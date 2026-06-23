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Inteligența artificială „a măturat” zeci de mii de locuri de muncă la Oracle, Amazon și Meta

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Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
Peste 100.000 de angajați din sectorul tehnologiilor informaționale și-au pierdut locurile de muncă în ultimul an Cea mai mare categorie de cheltuieli pentru firmele din tehnologie

Oracle a eliminat aproximativ 21.000 de posturi la nivel global în ultimul an, pe măsură ce gigantul american din domeniul tehnologiei își reorganizează activitatea în jurul inteligenței artificiale (AI), arată cel mai recent raport anual al companiei. Amazon și Meta, compania care deține Facebook, au eliminat la rândul lor mii de locuri de muncă în ultimele luni, scrie BBC.

Firma de software și servicii cloud avea aproximativ 141.000 de angajați cu normă întreagă la 31 mai 2026, față de aproximativ 162.000 în aceeași perioadă a anului trecut.

„Implementarea tehnologiilor de inteligență artificială în cadrul operațiunilor noastre a determinat și poate continua să determine reduceri ale forței de muncă”, se arată în raportul citat de BBC.

Concedierile, care reprezintă aproximativ 13% din totalul angajaților Oracle, fac parte dintr-o tendință mai amplă în industria tehnologică, unde companiile investesc sute de miliarde de dolari în infrastructura necesară AI, precum centrele de date.

Amazon și Meta, compania care deține Facebook, au eliminat la rândul lor mii de locuri de muncă în ultimele luni, în timp ce își intensifică investițiile în inteligența artificială.

Peste 100.000 de angajați din sectorul tehnologiilor informaționale și-au pierdut locurile de muncă în ultimul an

Potrivit estimărilor firmelor care monitorizează piața muncii, peste 100.000 de angajați din sectorul tehnologiilor informaționale și-au pierdut locurile de muncă în ultimul an.

Conform unor angajați cu funcții de conducere care au publicat informații online, Oracle a efectuat concedieri „semnificative” în luna aprilie, însă amploarea acestora nu a fost cunoscută până la publicarea raportului anual.

Compania a precizat că restructurările au generat aproximativ 1,8 miliarde de dolari (1,36 miliarde de lire sterline) în plăți compensatorii și alte costuri asociate reorganizării în ultimul an.

Suma este considerabil mai mare decât costurile de restructurare de 374 de milioane de dolari înregistrate în anul financiar precedent.

Oracle a avertizat că procesul de reorganizare „poate fi perturbator”. Compania a subliniat că restructurarea ar putea duce la lipsa personalului calificat în anumite domenii, ceea ce ar putea afecta productivitatea și, implicit, rezultatele financiare.

Oracle se află într-o cursă pentru dezvoltarea de centre de date destinate giganților AI, precum OpenAI și Meta.

BBC a relatat anterior că Oracle intenționează să investească cel puțin 50 de miliarde de dolari în infrastructură în acest an.

Compania a fost cofondată de Larry Ellison, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, care ocupă și funcția de director tehnologic al Oracle.

Cea mai mare categorie de cheltuieli pentru firmele din tehnologie

Numeroase companii și-au redus efectivele de personal - adesea cea mai mare categorie de cheltuieli pentru firmele din tehnologie - pentru a putea finanța investițiile în inteligența artificială.

Google, Amazon și Meta intenționează să investească împreună aproximativ 650 de miliarde de dolari în această tehnologie în cursul acestui an.

Amazon a anunțat că va cheltui 200 de miliarde de dolari pentru investiții în AI în următorul an, cea mai mare sumă dintre marile companii tehnologice.

Gigantul comerțului electronic și al tehnologiei, care are peste 1,5 milioane de angajați la nivel mondial, a anunțat, de asemenea, că va elimina aproximativ 30.000 de locuri de muncă prin mai multe valuri de concedieri.

Un director executiv al Amazon a transmis într-o notă internă, în octombrie 2025, că firma trebuie să funcționeze „mai suplu”, deoarece inteligența artificială „permite companiilor să inoveze mult mai rapid decât oricând până acum”.

Editor : M.C

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