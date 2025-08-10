Live TV

„Întoarce-te în India”. Mai mulți imigranți au fost bătuți și umiliți în Irlanda, considerată o țară primitoare

Data actualizării: Data publicării:
Anti-immigration protesters rally in front of the former Crown Paints site during the demonstration. A second protest took place in Coolock, north Dublin, on Friday evening. People continue to protest against the reopening of the former Crown Paints site,
Proteste față de imigrația ilegală în nordul Dublinului. Foto: Profimedia Images
Din articol
O cincime din populație s-a născut în străinătate  „Asistăm la tot mai multe agresiuni fizice” 

În suburbia Tallaght din vestul Dublinului, un grup de adolescenți a agresat, bătut și dezbrăcat parțial un bărbat indian, care a fost apoi filmat în timp ce se clătina și sângera. Câteva zile mai târziu, o bandă a atacat un alt bărbat indian în suburbia vecină Clondalkin, lovindu-l în față, piept, spate și picioare, provocându-i o fractură, tăieturi și multiple vânătăi, potrivit The Guardian

Câteva zile mai târziu, doi pasageri de sex masculin s-au luat de un șofer de taxi indian în suburbia Ballymun, din nordul Dublinului, lovindu-l în față cu o sticlă și strigând: „Întoarce-te în țara ta”. 

Câteva zile mai târziu, niște băieți dintr-un cartier din regiunea Waterford ar fi lovit o fetiță de șase ani în față, dar și în zona genitală cu o bicicletă și i-ar fi spus: „Întoarce-te în India”. 

Acestea sunt doar câteva dintre incidentele care au avut loc în ultimele săptămâni și care au semănat alarmă și nedumerire în rândul comunității indiene și al altor imigranți din Irlanda. În fiecare caz, poliția anchetează, dar nu au fost încă formulate acuzații.

profimedia-1025914673(1)
Manifestație împotriva violențelor comise asupra migranților proveniți din sudul Asiei. Foto: Profimedia Images

Indienii au organizat un protest tăcut în fața Ministerului Justiției, iar ambasada Indiei la Dublin a îndemnat cetățenii să ia măsuri de siguranță și să evite zonele pustii. Mass-media din India a acordat o atenție deosebită acestor agresiuni, ceea ce a șocat pe cei din țară care considerau de mult timp Irlanda o destinație sigură și primitoare. 

„Un tip pe motocicletă s-a oprit și m-a lovit în față când eram blocat în trafic”, a spus un șofer de taxi din Dublin, originar din statul Punjab, care a refuzat să-și dezvăluie numele. „De ce se întâmplă asta?”. 

O cincime din populație s-a născut în străinătate 

Fiecare incident nou face ca această întrebare să devină tot mai urgentă. Din anii 1990, imigrația a transformat o țară odată monoetnică într-una în care o cincime din populație s-a născut în străinătate. În ultimii ani, furia provocată de lipsa locuințelor accesibile a alimentat resentimentele față de imigranți și solicitanții de azil și a dus la proteste, unele dintre ele violente. Bătăușii au postat videoclipuri cu atacuri asupra corturilor refugiaților din Africa și Orientul Mijlociu. 

Din iunie, au avut loc o serie de atacuri brutale asupra persoanelor din Asia de Sud, multe dintre ele locuind în Irlanda de ani de zile și fiind șoferi de taxi, lucrători în domeniul tehnologiei sau profesioniști din domeniul medical. 

„Asistăm la tot mai multe agresiuni fizice” 

„Suntem obișnuiți cu microagresiunile”, a spus Fahmeda Naheed, poetă și activistă pentru drepturile omului din Pakistan, care locuiește în Cork de 13 ani. „Asistăm la tot mai multe agresiuni fizice. Acestea sunt mai violente și mai agresive decât în trecut. Ele au coincis cu criza locuințelor și comportamentul antisocial al tinerilor”. 

