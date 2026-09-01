Între combaterea prostituției și relansare economică: Cum sunt așteptați 5.000 de marinari americani într-un oraș din Thailanda

Autorităţile locale dintr-un oraş turistic thailandez au lansat o campanie de combatere a prostituţiei înaintea vizitei unui portavion al Marinei SUA ce transportă 5.000 de marinari şi puşcaşi marini care se află pe mare de peste 200 de zile, relatează The Independent. Nava USS Abraham Lincoln va acosta miercuri în staţiunea thailandeză Pattaya. Vizita a trezit, pe de altă parte, speranţe pentru o relansare economică.

Înaintea sosirii oaspeţilor americani, poliţia a pregătit patrule suplimentare în jurul zonei principale de pe malul mării din Pattaya şi în cartierul cu viaţă de noapte, unde în weekend au fost întreprinse raiduri ce au dus la reţinerea a 40-50 de persoane suspectate de prostituţie, scrie News.ro. Marinarii de pe USS Abraham Lincoln vor ajunge în apropierea oraşului Laem Chabang, însoţiţi de două nave ale Marinei, iar cei de la bord vor avea voie să se odihnească şi să-şi revină după peste 200 de zile petrecute pe mare.

„Facem tot ce putem, dar este dificil”, a declarat luni şeful poliţiei din Pattaya, Anek Srathongyoo, explicând că lucrătorii sexuali ar putea să-şi ofere serviciile în spaţii publice fără ştirea autorităţilor.

Prostituţia este ilegală în Thailanda, dar, în ciuda unor acţiuni ocazionale de reprimare, industria sexului este vizibilă în mod deschis în marile centre turistice, inclusiv în anumite părţi din Bangkok şi Pattaya.

Portavionul Lincoln a părăsit portul său de origine, San Diego, în noiembrie şi a fost ulterior redirecţionat către Orientul Mijlociu pentru a sprijini operaţiunile militare din cadrul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului - stabilind un record modern al numărului de zile consecutive petrecute pe mare, potrivit unor congresmeni democraţi.

Însă desfăşurarea prelungită a adus cu sine şi rapoarte privind probleme de sănătate mintală şi deteriorare a condiţiilor de la bord, două publicaţii specializate în domeniul militar descriind luna aceasta tentative de sinucidere şi scăderea moralului pe navă.

Colac de salvare a economiei locale

În Pattaya, un sat de pescari transformat parţial într-un centru turistic datorită soldaţilor americani care căutau refugiu în timpul războiului din Vietnam, unii speră la un impuls financiar. Fiecare membru al personalului militar american ar putea cheltui între 1.000 şi 3.000 de baht pe zi (30-91 de dolari), în funcţie de durata şederii la ţărm şi de faptul dacă rămân peste noapte, a declarat primarul oraşului Pattaya, Poramase Ngampiches.

Permisiile de ieşire la ţărm sunt, de obicei, eşalonate, ceea ce înseamnă că nu tot personalul va coborî de pe nave în acelaşi timp.

„Ar trebui să contribuie la stimularea economiei oraşului Pattaya pe termen scurt”, a spus Poramase.

Însă banii ar putea ajunge şi în partea mai puţin respectabilă a industriei de divertisment din Pattaya, atât de extinsă încât Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) a descris-o acum un deceniu drept „una dintre principalele destinaţii de turism sexual din lume”.

„Riscul este pentru sănătate şi siguranţă, întrucât afluxul unui număr mare de clienţi poate spori probabilitatea exploatării sexuale şi a răspândirii bolilor cu transmitere sexuală”, a declarat Pipatpong Fakfare, profesor asociat la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Managementul Turismului din cadrul Universităţii din Bangkok. El a menţionat, de asemenea, rapoartele privind stresul şi tentativele de sinucidere în rândul personalului de la bordul portavionului, care adaugă un motiv suplimentar de îngrijorare.

Impactul comercial global asupra oraşului Pattaya, care dispune de peste 300.000 de camere, ar depinde parţial de locul în care personalul ar alege să-şi petreacă timpul, întrucât unii ar putea călători în capitala Bangkok, a declarat Thanet Supornsahasrungsi, preşedintele Asociaţiei Federaţiei de Turism din Chonburi.

„Când am auzit vestea că o navă de război a Marinei SUA urma să acosteze în Pattaya, aceasta a devenit o sursă de speranţă pentru noi”, a declarat Lisa Hamilton, preşedinta Asociaţiei de Afaceri pentru Viaţa de Noapte din Pattaya. „Locuiesc în Pattaya de mai bine de 20 de ani şi nu am văzut niciodată un an atât de slab ca acesta”, a mărturisit ea.

Penurii alimentare şi marinari care amenințau că sinucid

Nava cu propulsie nucleară a pornit în 21 noiembrie 2025 din portul californian San Diego într-o misiune în Marea Chinei de Sud, de unde a fost redesfăşurată în Orientul Mijlociu înainte de atacul din 28 februarie al Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului. Între timp au apărut relatări despre penurii alimentare, probleme cu instalaţiile sanitare şi marinari disperaţi care ameninţau că se aruncă peste bordul portavionului. Informaţiile au generat critici în Statele Unite, unde potrivit AFP conflictul cu Iranul este tot mai nepopular, scrie Agerpres.

După 285 de zile pe mare, USS (nava militară a SUA) Abraham Lincoln urmează să acosteze imediat după miezul nopţii conform orei locale (17:01 GMT) în portul Laem Chabang, unde va rămâne până duminică seara, a precizat primarul din Pattaya, Poramase Ngampiches, care speră că localitatea sa va obţine venituri de 100 de milioane de baht, adică aproximativ 2,6 milioane de euro.

El a subliniat că membrii echipajului „nu şi-au cheltuit banii de 200 de zile”.

Edilul a insistat asupra securităţii şi a făcut apel la comercianţi să nu majoreze preţurile, pentru a nu-i „exploata” pe militarii americani.

Acestora le va fi interzisă practicarea sporturilor nautice cum ar fi jet-ski, precum şi consumul de canabis, a adăugat primarul.

Odinioară doar un sat de pescari, Pattaya s-a schimbat în timpul războiului din Vietnam din deceniul 1960, când soldaţii din Statele Unite au început să se relaxeze pe plajele mărginite de palmieri, la numai două ore de condus de Bangkok. Ulterior, staţiunea a devenit un centru mondial pentru turismul sexual - o imagine de care ar dori să scape.

Acum, în afara sezonului turistic, escala portavionului poate fi un câştig neaşteptat pentru comerţul local. Nicko, proprietarul francez al unui club de noapte cu dansatoare, a apreciat că "trebuie luat tot ce se poate. Ar trebui să aducă o mică relansare a activităţii. Pe urmă va trebui să fim atenţi să nu se sară peste cal, fiindcă se ştie - cu ajutorul alcoolului pot apărea rapid derapaje".

Editor : A.P.