Interesanta redistribuire de către Trump a unui articol pe Truth Social. „Un avertisment pentru Putin”

Președintele SUA, Donald Trump, a redistribuit un articol al Fox News cu titlul „Agresiunea lui Trump împotriva Venezuelei – un avertisment pentru Putin”. Autorul articolului, David Marcus, susține că abordarea agresivă a lui Trump față de Venezuela face parte dintr-o strategie geopolitică mai amplă, menită să exercite presiuni asupra lui Putin și să pună capăt războiului din Ucraina.

Potrivit autorului, Venezuela (împreună cu Iranul) este un stat client al Rusiei, iar prin subminarea cu succes a acestor legături, Trump demonstrează că Rusia nu este în măsură să-și protejeze aliații din întreaga lume, în timp ce forțele sale sunt epuizate în conflictul din Ucraina.

„Președintele Donald Trump a înregistrat recent scăderi în sondaje pe multe teme, dar un punct pozitiv în sondaje a fost abordarea sa agresivă față de Venezuela, inclusiv eliminarea ambarcațiunilor cartelurilor de droguri. Dar există un alt scop aici, unul care ar putea contribui la încheierea războiului din Ucraina.

Este important de înțeles că Venezuela este un stat client al Rusiei, la fel ca Iranul și Siria, până la recenta răsturnare de la putere a fostului președinte sirian Bashar al-Assad. Unul câte unul, Trump a demonstrat că, în fața puterii americane, Putin nu poate să-și protejeze prietenii globali dubioși”, notează David Marcus, autorul articolului publicat de Fox News.

„Trup slăbește puterea globală a Rusiei”

După cum se menționează în articol, în acest fel, acțiunile SUA împotriva regimului Maduro servesc ca un semnal direct către Putin – dacă dictatorul rus continuă războiul din Ucraina, riscă să-și piardă partenerii globali.

„În timp ce Putin ucide ucraineni și menține cel mai mare război terestru european din ultimele generații, Trump slăbește puterea globală a Rusiei. Siria se împacă cu America, Iranul a fost denuclearizat, iar acum mai rămâne doar Venezuela.

În ultimele săptămâni, avioane cargo rusești au fost văzute zburând spre Venezuela. Nimeni nu știe cu siguranță dacă acestea sunt acolo pentru a transporta provizii sau, poate, la un moment dat, pentru a-l transporta pe Maduro la Moscova, unde al-Assad locuiește acum, pentru a-l pensiona anticipat”, scrie autorul articolului.

„Este o situație foarte revelatoare, deoarece singurul motiv pentru care Putin a invadat Ucraina a fost că el consideră că aceasta se află în sfera de influență a Rusiei. Cu toate acestea, fără a trimite niciun soldat în luptă, Statele Unite au mobilizat sprijinul pentru Ucraina, ceea ce l-a împiedicat pe dictatorul rus să-și atingă scopul.

De aproape patru ani, Putin și-a trimis propriile armate într-o mașină de tocat carne, a angajat mercenari nord-coreeni și a cheltuit mai multe resurse decât în toate filmele „Pirații din Caraibe” la un loc. Totul a fost în zadar în ceea ce privește ieșirea din impas.

Comparați asta cu situația Americii în ceea ce privește Venezuela. Am putea să-l înlăturăm pe Maduro mâine, iar Putin nu ar putea face absolut nimic în această privință”, notează Marcus.

„Nu înseamnă că Trump sau America ies de pe scena globală. Trump înțelege tabla de șah globală”

„De fapt, noua declarație privind Strategia de securitate națională a administrației Trump, publicată săptămâna aceasta, dublează politica de tipul Doctrinei Monroe, care pune emisfera vestică pe primul plan în obiectivele noastre de securitate.

Dar faptul că punem pe primul plan propria noastră curte nu înseamnă că Trump sau America ies de pe scena globală. De fapt, este exact invers.

Trump înțelege tabla de șah globală. El știe că, deși un conflict direct cu Rusia ar putea duce la un război global, eliminarea statelor client ale Kremlinului de la margini este un joc corect și pune presiune pe centrul tablei”, consideră autorul articolului.

Marcus concluzionează că această strategie obligă Moscova să aleagă între continuarea ostilităților și păstrarea statutului său de putere globală, deoarece nu poate purta război și să-și mențină aliații „pe linia de plutire” în același timp.

„Abordarea agresivă a președintelui Trump față de Venezuela amintește de abordarea lui Theodore Roosevelt față de regiune. În loc de diplomația cu tunuri, Trump folosește diplomația superportavioanelor. O retragere liniștită în străinătate este cea mai bună opțiune pentru Maduro înainte ca opțiunile să se reducă și mai mult. Putin nu va putea să-l salveze.

Trump l-a pus pe Putin într-o poziție incredibil de dificilă. Dacă dictatorul rămâne dedicat fanteziei sale de a recupera întreaga Ucraină pentru a restaura URSS, riscă ca Statele Unite să-i submineze aliații și clienții din întreaga lume”, conchide sursa citată.

Mai jos, postarea lui Trump pe platforma sa de social media, Truth Social:

Editor : Marina Constantinoiu