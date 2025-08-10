„Întoarce-te în India”. Mai mulți imigranți au fost bătuți și umiliți în Irlanda, considerată o țară primitoare

În suburbia Tallaght din vestul Dublinului, un grup de adolescenți a agresat, bătut și dezbrăcat parțial un bărbat indian, care a fost apoi filmat în timp ce se clătina și sângera. Câteva zile mai târziu, o bandă a atacat un alt bărbat indian în suburbia vecină Clondalkin, lovindu-l în față, piept, spate și picioare, provocându-i o fractură, tăieturi și multiple vânătăi, potrivit The Guardian.

Câteva zile mai târziu, doi pasageri de sex masculin s-au luat de un șofer de taxi indian în suburbia Ballymun, din nordul Dublinului, lovindu-l în față cu o sticlă și strigând: „Întoarce-te în țara ta”.

Câteva zile mai târziu, niște băieți dintr-un cartier din regiunea Waterford ar fi lovit o fetiță de șase ani în față, dar și în zona genitală cu o bicicletă și i-ar fi spus: „Întoarce-te în India”.

Acestea sunt doar câteva dintre incidentele care au avut loc în ultimele săptămâni și care au semănat alarmă și nedumerire în rândul comunității indiene și al altor imigranți din Irlanda. În fiecare caz, poliția anchetează, dar nu au fost încă formulate acuzații.

Manifestație împotriva violențelor comise asupra migranților proveniți din sudul Asiei. Foto: Profimedia Images

Indienii au organizat un protest tăcut în fața Ministerului Justiției, iar ambasada Indiei la Dublin a îndemnat cetățenii să ia măsuri de siguranță și să evite zonele pustii. Mass-media din India a acordat o atenție deosebită acestor agresiuni, ceea ce a șocat pe cei din țară care considerau de mult timp Irlanda o destinație sigură și primitoare.

„Un tip pe motocicletă s-a oprit și m-a lovit în față când eram blocat în trafic”, a spus un șofer de taxi din Dublin, originar din statul Punjab, care a refuzat să-și dezvăluie numele. „De ce se întâmplă asta?”.

O cincime din populație s-a născut în străinătate

Fiecare incident nou face ca această întrebare să devină tot mai urgentă. Din anii 1990, imigrația a transformat o țară odată monoetnică într-una în care o cincime din populație s-a născut în străinătate. În ultimii ani, furia provocată de lipsa locuințelor accesibile a alimentat resentimentele față de imigranți și solicitanții de azil și a dus la proteste, unele dintre ele violente. Bătăușii au postat videoclipuri cu atacuri asupra corturilor refugiaților din Africa și Orientul Mijlociu.

Din iunie, au avut loc o serie de atacuri brutale asupra persoanelor din Asia de Sud, multe dintre ele locuind în Irlanda de ani de zile și fiind șoferi de taxi, lucrători în domeniul tehnologiei sau profesioniști din domeniul medical.

„Asistăm la tot mai multe agresiuni fizice”

„Suntem obișnuiți cu microagresiunile”, a spus Fahmeda Naheed, poetă și activistă pentru drepturile omului din Pakistan, care locuiește în Cork de 13 ani. „Asistăm la tot mai multe agresiuni fizice. Acestea sunt mai violente și mai agresive decât în trecut. Ele au coincis cu criza locuințelor și comportamentul antisocial al tinerilor”.

Naheed a cerut, pentru a încuraja victimele să iasă în față, îmbunătățirea activității poliției și a procedurilor, consiliere, educație împotriva rasismului și legislație privind crimele motivate de ură.

Extrema dreaptă rămâne o forță politică marginală, dar videoclipurile cu mitinguri anti-imigranți sunt larg distribuite. Unul recent arată un bărbat într-un parc de joacă spunând unui mic grup de oameni cu steaguri irlandeze tricolore că sosesc imigranți care nu sunt apți de muncă, dar cumpără proprietăți. „Niciodată nu se vor integra. Islamul nu ar trebui să fie permis niciodată într-o țară creștină”, a spus el, stârnind ovații.

Amal Women Ireland, un grup care oferă sprijin femeilor musulmane, și-a exprimat îngrijorarea după ceea ce a vorbit despre un atac „violent, motivat rasial” asupra unei colege la o stație de autobuz din Dublin, pe 30 iunie.

O scrisoare deschisă postată pe Reddit, pretins scrisă de o asistentă medicală indiană, spune că autoarea și zeci de colegi se gândesc să părăsească Irlanda din cauza abuzurilor și fricii. Ea face referire la un incident în care adolescenți irlandezi au hărțuit și batjocorit o fetiță indiană de opt ani. „Ce fel de loc devine acesta? Am venit în Irlanda pentru a salva vieți și acum ne este frică să mergem acasă după tura de lucru”, arată scrisoarea.

Scrisoarea nu are autor iar publicația britanică The Guardian nu a putut verifica autenticitatea ei. Documentul a devenit viral și a amplificat îngrijorarea cu privire la rasism și xenofobie, potrivit sursei.

„Văd o latură a noastră care nu-mi place”, a scris Jennifer Whitmore, reprezentantă a Social-Democraților, pe rețelele sociale, săptămâna aceasta. „Cred că teama unor oameni de a fi lăsați în urmă este exploatată de o mică minoritate de indivizi toxici al căror singur obiectiv este haosul, ura și divizarea societății”.

