Matematicieni de renume se tem că inteligența artificială (IA) ar putea fi pe punctul de a face inutile unele dintre cele mai utilizate tehnologii de criptare din lume, cu implicații profunde pentru sectorul bancar, securitatea națională și confidențialitatea a miliarde de oameni, scrie The Times.

Sistemele de IA au realizat zeci de descoperiri matematice uluitoare în ultimele săptămâni, rezolvând probleme care au pus în încurcătură mințile umane timp de decenii. Ritmul amețitor al progresului i-a determinat pe experți să se întrebe cât timp ne mai putem baza pe ecuațiile de care depinde securitatea digitală.

Unii bănuiesc că marile companii de IA ar fi făcut deja descoperiri critice, dar că acestea sunt ținute secrete sau vândute în tăcere guvernelor.

Profesorul Marcus du Sautoy, matematician la Universitatea din Oxford, a declarat: „Tot ce depinde de matematică este în joc. Asta include întregul nostru sistem de securitate.”

El s-a arătat uimit de faptul că această problemă a atras atât de puțină atenție. „Nu înțeleg de ce nu s-a discutat mult mai mult despre acest lucru”, a spus el.

El a ridicat posibilitatea ca sistemele de IA să fi găsit deja modalități de a sparge metodele de criptare utilizate pe scară largă, dar că știrile despre aceste descoperiri au fost ascunse.

Alți experți cred că acestea ar fi putut fi împărtășite agențiilor de informații

„Atunci, de ce nu auzim nimic despre asta? Un răspuns ar fi că s-a întâmplat deja”, a spus Du Sautoy. „Dacă cineva a făcut-o deja, atunci cel mai bine ar fi să păstreze tăcerea și să folosească tehnologia pentru a obține acces.”

Un posibil punct slab îl reprezintă ceea ce se numește criptografia cu curbe eliptice (ECC), folosită pentru a proteja averile în criptomonede, pentru a securiza mesajele de control al traficului aerian și pentru a autentifica actualizările de software. Un algoritm conceput să ruleze pe calculatoare cuantice a demonstrat deja că, în principiu, aceasta poate fi spartă.

Kevin Buzzard, profesor de matematică pură la Imperial College London, a afirmat că absența lucrărilor legate de criptare din avalanșa de soluții matematice publicate de companiile de IA era, în sine, evidentă. Părea probabil „că acestea ascund aceste lucrări sau le vând guvernului”, a spus el.

Peter Scholze, laureat al Medaliei Fields – echivalentul matematic al Premiului Nobel – a avertizat că „toată criptografia cu cheie publică este în pericol”.

Poate cea mai faimoasă problemă din matematică, ipoteza Riemann, a fost rezolvată săptămâna trecută de un sistem de IA al companiei Anthropic. „În estimarea mea privind dificultatea matematică brută, spargerea criptografiei cu cheie publică nu este mai dificilă decât rezolvarea ipotezei Riemann”, a spus Scholze.

Întrebat dacă laboratoarele de IA ar fi putut deja să realizeze descoperiri care amenință criptografia, el a răspuns: „Mă tem că da.”

Întrebat ce ar trebui să facă societatea pentru a se pregăti, un alt matematician de renume mondial a spus: „Habar n-am. În ultimele câteva luni, cu o intensitate tot mai mare în ultimele săptămâni/zile, am încercat să aflu dacă persoanele relevante acordă atenție acestei probleme și dacă există un plan de urgență. Poate că nu am întrebat încă persoanele potrivite, dar m-am întors cu mâna goală.”

Securitatea unei mari părți a lumii digitale se bazează pe un tip de asimetrie matematică, în care unele calcule sunt ușor de efectuat, dar extrem de dificil de inversat. De exemplu, dacă înmulțim doi numere prime mari, un computer poate oferi răspunsul aproape instantaneu.

Dar dacă ai la dispoziție doar numărul enorm rezultat, poate fi incredibil de greu să faci calculul invers pentru a identifica cele două numere prime inițiale – un proces numit factorizare. Aceasta constituie baza sistemului RSA, care a fost unul dintre cele mai importante sisteme de criptografie.

Sistemul RSA este în curs de eliminare treptată, deoarece se consideră probabil că, în viitor, computerele cuantice vor fi capabile să-l spargă. Cu toate acestea, experții se tem că inteligența artificială ar putea ajunge la acest nivel cu mult înainte ca computerele cuantice fiabile să fie construite.

Rahul Santhanam, profesor de informatică la Oxford, a declarat: „Circulă zvonuri că OpenAI și Anthropic ar fi găsit deja algoritmi eficienți pentru factorizare, dar ar putea păstra această informație secretă, deoarece ar provoca perturbări sociale majore.”

Sir Timothy Gowers, care este și el laureat al Medaliei Fields, a afirmat că chiar și îmbunătățiri relativ modeste ale metodelor existente de descompunere a numerelor mari în factorii lor primi ar putea impune o actualizare radicală a securității digitale. „Un număr imens de chei ar trebui actualizate”, a spus el.

Profesorul Tom Gur, de la Universitatea din Cambridge, consideră că matematicienii sunt martorii puterii IA într-un mod pe care restul societății încă nu îl apreciază.

„Sincer, mi-e greu să dorm”, a spus el. „Vedem cum progresul de zeci de ani se condensează în câteva zile. Asistăm la un progres incredibil, ceea ce este destul de uimitor, dar, în esență, deținerea acestui tip de putere implică și riscuri mari.”

Du Sautoy a susținut același lucru. „Oricine nu se ocupă de matematică nu vede cât de incredibil de puternică este această tehnologie”, a spus el. „Noi, matematicienii, suntem, cred, canarii din mină.”