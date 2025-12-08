Live TV

Interesanta redistribuire de către Trump a unui articol pe Truth Social. „Un avertisment pentru Putin”

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto Profimedia
Din articol
„Trup slăbește puterea globală a Rusiei” „Nu înseamnă că Trump sau America ies de pe scena globală. Trump înțelege tabla de șah globală”

Președintele SUA, Donald Trump, a redistribuit un articol al Fox News cu titlul „Agresiunea lui Trump împotriva Venezuelei – un avertisment pentru Putin”. Autorul articolului, David Marcus, susține că abordarea agresivă a lui Trump față de Venezuela face parte dintr-o strategie geopolitică mai amplă, menită să exercite presiuni asupra lui Putin și să pună capăt războiului din Ucraina.

Potrivit autorului, Venezuela (împreună cu Iranul) este un stat client al Rusiei, iar prin subminarea cu succes a acestor legături, Trump demonstrează că Rusia nu este în măsură să-și protejeze aliații din întreaga lume, în timp ce forțele sale sunt epuizate în conflictul din Ucraina.

„Președintele Donald Trump a înregistrat recent scăderi în sondaje pe multe teme, dar un punct pozitiv în sondaje a fost abordarea sa agresivă față de Venezuela, inclusiv eliminarea ambarcațiunilor cartelurilor de droguri. Dar există un alt scop aici, unul care ar putea contribui la încheierea războiului din Ucraina.

Este important de înțeles că Venezuela este un stat client al Rusiei, la fel ca Iranul și Siria, până la recenta răsturnare de la putere a fostului președinte sirian Bashar al-Assad. Unul câte unul, Trump a demonstrat că, în fața puterii americane, Putin nu poate să-și protejeze prietenii globali dubioși”, notează David Marcus, autorul articolului publicat de Fox News.

„Trup slăbește puterea globală a Rusiei”

După cum se menționează în articol, în acest fel, acțiunile SUA împotriva regimului Maduro servesc ca un semnal direct către Putin – dacă dictatorul rus continuă războiul din Ucraina, riscă să-și piardă partenerii globali.

„În timp ce Putin ucide ucraineni și menține cel mai mare război terestru european din ultimele generații, Trump slăbește puterea globală a Rusiei. Siria se împacă cu America, Iranul a fost denuclearizat, iar acum mai rămâne doar Venezuela.

În ultimele săptămâni, avioane cargo rusești au fost văzute zburând spre Venezuela. Nimeni nu știe cu siguranță dacă acestea sunt acolo pentru a transporta provizii sau, poate, la un moment dat, pentru a-l transporta pe Maduro la Moscova, unde al-Assad locuiește acum, pentru a-l pensiona anticipat”, scrie autorul articolului.

„Este o situație foarte revelatoare, deoarece singurul motiv pentru care Putin a invadat Ucraina a fost că el consideră că aceasta se află în sfera de influență a Rusiei. Cu toate acestea, fără a trimite niciun soldat în luptă, Statele Unite au mobilizat sprijinul pentru Ucraina, ceea ce l-a împiedicat pe dictatorul rus să-și atingă scopul.

De aproape patru ani, Putin și-a trimis propriile armate într-o mașină de tocat carne, a angajat mercenari nord-coreeni și a cheltuit mai multe resurse decât în toate filmele „Pirații din Caraibe” la un loc. Totul a fost în zadar în ceea ce privește ieșirea din impas.

Comparați asta cu situația Americii în ceea ce privește Venezuela. Am putea să-l înlăturăm pe Maduro mâine, iar Putin nu ar putea face absolut nimic în această privință”, notează Marcus.

„Nu înseamnă că Trump sau America ies de pe scena globală. Trump înțelege tabla de șah globală”

„De fapt, noua declarație privind Strategia de securitate națională a administrației Trump, publicată săptămâna aceasta, dublează politica de tipul Doctrinei Monroe, care pune emisfera vestică pe primul plan în obiectivele noastre de securitate.

Dar faptul că punem pe primul plan propria noastră curte nu înseamnă că Trump sau America ies de pe scena globală. De fapt, este exact invers.

Trump înțelege tabla de șah globală. El știe că, deși un conflict direct cu Rusia ar putea duce la un război global, eliminarea statelor client ale Kremlinului de la margini este un joc corect și pune presiune pe centrul tablei”, consideră autorul articolului.

Marcus concluzionează că această strategie obligă Moscova să aleagă între continuarea ostilităților și păstrarea statutului său de putere globală, deoarece nu poate purta război și să-și mențină aliații „pe linia de plutire” în același timp.

„Abordarea agresivă a președintelui Trump față de Venezuela amintește de abordarea lui Theodore Roosevelt față de regiune. În loc de diplomația cu tunuri, Trump folosește diplomația superportavioanelor. O retragere liniștită în străinătate este cea mai bună opțiune pentru Maduro înainte ca opțiunile să se reducă și mai mult. Putin nu va putea să-l salveze.

Trump l-a pus pe Putin într-o poziție incredibil de dificilă. Dacă dictatorul rămâne dedicat fanteziei sale de a recupera întreaga Ucraină pentru a restaura URSS, riscă ca Statele Unite să-i submineze aliații și clienții din întreaga lume”, conchide sursa citată.

Mai jos, postarea lui Trump pe platforma sa de social media, Truth Social:

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
biletin vot locale bucuresti
4
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
5
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digi Sport
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump in biroul oval
Misiunea principală a Europei: Să evite o ruptură de SUA. Expert militar: „Consecințele unei strategii eronate sunt acum clare”
Giorgia Meloni
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski
Mihai Popșoi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe
Autoritățile moldovene au confiscat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari. Banii, destinați rețelelor proruse
donald tusk sustine o alucutiune
„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru”. Postarea care a bătut recordurile pe Internet în 24 de ore
Sheriff supermarket in Transnistria
Ucraina a înghețat o parte dintre activele oligardului transnistrean Victor Gușan, cofondatorul holdingului Sheriff
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-08 at 02.17.49
Reportaj. Noaptea alegerilor în București: liniște și consolări amare...
2025-12-07-4049
Alegeri București 2025. Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul...
Chat bot and future marketing concept ,Hand holding mobile phone with chatbot application
AI poate schimba opiniile politice, însă greșește masiv. Cât de...
FED INVITAT CIPRIAN CIUCU 071225 EMBD11_75698
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: „Diferența mare dintre mine și...
Ultimele știri
Austeritatea readuce trocul în natură: Internetul s-a umplut de anunțuri de schimburi. Economist: „Se încearcă conservarea numerarului”
„O punte care ne leagă de trecut”. Artefacte din Pompeii, expuse în România. Care este orașul care găzduiește expoziția-eveniment
Studiu: Celulele care îmbătrânesc ar putea fi „reîncărcate” fără medicamente sau intervenții genetice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Fanatik.ro
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ciprian Ciucu schimbă regulile în trafic: cum vrea noul primar general să fluidizeze Capitala. Nu mai vrea...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Tichete sociale pentru pensionari înainte de sărbători 2025: cine primește banii și ce acte sunt necesare
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
Pro FM
Camila Cabello, mai îndrăzneață de când s-a cuplat cu un miliardar. A pozat în costum de baie, pregătită de o...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să...
Newsweek
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă