașnic, iar Rusia afirmă că se opune dezvoltării de către Republica Islamică a unor arme nucleare.

Înainte ca SUA și Israelul să bombardeze facilitățile nucleare ale Iranului în iunie, Statele Unite au afirmat că nu cred că Teheranul a reactivat un program de arme nucleare, însă a făcut pași care i-ar putea scurta timpul necesar pentru construirea unei bombe, dacă liderii săi ar lua această decizie.

Documente, corespondențe și înregistrări de călătorie consultate de FT arată că DamavandTec, o companie paravan a SPND, a organizat în noiembrie anul trecut deplasarea unui grup de specialiști iranieni în tehnologia laser din Teheran la Sankt Petersburg.

Oamenii de știință s-au întâlnit cu Laser Systems, o companie rusă aflată sub sancțiuni americane, care lucrează la tehnologii pentru uz civil și pentru proiecte militare clasificate. Laser Systems nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

O investigație FT din august a arătat că DamavandTec și directorul său general, Ali Kalvand, au organizat întâlniri între mai mulți oameni de știință iranieni din domeniul nuclear și agenți de achiziții cu cercetători și companii rusești cu legături militare și de informații. Aceștia au călătorit cu pașapoarte diplomatice special create și numerotate consecutiv, emise de Ministerul de Externe al Iranului.

Dispozitive nucleare explozive de la furnizori străini

Departamentul de Stat al SUA a impus în octombrie sancțiuni asupra DamavandTec și asupra lui Kalvand pentru că ar fi acționat în numele SPND în încercarea de „a procura componente aplicabile dezvoltării de dispozitive nucleare explozive de la furnizori străini”. De asemenea, SUA au afirmat că aceștia „au facilitat călătoria unor experți nucleari iranieni în Rusia”.

Corespondența consultată de FT arată că Kalvand și DamavandTec au organizat anul trecut o a doua deplasare a unor oameni de știință iranieni în Rusia. Oficialii occidentali cred că cele două vizite sunt legate.

Dmitri Vasiliev, director general al Laser Systems, l-a invitat în aprilie anul trecut pe Ali Kalvand și pe patru angajați pretinși ai DamavandTec să viziteze facilitățile companiei din Strelna, în sud-vestul Sankt Petersburgului. Iranienii au călătorit în noiembrie.

Înregistrări academice și instituționale arată că bărbații nu erau angajați DamavandTec, ci fizicieni și ingineri din universități și centre de cercetare iraniene legate de complexul de apărare al țării.

Printre aceștia se află cercetători de la Universitatea Shahid Beheshti, Universitatea Islamică Azad din Kashan și Universitatea de Tehnologie Malek Ashtar — o instituție controlată de Ministerul Apărării din Iran și aflată de mult timp sub sancțiuni SUA și UE pentru rolul său în activități nucleare.

Invitația descria vizita ca pe o oportunitate de „colaborare tehnologică”. Datele de zbor arată că Kalvand și grupul au călătorit în Rusia între 7 și 11 noiembrie 2024.

Andrey Savin, cercetător la Laser Systems, a vizitat Teheranul în februarie 2025, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai DamavandTec și, potrivit unei persoane familiarizate cu vizita, cu oficiali considerați a fi afiliați SPND. Savin este și profesor universitar la una dintre cele mai importante instituții tehnico-militare din Rusia. El nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Laser Systems are, conform site-ului companiei, permisiunea Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei de a lucra cu secrete de stat, precum și autorizații pentru dezvoltarea de arme sub supravegherea directă a Ministerului Apărării.

DamavandTec, la rândul său, acționează ca intermediar de achiziții în cadrul complexului de cercetare militar din Iran, căutând furnizori externi pentru componente supuse controalelor internaționale la export, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

FT a relatat anterior că DamavandTec a încercat să achiziționeze cantități mici din mai mulți izotopi radioactivi, inclusiv tritiu, a cărui exportare este strict controlată deoarece poate fi folosit pentru creșterea puterii focoaselor nucleare.

Iranul a negat constant că ar urmări obținerea unei arme nucleare și susține că programul său nuclear este în întregime pașnic. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

„Rusia a asistat Iranul în cercetările legate de arme nucleare”

Nicole Grajewski, cercetător în programul de politici nucleare al Carnegie Endowment for International Peace, a declarat că întâlnirile reprezintă „dovezi solide că Rusia a asistat Iranul în cercetările legate de arme nucleare, cu instituții rusești afiliate statului furnizând tehnologie cu dublă utilizare și transfer de cunoștințe”.

„Această activitate pare să fie aprobată la nivel înalt în structurile statale din Rusia și Iran”, a adăugat ea.

Dezvăluirile apar pe fondul tensiunilor privind ambițiile nucleare ale Iranului, după loviturile aeriene comune americano-israeliene de la începutul acestui an asupra unor situri nucleare iraniene. În timp ce Donald Trump a declarat programul Iranului „anihilat”, diplomații occidentali susțin că atacurile au provocat daune severe, dar nu au distrus infrastructura nucleară a Teheranului și nici stocul său de uraniu puternic îmbogățit.

Ulterior, sancțiunile ONU au fost reimpuse împotriva Iranului, după ce acesta nu a răspuns preocupărilor puterilor occidentale, inclusiv în privința stocului de uraniu îmbogățit și a lipsei de cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), organismul nuclear al ONU.

Măsurile au intrat în vigoare la sfârșitul lui septembrie, după ce Marea Britanie, Germania și Franța au invocat „neîndeplinirea semnificativă” a angajamentelor nucleare de către Iran.

Editor : Ș.A.