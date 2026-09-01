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Inteligența artificială poate destabiliza sistemul financiar global, avertizează guvernatorul Băncii Angliei

Data publicării:
19.08.2023: Maschinenmensch, Künstliche Intelligenz Daten Datenstrom maschinelles Lernen Digitalisierung Techologie, Bil
Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia Images
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Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, s-a alăturat grupului de personalități care avertizează asupra riscurilor globale pe care le prezintă tehnologia de inteligență artificială (IA) de ultimă generație, scrie The Guardian.

Într-o scrisoare de două pagini adresată miniștrilor de Finanțe și guvernatorilor băncilor centrale internaționale, în calitate de președinte al Consiliului pentru Stabilitate Financiară (FSB), Bailey a afirmat că modelele de IA „de ultimă generație” „demonstrează o autonomie și capacități de rezolvare a problemelor din ce în ce mai sofisticate, precum și capacități de a genera amenințări”.

El a spus că aceste modele riscă să destabilizeze sistemul financiar global „extrem de interconectat” prin intermediul unor perturbări cibernetice care „se pot răspândi între jurisdicții”.

Bailey le-a scris miniștrilor de Finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20 înaintea reuniunii acestora din Carolina de Nord, SUA, din această săptămână: „Evoluțiile recente mi-au evidențiat, de asemenea, faptul că multe jurisdicții nu dispun de protocoale pentru a gestiona dezvoltarea, lansarea și implementarea modelelor avansate de IA de ultimă generație, ceea ce sporește riscurile pentru sectorul financiar și nu numai”.

Scrisoarea sa se alătură semnalelor de alarmă privind IA, lansate de tehnologi de renume în ultimele câteva săptămâni – și reflectă apelurile sale anterioare la cooperare internațională pentru a combate amenințările crescânde legate de IA, când le-a spus șefilor din City: „Nicio țară nu se poate izola de natura transfrontalieră a sistemelor care predomină astăzi.”

Potrivit acestuia, atacurile informatice facilitate de AI s-ar putea propaga rapid între țări, în timp ce utilizarea tot mai mare a inteligenței artificiale pe piețele financiare poate amplifica efectele unei eventuale crize.

Într-o scrisoare adresată oficialilor înaintea reuniunii G20 din Statele Unite, el a atras atenția asupra evoluției așa-numitelor modele IA „de frontieră”, care dobândesc capacități tot mai  avansate de autonomie, rezolvare a problemelor și desfășurare a unor acțiuni potențial periculoase.

„Modelele de frontieră arată capacități tot mai sofisticate de autonomie și rezolvare a problemelor, precum și capacități de a genera amenințări”, a scris Bailey, citat de The Guardian.

Una dintre principalele preocupări este securitatea informatică. Guvernatorul Băncii Angliei consideră că IA ar putea schimba radical viteza și amploarea atacurilor informatice, iar efectele acestora nu s-ar opri la granițele unei singure țări.

„Pentru sistemul financiar, cea mai imediată preocupare este impactul potențial al inteligenței artificiale de frontieră asupra riscului cibernetic”, a avertizat Bailey. El a adăugat că astfel  de tehnologii  ar putea modifica semnificativ „viteza, amploarea și economia riscului cibernetic”, ceea ce ar putea afecta încrederea în piețele financiare la nivelul întregului sistem.

Editor : M.C

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