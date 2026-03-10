„Intervalul Davidson” și riscul unui conflict catastrofal. Predicția legată de o invazie iminentă ce a stârnit panică în SUA și Taiwan

O singură predicție făcută de un amiral în Congresul american cu șase ani în urmă a avut un impact major asupra strategiei militare a Statelor Unite și a dus la creșterea cheltuielilor militare cu miliarde de dolari pentru a pregăti armata de un potențial conflict catastrofal. Așa-zisul „interval Davidson” și discursul amiralului i-a convins pe oficialii de la Washington că dezvoltarea militară a Chinei ar putea conduce la o invazie a Taiwanului chiar de anul viitor.

Amiralul Philip Davidson a spus pe data de 9 martie 2021, în fața unei comisii a Senatului american, că progresul și ambițiile militare ale Chinei vor reprezenta o amenințare la adresa Taiwanului „în următorii șase ani”.

Planurile Chinei pentru anul 2027 vor fi cu siguranță un motiv de îngrijorare pentru președintele american Donald Trump, când se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping, având în vedere că Beijingul speră să obțină concesii din partea Statelor Unite în privința susținerii lor pentru Taiwan, se arată într-o analiză Wall Street Journal.

Xi nu a stabilit niciun termen limită pentru îndeplinirea vechiului obiectiv al Beijingului de a prelua controlul asupra insulei Taiwan, fie în mod pașnic, fie prin forță.

În anul 2027 se va încheia și prima fază a planului lui Xi Jinping de a crea o „armată de clasă mondială” până la mijlocul secolului XXI. Foto: Profimedia Images

Șeful statului major interarme al SUA de la acea vreme, generalul Mark Milley, a spus că „intervalul Davidson” se bazează pe un discurs susținut de Xi prin care cerea modernizarea mai rapidă a armatei chineze.

Milley a precizat că 2027 este anul în care China și-a propus să fie pregătită să invadeze Taiwanul, ceea ce nu înseamnă neapărat că invazia va avea loc în acel an.

Această distincție a fost de multe ori ignorată, ceea ce a creat panică și pesimism și a declanșat o cursă a înarmării în regiune.

„Președintele a confirmat termenul limită al invaziei în 2027”

„Obiectivul Beijingului este să distrugă psihologic voința populației din Taiwan”, a spus Ryan Hass, director al John L. Thornton China Center de la Brookings Institution și fost consilier de top din administrația Obama.

Cu cât oficialii americani au scos mai mult în evidență că 2027 va fi un an „apocaliptic” pentru Taiwan, „cu atât au format mai tare aceste percepții despre Taiwan, au alungat capitalul și talentele străine și au indus o stare de pesimism în Taiwan”, a mai spus Hass.

În perioada 2012-2024, în jur de 260 de miliarde de dolari pe an au mers înspre contracararea Chinei, ceea ce reprezintă 30% din toate cheltuielile militare ale Statelor Unite pentru acea perioadă, potrivit lui Jennifer Kavanagh, director de analiză militară de la Defense Priorities.

Planurile militare ale Chinei pentru anul 2027 vor fi cu siguranță un motiv de îngrijorare pentru președintele american Donald Trump, când acesta se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing. Foto: Profimedia Images

Cei mai mulți oameni din Taiwan au ignorat la început „intervalul Davidson”, în timp ce liderii insulei nu își doreau să stârnească panică în rândul populației în legătură cu ceea ce, în ochii Washingtonului, părea a fi o invazie iminentă a Chinei.

Acest lucru s-a schimbat atunci când președintele Lai Ching-te a ajuns la putere, în 2024. În primul an din mandatul său, Lai a numit China drept un „adversar străin” și le-a transmis oamenilor să fie pregătiți pentru un potențial atac.

În luna noiembrie, Lai a introdus un buget de apărare special de 40 de miliarde de dolari, spunând că fondurile erau necesare din cauza obiectivului Beijingului de a dobândi capacitatea să realizeze „unificarea prin forță” a Taiwanului până în 2027.

În presa locală, ziarele au început să scrie că „președintele a confirmat termenul limită al invaziei în 2027”. Câteva ore mai târziu, biroul lui Lai a precizat că președintele taiwanez a citat evaluări internaționale și rapoarte din Congresul american și nu a prezis că invazia va avea loc în 2027.

China se pregătește pentru „scenarii cu atacuri din mai multe direcții”

China va sărbători în 2027 a 100-a aniversare a Armatei de Eliberare a Poporului, aripa militară a Partidului Comunist Chinez. Tot în acel an se va încheia și prima fază a planului lui Xi de a crea o „armată de clasă mondială” până la mijlocul secolului XXI.

Modernizarea apărării naționale și a forțelor armate din China ar urma să fie finalizată până în 2035, iar „construirea unei armate de clasă mondială” capabile să înfrunte orice adversar, în special Statele Unite, are ca termen limită anul 2049, când Republica Populară Chineză va împlini 100 de ani.

La trei ani după ce a făcut celebra sa predicție, Davidson a spus într-un interviu că rămâne îngrijorat de activitățile pe care China le va desfășura până în 2028. „Ei fac repetiții în toată regula pe mai multe domenii și scenarii cu atacuri din mai multe direcții”, a spus amiralul în retragere.

Lecția pe care China pare să o fi învățat din invadarea Ucrainei de către Rusia „este că un atac mult mai cuprinzător, lansat cu mult mai multă violență, este de fapt soluția”.

China a introdus noi echipamente ce vor fi cel mai probabil folosite în cazul unei invazii a Taiwanului, precum noi rachete, avioane militare, drone de atac, portavioane și barje de invazie cu care poate transporta echipamente și trupe pe insulă. Foto X/Clash Report

China nu a mai purtat un război în toată regula de când s-a luptat cu Vietnamul în 1979. În ultimii ani, Xi a înlocuit o mare parte din generalii de top ai armatei chineze, care au fost acuzați de corupție și de lipsă de loialitate.

În ciuda acestor probleme, China a mărit treptat cheltuielile militare cu aproape 60% între 2015 și 2024 și a introdus noi echipamente ce vor fi cel mai probabil folosite în cazul unei invazii a Taiwanului, precum noi rachete, avioane militare, drone de atac, portavioane și barje de invazie cu care poate transporta echipamente și trupe pe insulă.

Chiar dacă anul 2027 nu va fi termenul limită al invaziei, progresul militar al țării și atenția tot mai mică acordată de SUA apărării Taiwanului, într-o perioadă în care armata americană este mult mai preocupată de războiul din Iran, ar putea face atacul încă și mai probabil.

„Dacă percepția Beijingului legată de capacitatea sa militară relativă crește și China crede că avantajul Statelor Unite a dispărut, atunci descurajarea va fi inevitabil mai slabă”, a spus Sarah Beran, fost diplomat american. „Iar acest lucru cu siguranță va crește riscul unei acțiuni militare.”

