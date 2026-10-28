Live TV

„Inteligența artificială este aici. Nu putem da timpul înapoi”. Australia avertizează asupra unor atacuri cibernetice „fără precedent”

Data publicării:
hacker securitate cibernetica
Atac cibernetic. Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Creștere puternică a numărului de incidente cibernetice Ministrul australian al Apărării: „Nu putem da timpul înapoi”

Australia avertizează că inteligența artificială le permite hackerilor și grupărilor susținute de state străine să lanseze atacuri cibernetice la o scară și cu o viteză fără precedent. Potrivit unui raport publicat marți, 27 octombrie, de agenția australiană pentru securitate cibernetică, numărul avertizărilor privind activități informatice suspecte a crescut cu 80% în ultimul an, în timp ce rețelele guvernamentale, companiile și infrastructura critică sunt tot mai expuse amenințărilor, relatează Euronews.

Avertismentul vine într-un moment în care guvernele din întreaga lume încearcă să facă față amplorii amenințărilor generate de utilizarea inteligenței artificiale pentru identificarea și exploatarea vulnerabilităților informatice. Un exemplu recent este o breșă de securitate descoperită săptămâna trecută în PHP, care a determinat mai multe guverne să își închidă temporar site-urile pentru a se proteja împotriva atacurilor cibernetice.

Australian Signals Directorate (ASD), agenția australiană de informații și securitate cibernetică, care a utilizat inclusiv instrumente de inteligență artificială pentru elaborarea propriului raport anual privind amenințările cibernetice, a subliniat că modelele AI, aflate într-o dezvoltare rapidă, pot aduce beneficii considerabile atunci când sunt folosite în scopuri legitime.

Cu toate acestea, evenimentele din ultimele luni au demonstrat că inteligența artificială îi ajută și pe infractorii cibernetici, precum și pe hackerii susținuți de state, să lanseze atacuri la o amploare mai mare ca oricând, potrivit raportului.

„Inteligența artificială a fost factorul definitoriu al peisajului amenințărilor cibernetice în ultimul an, permițând actorilor rău intenționați să identifice mai rapid vulnerabilitățile și să le exploateze la o scară, cu o viteză și cu un nivel de sofisticare fără precedent”, se arată în document.

„În ultimele săptămâni, au apărut noi amenințări generate de acțiunile neintenționate ale agenților AI și de testarea modelelor”, precizează raportul.

Îngrijorările la nivel mondial privind capacitățile instrumentelor avansate de inteligență artificială sunt în creștere, după o serie de incidente de piraterie informatică și comportamente necontrolate ale unor sisteme AI dezvoltate de companii importante, precum OpenAI și Anthropic.

În luna iunie, un model AI al OpenAI a ocolit mecanismele de protecție în timpul antrenării și a compromis un site guvernamental australian. Compania a descoperit incidentul abia în august și l-a comunicat ulterior autorităților australiene, în septembrie.

Premierul australian Anthony Albanese a calificat incidentul drept „evident inacceptabil”.

Creștere puternică a numărului de incidente cibernetice

Raportul evidențiază o creștere semnificativă a numărului de incidente de securitate cibernetică.

Australian Signals Directorate a emis peste 4.400 de avertizări privind activități potențial malițioase în ultimul an, cu 80% mai multe decât în precedentele 12 luni.

„Actorii cibernetici susținuți de state au continuat să vizeze organizații australiene, în principal pentru a obține acces la informații sensibile sau care nu sunt destinate publicului.

Această activitate depășește sfera rețelelor guvernamentale și include entități care administrează infrastructuri critice, companii private și persoane fizice”, se arată în raport.

Documentul precizează că hackeri cu legături în China, Rusia și Coreea de Nord au vizat, în ultima perioadă, Australia sau statele aliate acesteia.

Nu este prima dată când Australia trage un semnal de alarmă cu privire la atacurile cibernetice.

În iunie 2020, premierul de atunci, Scott Morrison, anunța că instituțiile guvernamentale australiene, companiile, organizațiile politice, rețelele de sănătate și infrastructura critică erau ținta unor atacuri cibernetice susținute, atribuite unui actor statal cu capacități avansate.

Ministrul australian al Apărării: „Nu putem da timpul înapoi”

Ministrul australian al Apărării, Richard Marles, a declarat că țara nu poate ignora revoluția inteligenței artificiale.

