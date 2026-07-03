Pompierii români au evacuat peste 150 de butelii GPL dintr-un camping din Franţa, în cadrul unei misiuni în sprijinul autorităţilor franceze, pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetaţie care s-a propagat la camping şi a afectat o suprafaţă de mai multe hectare.

„Solicitarea de sprijin a fost primită în jurul orei 13:00. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la vegetaţie şi la coronamentul arborilor, extinzându-se cu rapiditate către căsuţele din interiorul campingului. Misiunea s-a desfăşurat în condiţii deosebit de dificile, din cauza vântului puternic, care a favorizat propagarea flăcărilor şi a îngreunat acţiunile de stingere”, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Echipajele române au constituit dispozitive de intervenţie pentru limitarea propagării incendiului şi protejarea construcţiilor aflate în pericol. Totodată, au identificat şi utilizat surse de alimentare cu apă care au asigurat continuitatea operaţiunilor de stingere.

„În sprijinul autorităţilor franceze au acţionat peste 20 de pompieri români, cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri fiecare, o autospecială de stingere de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o autospecială radio”, arată sursa citată.

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Intervenţia s-a desfăşurat sub coordonarea autorităţilor franceze, în cooperare cu echipele locale de intervenţie şi cu sprijinul mijloacelor aeriene de stingere.

„Prin profesionalismul şi efortul depus alături de omologii francezi, pompierii români au contribuit la limitarea propagării incendiului în sectoarele repartizate. Având în vedere suprafaţa afectată, intensitatea vântului şi riscul ridicat de reaprindere, misiunea a continuat şi pe timpul nopţii, prin supravegherea permanentă a zonei, lichidarea focarelor active şi prevenirea apariţiei unor noi incendii”, precizează IGSU.

Intervenţia desfăşurată în Franţa reconfirmă capacitatea de răspuns a pompierilor români în cadrul misiunilor internaţionale şi importanţa cooperării europene în gestionarea incendiilor de vegetaţie de amploare.

Editor : Sebastian Eduard