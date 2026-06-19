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Inteligența artificială este noua armă secretă a Uniunii Europene pentru extindere (Politico)

Data publicării:
comisia europeana
Foto: Profimedia Images
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Comisia Europeană foloseşte inteligenţa artificială pentru a-şi accelera activitatea cu potenţialii membri ai UE, au dezvăluit doi funcţionari care se ocupă de extindere, potrivit Politico. Departamentul lor foloseşte un instrument de inteligenţă artificială (AI) pentru a evalua legislaţia ţărilor candidate, cu scopul de a se asigura că aceasta este în conformitate cu legislaţia UE.

Instrumentul de AI utilizat este o creaţie proprie a Comisiei, au precizat oficialii. Executivul UE a lansat în 2024 GPT@EC, un instrument de inteligenţă artificială generativă destinat personalului său, pe fondul temerilor legate de confidenţialitate şi securitate cu privire la serviciile americane precum ChatGPT şi Claude.

Mai multe ţări se îndreaptă cu paşi rapizi spre aderarea la UE, punând sub presiune personalul din cadrul Direcţiei Generale pentru Extindere şi Vecinătatea de Est (DG ENEST), departamentul care gestionează dosarele de aderare ale ţărilor candidate, au afirmat ambii oficiali.

Ucraina şi Republica Moldova au intrat luni în prima fază a procesului de aderare, o etapă importantă pe drumul lor către aderarea la blocul comunitar, în timp ce Muntenegru a închis săptămâna aceasta încă două capitole de aderare, ajungând la un total de 16 din 33.

Albania înregistrează, de asemenea, progrese în ceea ce priveşte cererea sa de aderare, în timp ce cererile Serbiei, Bosniei şi Herţegovinei, Kosovo, Macedoniei de Nord şi Georgiei au avansat lent sau s-au blocat complet.

Islanda va organiza un referendum în luna august pentru a decide dacă îşi va relansa demersul de aderare la UE, contextul geopolitic conferind o nouă urgenţă demersurilor ţărilor de a adera la bloc, în urma invaziei Rusiei în Ucraina şi a ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda.

„În ultimele 16, 17 luni, am realizat mai mult decât în cei 15 ani anteriori”, a declarat Marta Kos, comisarul pentru extindere.

Însă ţările candidate sunt sceptice cu privire la faptul că AI-ul ar fi soluţia pentru volumul de muncă al Comisiei. Doi funcţionari din ţări candidate diferite au declarat pentru POLITICO că instrumentul ar trebui utilizat doar pentru traduceri şi sarcini simple, nu pentru chestiuni mai complexe.

Unul dintre funcţionari a recunoscut că volumul de muncă al Comisiei a crescut dramatic în ultimii ani, punând presiune asupra personalului, dar a îndemnat la prudenţă în ceea ce priveşte încrederea în AI, argumentând că aceasta ar putea duce la greşeli.

Alte departamente ale Comisiei utilizează instrumentul de IA. Toate cele trei instituţii principale ale UE au interzis personalului să utilizeze videoclipuri şi imagini generate artificial în comunicările oficiale.

Editor : C.L.B.

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