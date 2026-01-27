Într-o convorbire cu Trump, premierul Canadei a dat înapoi „agresiv” de la comentariile din discursul său viral de la Davos

Prim-ministrul canadian Mark Carney a dat înapoi „agresiv” de la unele dintre comentariile pe care le-a făcut în timpul discursului său de la Davos, de săptămâna trecută, în cadrul unei convorbiri cu preşedintele american Donald Trump de luni, a declarat secretarul trezoreriei Scott Bessent, citat de Reuters.

„A fost în Biroul Oval cu preşedintele astăzi. El a vorbit cu prim-ministrul Carney, care a dat înapoi foarte agresiv de la unele dintre remarcile nefericite pe care le-a făcut la Davos”, a declarat Bessent într-un interviu pentru emisiunea „Hannity” de pe Fox News, potrivit sursei citate.

Carney, care nu a răspuns luni unei solicitări de a comenta declaraţia, a fost ovaţionat în picioare la Davos pentru un discurs în care a îndemnat naţiunile să accepte sfârşitul ordinii globale bazate pe reguli.

După discursul lui Carney, Trump i-a revocat invitaţia de a se alătura acelui aşa-numit Consiliu pentru Pace despre care preşedintele american susţine că are drept scop soluţionarea conflictelor globale. Trump a ameninţat, de asemenea, că va impune taxe vamale de 100% pentru bunurile canadiene dacă Ottawa va încheia un acord comercial cu rivalul SUA, China.

La Forumul Economic Mondial de la Davos, Carney le-a cerut ţărilor să accepte că ordinea globală bazată pe reguli s-a încheiat şi a precizat că ţara sa este un exemplu privind modul în care „puterile mijlocii" pot acţiona împreună pentru a evita să fie victimizate de hegemonia americană.

„Dacă nu eşti la masă, eşti în meniu”

În timpul discursului său de la Davos, el nu i-a numit direct pe Trump sau SUA. Totuşi, prim-ministrul a declarat că „puterile mijlocii trebuie să acţioneze împreună, pentru că dacă nu eşti la masă, eşti în meniu".

Mulţi lideri mondiali şi din industrie prezenţi la eveniment l-au ovaţionat în picioare pe Carney, în timp ce Trump a criticat discursul.

„Bineînţeles, Canada depinde de SUA", a declarat Bessent în interviul său.

Premierul canadian a călătorit în China în această lună pentru a reseta relaţia încordată dintre cele două ţări şi a ajuns la un acord comercial cu al doilea cel mai mare partener comercial al Canadei după SUA.

Bessent a declarat luni că „ar fi un dezastru pentru Canada" dacă Trump ar impune noi taxe asupra bunurilor canadiene.