Naheed a cerut, pentru a încuraja victimele să iasă în față, îmbunătățirea activității poliției și a procedurilor, consiliere, educație împotriva rasismului și legislație privind crimele motivate de ură. 

Extrema dreaptă rămâne o forță politică marginală, dar videoclipurile cu mitinguri anti-imigranți sunt larg distribuite. Unul recent arată un bărbat într-un parc de joacă spunând unui mic grup de oameni cu steaguri irlandeze tricolore că sosesc imigranți care nu sunt apți de muncă, dar cumpără proprietăți. „Niciodată nu se vor integra. Islamul nu ar trebui să fie permis niciodată într-o țară creștină”, a spus el, stârnind ovații. 

Amal Women Ireland, un grup care oferă sprijin femeilor musulmane, și-a exprimat îngrijorarea după ceea ce a vorbit despre un atac „violent, motivat rasial” asupra unei colege la o stație de autobuz din Dublin, pe 30 iunie. 

O scrisoare deschisă postată pe Reddit, pretins scrisă de o asistentă medicală indiană, spune că autoarea și zeci de colegi se gândesc să părăsească Irlanda din cauza abuzurilor și fricii. Ea face referire la un incident în care adolescenți irlandezi au hărțuit și batjocorit o fetiță indiană de opt ani. „Ce fel de loc devine acesta? Am venit în Irlanda pentru a salva vieți și acum ne este frică să mergem acasă după tura de lucru”, arată scrisoarea. 

Scrisoarea nu are autor iar publicația britanică The Guardian nu a putut verifica autenticitatea ei. Documentul a devenit viral și a amplificat îngrijorarea cu privire la rasism și xenofobie, potrivit sursei. 

„Văd o latură a noastră care nu-mi place”, a scris Jennifer Whitmore, reprezentantă a Social-Democraților, pe rețelele sociale, săptămâna aceasta. „Cred că teama unor oameni de a fi lăsați în urmă este exploatată de o mică minoritate de indivizi toxici al căror singur obiectiv este haosul, ura și divizarea societății”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
2
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
2024 in Images
3
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Volodimir Zelenski
4
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Oana Toiu
5
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
Digi Sport
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta a guvernului bolojan
Când află România dacă evită falimentul. Criza politică ar putea avea...
profimedia-0996989876
Planul lui Putin, descifrat din culise: „E mai ușor să continue...
ilie bolojan face declaratii
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce PSD a amenințat că...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
„Nimic nu e sigur în lumea lui Donald Trump”. „Russiagate” și...
Ultimele știri
Dezvoltatorii sud-coreeni au creat drone cu inteligență artificială care permit unui singur pilot să comande simultan 100 de FPV-uri
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor beneficia de sprijin, dar sunt multe anormalități
Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul”. Chinezii se fac că lucrează, statul român că plătește
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de...
Fanatik.ro
Povestea femeii care a fost moartă pentru câteva minute. În urma accidentului grav pe care l-a suferit...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Captură de poveste. Un bărbat s-a luptat 50 de minute cu un pește gigantic înainte de a-l aduce la mal
Adevărul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și cartonaș roșu la AC Milan
Pro FM
LeAnn Rimes, dezvăluiri despre începutul controversatei relații cu Eddie Cibrian, în 2008. Amândoi au...
Film Now
Care e, de fapt, numele de familie al lui Tom Cruise. Motivul dureros pentru care a renunțat la el. Nu a avut...
Adevarul
Un drog legal, care face ravagii în SUA, s-ar putea răspândi rapid și în Europa. „E ca o epidemie”
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți banii”
Digi FM
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o...
Digi World
Oamenii de ştiinţă au descoperit genele asociate cu sindromul oboselii cronice. Principalele simptome ale...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Cameron Diaz, la plimbare în NYC. Zâmbet larg, nicio urmă de machiaj, haine lejere. „Nu mă deranjează...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”