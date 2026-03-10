Live TV

Întârzierile dezvoltării rachetei Starship a SpaceX pune în pericol planul NASA de a trimite astronauţi pe Lună

Data actualizării: Data publicării:
February 11, 2026: ULA's Vulcan rocket is seen at Launch Complex 41 ahead of launching the USSF-87 mission early the next morning where the rocket faced an anomaly shortly after liftoff but still made it to orbit. Credit: Brandon Moser/Alamy Live News
Foto: Profimedia Images
Din articol
Realimentarea în spațiu, principala provocare tehnică NASA avertizează asupra obstacolelor tehnice ale Starship

Racheta Starship a SpaceX, aleasă de NASA pentru a transporta astronauţi pe Lună, înregistrează întârzieri de peste doi ani, iar oficialii agenţiei americane estimează că vehiculul va mai avea nevoie de timp pentru a depăşi provocările tehnice înainte de prima misiune lunar, a declarat marţi inspectorul general al NASA, în contextul în care agenţia spaţială americană studiază planuri de accelerare a programului Artemis.

NASA a colaborat cu mai multe companii, în special cu SpaceX a lui Elon Musk și Blue Origin a lui Jeff Bezos, în cadrul programului Artemis, în valoare de miliarde de dolari, pentru lansarea de misiuni cu astronauţi pe Lună. Agenţia este presată să facă acest lucru înainte ca China să trimită propriile echipaje pe Lună în jurul anului 2030, informează Reuters preluată de Agerpres.

Întârzierile tot mai mari acumulate de SpaceX au amânat treptat obiectivul iniţial de plasare a unui echipaj pe Lună în 2024. Oficialii americani de la acea vreme au privit deja cu scepticism termenul stabilit.

Realimentarea în spațiu, principala provocare tehnică

Printre cele mai dificile etape se numără realimentarea rachetei în spaţiu înainte de restul călătoriei până la Lună, un proces riscant şi delicat, niciodată încercat la o asemenea scară.

„Pentru ca o navă Starship să asolizeze cu un echipaj de astronauţi pe Lună, compania SpaceX va trebui mai întâi să lanseze cel puţin alte 11 rachete Starship pe orbita Pământului, care vor funcţiona ca nişte cisterne de realimentare”, arată raportul inspectorului general NASA.

Citește și: NASA a reparat racheta Artemis II și pregătește lansarea în aprilie. Patru astronauți vor călători în jurul Lunii

Racheta Starship, mai înaltă decât o clădire cu 15 etaje, este alimentată cu aproximativ 1.200 de tone metrice de metan lichid și oxigen lichid, combustibili extrem de explozivi care trebuie păstrați la temperaturi criogenice, sub -150°C.

Andocarea navelor Starship și transferul combustibililor criogenici de cel puțin 10 ori pe orbita joasă a Pământului ar reprezenta una dintre cele mai riscante provocări pentru SpaceX, care însă a transformat lansările orbitale și aterizările rachetelor în rutină.

NASA avertizează asupra obstacolelor tehnice ale Starship

Oficialii NASA „consideră că demonstrarea capacităţii de transfer a combustibilului criogenic reprezintă una dintre cele mai importante provocări tehnice cu care se confruntă SpaceX”.

„NASA monitorizează un risc major, conform căruia unele dintre tehnologiile criogenice şi capacităţile dezvoltate de SpaceX nu sunt suficient de mature” înainte de plasarea pe Lună prevăzută pentru 2028, se mai arată în raport.

SpaceX a lansat sistemul Starship de 11 ori din 2023, în teste atent monitorizate de NASA. Luna trecută, agenţia a adăugat o misiune suplimentară Artemis și a recunoscut provocările tehnice, menținând anul 2028 drept an-țintă pentru prima plasare a vehiculului pe Lună. Ulterior, Blue Origin va realiza aselenizări cu echipaj uman similare.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
profgaze rusia europa vladimir putin
5
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon-Musk
Averea lui Elon Musk a crescut de mai mult de două ori într-un singur an și se apropie de suma astronomică de 1.000 de miliarde dolari
Sunset from the Atlantic Ocean NASA SLS Artemis II moon rocket on LC-39B February 11th 2026
NASA a reparat racheta Artemis II și pregătește lansarea în aprilie. Patru astronauți vor călători în jurul Lunii
Rishi Sunak And Tech Giant Elon Musk Hold Live Chat During AI Safety Summit
Elon Musk, acuzat în instanță că a prăbușit intenționat acțiunile Twitter înainte de a cumpăra compania
Redmond, Washington, USA, November 2021: ordering a Starlink product using a smart phone. Starlink (SpaceX) is a satellite communications system
Rețeaua de sateliți a lui Elon Musk se asociază cu Deutsche Telekom, pentru un nou serviciu mobil bazat pe satelit în Europa
Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, left, NASA astronauts Mike Fincke, Zena Cardman, and JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Kimiya Yui are seen inside the SpaceX Dragon Endeavour spacecraft
Cine este astronautul din cauza căruia a fost evacuat întreg echipajul de pe Staţia Spaţială Internaţională. „Mă simt foarte bine”
Recomandările redacţiei
HIMARS lanseaza racheta
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 11. Trump amenință Iranul cu...
capitan de avoatie Octavian Palferenț cu un catel
Un căpitan din Forțele Aeriene Române a murit după ce a încercat să...
soldati americani
„Aplică legile luptei armate”. Un general explică solicitarea SUA de...
vladimir putin si donald trump
Ce i-a spus Putin la telefon lui Trump despre războiul din Orientul...
Ultimele știri
Donald Trump se referă la premierul canadian Mark Carney ca la „viitorul guvernator al Canadei”
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite după ce un autocar a fost cuprins de flăcări în Elveția
Ucraina a atacat cu rachete Storm Shadow o fabrică de componente militare din Rusia. Moscova anunță 6 morți și 37 de răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Fanatik.ro
O actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. A recunoscut că a primit mesaje când...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Rivala din SuperLiga, avertisment pentru Gigi Becali după numirea lui Rădoi la FCSB: “Nu e o marionetă! Nu...
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
De ce a fost închisă rafinăria Lukoil-Petrotel Ploiești. Guvernul vrea să o redeschidă din cauza crizei...
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026