Internetul oferit de Elon Musk Ucrainei a picat pe toată linia frontului. Cât timp nu au fost disponibile serviciile Starlink

Data publicării:
Russian pro-war fanatics praise 'Colonel Elon Muskov' amid admissions Elon Musk's Starlink satellite equipment is in use by the Russian armed forces in occupied Ukraine. Pictured: Ukrainian soldier setting up Starlink satellite equipment
Un soldat ucrainean instalează o antenă Starlink pentru conexiune la internet prin satelit Foto: Profimedia

Starlink, serviciul de internet prin satelit deţinut de Elon Musk, a suferit o întrerupere globală luni, care a afectat inclusiv linia frontului din Ucraina.

Serviciul a devenit vital pentru spitale, şcoli şi unităţi militare de pe linia frontului din toată Ucraina.

„Starlink este din nou nefuncţional pe întreaga linie a frontului”, a scris pe Telegram comandantul ucrainean al războiului cu drone, Robert Brovdi, relatează Kyiv Independent.

Downdetector, platforma care urmăreşte întreruperile de serviciilor de telecomunicaţii, a raportat zeci de mii de reclamaţii ale utilizatorilor din întreaga lume.

Compania a declarat că investighează cauza.

Aproape o oră mai târziu, Brovdi a raportat că începea să se „restabilească treptat” conectivitatea..

Întreruperea este a doua din ultimele luni.

Miza este mare pentru Ucraina, deoarece Starlink a înlocuit o mare parte din infrastructura de comunicaţii distrusă a ţării şi serviciul susţine conectivitatea atât civilă, cât şi militară.

De la începutul invaziei ruseşti la scară largă din 2022, Kievul a primit peste 50.000 de terminale Starlink, Polonia furnizând aproape 30.000, cea mai mare contribuţie din partea unei singure ţări.

Dependenţa Ucrainei de Starlink a fost complicată anterior de tensiunile cu Elon Musk. Reuters a informat în iulie 2023 că miliardarul a ordonat dezactivarea temporară a acoperirii prin satelit peste regiunea Herson în timpul unei contraofensive ucrainene în 2022, stârnind îngrijorări cu privire la vulnerabilitatea sistemelor critice din cauza unei singure decizii private.

Starlink, operat de SpaceX al lui Musk, furnizează servicii de internet prin intermediul unei constelaţii de sateliţi pe orbită joasă şi este utilizat pe scară largă în zone îndepărtate şi în zone de conflict.