„Inteligența artificială este aici și este o realitate. Oamenii trebuie să se implice”, le-a spus acesta jurnaliștilor.

„Nu putem da timpul înapoi în această privință. Actorii rău intenționați folosesc inteligența artificială pentru a identifica vulnerabilități în sisteme”, a adăugat ministrul.

Marles i-a îndemnat pe australieni să își actualizeze calculatoarele și să consolideze securitatea sistemelor informatice.

În ultimele zile, guvernele și companiile au încercat să remedieze de urgență vulnerabilități critice ale unui limbaj de programare utilizat de o mare parte dintre site-urile din întreaga lume.

Vulnerabilitatea a fost descoperită cu ajutorul unui model avansat de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
electrician captura
1
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
2
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
3
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
bilet loto
4
Marele premiu la Loto 6/49 de peste 3,32 milioane € a fost câștigat de un prahovean...
vladimir putin (1)
5
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la...
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
Digi Sport
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump dansează
Donald Trump susține că va interzice termenul „inteligență artificială”: „O denumire extrem de nepotrivită și inexactă”
silicon brain
Inteligența artificială, instrument de campanie electorală în SUA: cum folosesc candidații noua tehnologie pentru a convinge votanții
DEZ_FAKE_NEWS_PARLAMENT
Campanie Digi24 - Pe frontul dezinformării: Test de fake news în Parlament
Tech Illustrations In Poland - 23 Apr 2026
Modelul AI Claude a accesat din proprie inițiativă date despre alegătorii din statul american Georgia
Benjamin Netanyahu
Netanyahu publică o imagine AI cu o explozie nucleară în Tel Aviv și avertizează asupra unui „al doilea Holocaust” înaintea alegerilor
Recomandările redacţiei
Yurii Sodol si volodimir zelenski pe front
Garanțiile de securitate cerute de Ucraina. Zelenski dă trei opțiuni...
dominic fritz si ilie bolojan profimedia-1013635685
De ce nu e USR acum „într-un mariaj” cu PNL și ce șanse dă Fritz unei...
Canadian Military Personnel Begin To Mobilize In Effort Of Aiding Spread Of Coronavirus
Cât de greu este să rupi legăturile cu Washingtonul: De ce virarea...
alexandru nazare inquam george calin
PSD reclamă o „gaură” de 40 de miliarde de lei și amenință că...
Ultimele știri
„Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu”, varianta israeliană
Studiu: 3 milioane de oameni au murit din cauza caniculei între 2016 şi 2023. Trebuie declarată „urgenţă sanitară mondială”
Caviar, şampanie şi transfer cu Porsche. Companiile aeriene investesc în lux, în timp ce pasagerii clasei economice reduc cheltuielile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii ajung la un punct de cotitură la final de octombrie. Deciziile pe care nu le mai pot amâna
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Banii, principalul motiv pentru care FCSB, Dinamo, Rapid şi U Craiova vor Cupa României! Miza uriaşă pentru...
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
„30 de milioane de euro!”. El e jucătorul cu care Gigi Becali dă marea lovitură. „Titular direct la...
Adevărul
O replică dintr-un film celebru, „împrumutată” de avocați în apărarea lui Călin Georgescu. Ce întrebare a...
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
Iubita tinerică a fostului Balon de Aur e model și pozează în costum de baie. E cu 38 de ani mai mică decât el
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De mână cu iubita sa, Lamine Yamal a fost abordat de o altă femeie și ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Merge zilnic la mormântul starului rock pe care l-a iubit 40 de ani. Ultimele ore din viața lui: "M-a rugat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman, despre partea întunecată a copilăriei la Hollywood: „Eram prezentată ca o Lolita sexualizată”
Adevarul
Péter Magyar taie mecanismul UDMR prin care 140.000 de maghiari din Transilvania au obținut cetățenia...
Newsweek
Trei motive pentru respingerea cererii de pensie de invaliditate. Avocat: „Nu ajunge să scrii că ești bolnav”
Digi FM
Donald Trump, acuzat de viol de o regină a frumuseții născută la Cluj. Beatrice Keul susține că a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Parada pisicilor de lux! 1.500 de feline din 36 de țări s-au luptat pentru titlul de cele mai frumoase din...
Film Now
La 84 de ani, Harrison Ford dovedește că vârsta e doar un număr. Actorul, pe bicicletă de-a lungul coastei...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...