Întârzierile dezvoltării rachetei Starship a SpaceX pune în pericol planul NASA de a trimite astronauţi pe Lună

Racheta Starship a SpaceX, aleasă de NASA pentru a transporta astronauţi pe Lună, înregistrează întârzieri de peste doi ani, iar oficialii agenţiei americane estimează că vehiculul va mai avea nevoie de timp pentru a depăşi provocările tehnice înainte de prima misiune lunar, a declarat marţi inspectorul general al NASA, în contextul în care agenţia spaţială americană studiază planuri de accelerare a programului Artemis.

NASA a colaborat cu mai multe companii, în special cu SpaceX a lui Elon Musk și Blue Origin a lui Jeff Bezos, în cadrul programului Artemis, în valoare de miliarde de dolari, pentru lansarea de misiuni cu astronauţi pe Lună. Agenţia este presată să facă acest lucru înainte ca China să trimită propriile echipaje pe Lună în jurul anului 2030, informează Reuters preluată de Agerpres.

Întârzierile tot mai mari acumulate de SpaceX au amânat treptat obiectivul iniţial de plasare a unui echipaj pe Lună în 2024. Oficialii americani de la acea vreme au privit deja cu scepticism termenul stabilit.

Realimentarea în spațiu, principala provocare tehnică

Printre cele mai dificile etape se numără realimentarea rachetei în spaţiu înainte de restul călătoriei până la Lună, un proces riscant şi delicat, niciodată încercat la o asemenea scară.

„Pentru ca o navă Starship să asolizeze cu un echipaj de astronauţi pe Lună, compania SpaceX va trebui mai întâi să lanseze cel puţin alte 11 rachete Starship pe orbita Pământului, care vor funcţiona ca nişte cisterne de realimentare”, arată raportul inspectorului general NASA.

Citește și: NASA a reparat racheta Artemis II și pregătește lansarea în aprilie. Patru astronauți vor călători în jurul Lunii

Racheta Starship, mai înaltă decât o clădire cu 15 etaje, este alimentată cu aproximativ 1.200 de tone metrice de metan lichid și oxigen lichid, combustibili extrem de explozivi care trebuie păstrați la temperaturi criogenice, sub -150°C.

Andocarea navelor Starship și transferul combustibililor criogenici de cel puțin 10 ori pe orbita joasă a Pământului ar reprezenta una dintre cele mai riscante provocări pentru SpaceX, care însă a transformat lansările orbitale și aterizările rachetelor în rutină.

NASA avertizează asupra obstacolelor tehnice ale Starship

Oficialii NASA „consideră că demonstrarea capacităţii de transfer a combustibilului criogenic reprezintă una dintre cele mai importante provocări tehnice cu care se confruntă SpaceX”.

„NASA monitorizează un risc major, conform căruia unele dintre tehnologiile criogenice şi capacităţile dezvoltate de SpaceX nu sunt suficient de mature” înainte de plasarea pe Lună prevăzută pentru 2028, se mai arată în raport.

SpaceX a lansat sistemul Starship de 11 ori din 2023, în teste atent monitorizate de NASA. Luna trecută, agenţia a adăugat o misiune suplimentară Artemis și a recunoscut provocările tehnice, menținând anul 2028 drept an-țintă pentru prima plasare a vehiculului pe Lună. Ulterior, Blue Origin va realiza aselenizări cu echipaj uman similare.

Editor : Ana Petrescu