Live TV

Video Intervenție a pompierilor români în Franța: au evacuat peste 150 de butelii GPL dintr-un camping cuprins de un incendiu de vegetație

Data actualizării: Data publicării:
16
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pompierii români au evacuat peste 150 de butelii GPL dintr-un camping din Franţa, în cadrul unei misiuni în sprijinul autorităţilor franceze, pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetaţie care s-a propagat la camping şi a afectat o suprafaţă de mai multe hectare.

„Solicitarea de sprijin a fost primită în jurul orei 13:00. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la vegetaţie şi la coronamentul arborilor, extinzându-se cu rapiditate către căsuţele din interiorul campingului. Misiunea s-a desfăşurat în condiţii deosebit de dificile, din cauza vântului puternic, care a favorizat propagarea flăcărilor şi a îngreunat acţiunile de stingere”, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Echipajele române au constituit dispozitive de intervenţie pentru limitarea propagării incendiului şi protejarea construcţiilor aflate în pericol. Totodată, au identificat şi utilizat surse de alimentare cu apă care au asigurat continuitatea operaţiunilor de stingere.

„În sprijinul autorităţilor franceze au acţionat peste 20 de pompieri români, cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri fiecare, o autospecială de stingere de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o autospecială radio”, arată sursa citată.

17
17
Deschide galeria foto

17 | Poza 1 din 7
17
16 | Poza 2 din 7
16
15 | Poza 3 din 7
15
14 | Poza 4 din 7
14
13 | Poza 5 din 7
13
12 | Poza 6 din 7
12
11 | Poza 7 din 7
11
,

Intervenţia s-a desfăşurat sub coordonarea autorităţilor franceze, în cooperare cu echipele locale de intervenţie şi cu sprijinul mijloacelor aeriene de stingere.

„Prin profesionalismul şi efortul depus alături de omologii francezi, pompierii români au contribuit la limitarea propagării incendiului în sectoarele repartizate. Având în vedere suprafaţa afectată, intensitatea vântului şi riscul ridicat de reaprindere, misiunea a continuat şi pe timpul nopţii, prin supravegherea permanentă a zonei, lichidarea focarelor active şi prevenirea apariţiei unor noi incendii”, precizează IGSU.

Intervenţia desfăşurată în Franţa reconfirmă capacitatea de răspuns a pompierilor români în cadrul misiunilor internaţionale şi importanţa cooperării europene în gestionarea incendiilor de vegetaţie de amploare.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
steag germania Reichstag guvern parlament
2
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Sorin Grindeanu
3
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
4
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul...
victoriei 2
5
Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă: 7 milioane de litri de apă au inundat...
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
Digi Sport
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Le Bonheur By Jacquemus Photocall FC
Isabelle Huppert a fost aleasă preşedintă a Cinematecii Franceze. Actrița este prima femeie care ocupă această funcție
mae
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța. Anunțul MAE
Pregătiri ale pompierilor pentru a răspunde valului de căldură care a lovit Franța. Foto Profimedia
Scandal în Franța: ecologiștii susțin că 10.000 de oameni au murit din cauza căldurii și vor să depună moțiune de cenzură
bebelus in bratele mamei
Franţa acordă încă un concediu plătit după nașterea sau adopția unui copil. Ambii părinți pot beneficia de el
Alegeri franta
Când au loc alegerile prezidențiale din Franța: ultimul mandat al lui Emmanuel Macron se încheie pe 13 mai 2027
Recomandările redacţiei
Maia Sandu.
Prima reacție a Maiei Sandu după ce Alexandru Munteanu și-a dat...
Bareme de corectare modificate la BAC 2026. Foto Getty Images
Ministerul Educației a modificat baremele de la Bacalaureat 2026 după...
Chisinau, Moldova - November 01, 2025: New named Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu speaks to media after the oath ceremony in Presidential Pa
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, și-a dat demisia...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
Alertele de vreme rea au fost extinse: ANM a emis cod portocaliu și...
Ultimele știri
Dezastru ecologic pe lacul Corbu din Constanța: mii de pești au murit
Zeci de percheziţii în cinci judeţe, la persoane suspectate că au fraudat examenul de bacalaureat
Frații Tate au fost chemați vineri dimineață la DIICOT. Reacții ironice la adresa procurorilor: „Este un privilegiu să fiu invitat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a arătat și ce a făcut prințesa Diana la ultima ei zi de naștere. Două luni mai târziu avea să-și piardă...
Cancan
Singura școală din București unde toți elevii au luat sub 5 la Evaluarea Națională 2026
Fanatik.ro
El este jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. „E omul...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! FIFA a explicat decizia
Adevărul
Cine este femeia care a vrut să-i elimine pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev și pe partenera sa într-un...
Playtech
Orașele mici din România care sunt în pericol în cazul unui conflict. De ce sunt considerate strategice de...
Digi FM
Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie și divorțul ei de Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce golul lui Gvardiol a fost anulat în minutul 90+13 al partidei Portugalia...
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jennifer Aniston, poze rare alături de partenerul ei, Jim Curtis. Fanii au reacționat ferm: „E copleșitor să...
Adevarul
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după războiul cu Iranul
Newsweek
Instanța i-a recunoscut unui pensionar 18 ani munciți în grupa a II-a. Câți bani a luat în plus la pensie?
Digi FM
Drama din spatele succesului portarului Paraguayului. Și-a vândut echipamentul pentru a-și salva fiul bolnav...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Cupluri de la Hollywood care au sfidat diferențele de vârstă. Între unii parteneri sunt chiar și 31 de ani
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...