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Întârzieri și anulări pe aeroporturile din Marea Britanie. Ce a cauzat haosul

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NATS outage causes delays at Heathrow
Haos pe aeroporturile din Marea Britanie. Foto: Profimedia
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Din nou probleme pentru traficul aerian din Marea Britanie. O problemă tehnică a sistemului de control al traficului aerian a perturbat luni zborurile din Scoția, Irlanda de Nord și nordul Angliei, anunță BBC. Au fost raportate sute de întârzieri și anulări, iar pasagerii au fost sfătuiți să verifice situația curselor înainte de a pleca spre aeroport. Este vorba despre o nouă defecțiune, la numai două săptămâni după un incident major.

Defecțiunea a apărut la centrul NATS din Prestwick, Scoția. Problema a fost între timp remediată, însă autoritățile avertizează că efectele asupra programului de zbor pot continua pe parcursul zilei.

Compania de analiză a sectorului aviatic Cirium indică faptul că aproximativ 200 de zboruri au fost anulate sau nu au avut loc luni.
Conform datelor, dintre acestea 100 de zboruri urmau să sosească în Marea Britanie, iar 99 urmau să plece din Marea Britanie.
EasyJet este compania aeriană cea mai afectată, cu 47 de zboruri anulate din cele 670 programate, în timp ce British Airways a înregistrat 11 anulări din cele 513 zboruri programate pentru astăzi.

Problemele au fost resimțite în special în partea de nord a Regatului Unit. Printre aeroporturile cu perturbări importante se numără Manchester, Belfast International, Edinburgh și George Best Belfast City, potrivit datelor companiei de analiză aeronautică Cirium.

Au existat probleme și la Glasgow, iar întârzieri au fost raportate inclusiv pe aeroporturi mai mici din Scoția. Unele curse au fost anulate, iar altele au plecat cu întârzieri considerabile.

NATS a explicat că, în momentul apariției defecțiunii, au fost introduse restricții asupra traficului aerian pentru ca numărul aeronavelor gestionate de controlori să fie redus și siguranța să nu fie afectată. Inginerii au intervenit pentru remedierea problemei.

Ulterior, compania a anunțat că defecțiunea a fost rezolvată și că lucrează împreună cu aeroporturile și companiile aeriene pentru revenirea treptată la normal.

Aeroporturile aflate la sud de Manchester, inclusiv cele care deservesc Londra, au fost în mare parte neafectate de această problemă.

Incidentul de luni vine la mai puțin de două săptămâni după o altă problemă importantă a sistemului britanic de control al traficului aerian. Atunci, peste 2.000 de zboruri au fost anulate, iar sute de mii de pasageri au fost afectați.

NATS precizează însă că problema de luni nu are legătură cu defecțiunea anterioară.

Incidentul din 8 septembrie fusese provocat de un defect într-o mică parte a software-ului National Airspace System. Problema a afectat informațiile disponibile controlorilor, ceea ce a dus la introducerea unor restricții de trafic timp de aproximativ șase ore.

Noua defecțiune a atras critici din partea companiilor aeriene. EasyJet a afirmat că repetarea unor asemenea incidente ridică întrebări privind rezistența sistemelor NATS. Ryanair a mers mai departe și a cerut demisia directorului executiv al companiei, Martin Rolfe. Acestea sunt pozițiile companiilor aeriene, în contextul perturbărilor repetate.

Ryanair estimează că peste 25.000 dintre pasagerii săi ar putea fi afectați de incidentul de luni. Compania a avertizat că sunt posibile întârzieri pentru cursele către și dinspre Marea Britanie și Irlanda și le-a recomandat călătorilor să urmărească actualizările privind propriul zbor.

NATS și-a cerut scuze pasagerilor și a precizat că, deși problema tehnică a fost remediată, revenirea la programul normal nu este instantanee. Întârzierile acumulate și repoziționarea aeronavelor pot produce efecte și după rezolvarea defecțiunii.

Cei care au programate zboruri luni din sau spre Scoția, Irlanda de Nord și nordul Angliei sunt sfătuiți să verifice direct la compania aeriană dacă zborul lor operează conform programului.

Editor : M.C

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