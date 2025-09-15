Live TV

Între despăgubiri pentru Cel De-al Doilea Război Mondial și ajutor împotriva Rusiei. Nawrocki merge într-o vizită sensibilă în Germania

Data publicării:
Poland marks 86 years since WWII outbreak
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia

Preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki, un obişnuit al criticilor la adresa Germaniei, merge marţi într-o "vizită sensibilă" la Berlin, în momentul în care Varşovia încearcă să obţină sprijin militar şi politic în urma intruziunii dronelor ruseşti pe teritoriul său.

Preşedintele polonez se va întâlni cu omologul său german Frank-Walter Steimeier şi cu cancelarul Friedrich Merz înainte de a merge în vizită la Paris.

Fost director al Institutului Memoriei Naţionale (IPN), responsabil cu investigarea şi denunţarea crimelor naziste şi comuniste, Nawrocki a acuzat în repetate rânduri Germania că ea considera Polonia un "partener minor", "o economie auxiliară" şi că trimite migranţi înapoi în Polonia, relatează luni AFP, potrivit Agerpres.

Conform promisiunilor sale electorale, noul preşedinte polonez, care a preluat funcţia în august, ar putea cere în special despăgubiri de război de la Berlin pentru crimele comise în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o poziţie care nu este împărtăşită de guvernul polonez pro-european.

Aproape şase milioane de polonezi, inclusiv trei milioane de evrei, au murit în timpul acestui conflict.

"Polonia (...) are nevoie de dreptate, adevăr şi relaţii clare cu Germania, dar are nevoie şi de despăgubiri din partea statului german", a avertizat Nawrocki pe 1 septembrie, cu ocazia ceremoniilor care au marcat intrarea în război a Germaniei naziste împotriva Poloniei.

Astfel, şeful statului polonez ar putea fi tentat să se folosească de vizita sa la Berlin în scopuri politice interne, pentru a ajunge la electoratul său cu puternice sentimente anti-germane, notează analistul Wojciech Przybylski.

În 2022, guvernul naţionalist polonez de la acea vreme a estimat pierderile Poloniei în cel de-al Doilea Război Mondial la 1,3 trilioane de euro.

Potrivit Berlinului, Polonia a renunţat la reparaţiile sale de război în 1953, la presiunea Uniunii Sovietice. Germania a folosit aceleaşi argumente pentru a răspunde cererilor Greciei de despăgubiri de război.

Cancelarul Friedrich Merz "a luat act de declaraţiile" preşedintelui Nawrocki, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, adăugând că "poziţia guvernului cu privire la această problemă nu s-a schimbat".

La începutul lunii iunie, la scurt timp după alegerea lui Nawrocki, Kornelius a indicat că poziţia germană nu înseamnă "că problemele de reconciliere cu trecutul sunt definitiv închise", ci că acestea trebuie să ia o altă formă decât despăgubirile financiare.

În opinia ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski, Berlinul nu va plăti niciodată, iar Varşovia trebuie să se resemneze cu acest lucru, în numele relaţiilor dintre Polonia şi Germania.

Cu toate acestea, cererea de reparaţii de război rămâne legitimă, iar Berlinul ar putea face un gest, a sugerat el recent, investind mai mult în apărarea Poloniei, o ţară membră a UE şi NATO, care are o graniţă comună cu Ucraina, Belarus şi Rusia.

Aceste declaraţii au avut loc înainte de pătrunderea a circa 20 de drone ruseşti pe teritoriul polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie.

Ca răspuns la ceea ce au numit o "provocare" din partea Moscovei, aliaţii Poloniei au anunţat imediat că îşi vor consolida apărarea aeriană de-a lungul flancului estic al NATO.

Germania a decis, de exemplu, să-şi prelungească misiunea de protejare a spaţiului aerian polonez cu trei luni şi a crescut de la două la patru numărul avioanelor sale de luptă Eurofighter.

Acest gest clar de sprijin pentru Varşovia slăbeşte poziţia preşedintelui polonez.

În faţa poziţiei preşedintelui Nawrocki, Germania are argumente în materie de "politică de securitate", subliniază analistul german Kai-Olaf Lang de la think tank-ul SWP din Berlin.

Cu atât mai mult cu cât preşedintele american Donald Trump, pentru care Nawrocki nu şi-a ascuns niciodată admiraţia, a şocat guvernul şi opinia publică poloneză sugerând ca intruziunea dronelor ruseşti ar fi putut fi un gest neintenţionat, ci rezultatul unei "greşeli".

"În momentul adevărului, primim un semnal că nu este sigur că Washingtonul ne va ajuta în această perioadă dificilă", notează Marcin Zaborowski de la think tank-ul Globsec.

Acest lucru pune sub semnul întrebării concepţia liderului naţionalist de a paria totul pe alianţa cu Statele Unite şi "ar trebui să aibă un impact asupra comunicării sale în Germania şi Franţa", a explicat el pentru AFP.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
2
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
femeie cu o umbrela
5
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic în mai multe zone...
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ambasada Rusiei la București
Rusia ironizează România în cazul dronei: „A descoperit un alt OZN"...
persoana care verifica bonul de cumparaturi
Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi...
tineri traverseaza strada in bucuresti
Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO...
Ultimele știri
Propuneri neoficiale pentru rezolvarea impasului în care se află Eurovision, din cauza Israelului
Grâu pentru autoturisme. Rusia revine la troc pentru a ocoli sancţiunile occidentale
Internetul oferit de Elon Musk Ucrainei a picat pe toată linia frontului. Cât timp nu au fost disponibile serviciile Starlink
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vrtulník Mil Mi-171š, voják, vojenské cvičení Ample Strike II/Odolné nebe 2022
NATO își întărește flancul estic: Cehia trimite elicoptere militare în Polonia după incidentele cu drone rusești
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Președintele Poloniei a aprobat desfășurarea de trupe aliate pe teritoriul țării, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian
avion derapat de pe pista, iesit pe zona cu iarba
Incident aviatic în Polonia. Un avion a ratat aterizarea și a ieșit de pe pistă
mig-31 cu racheta kinjal
Rusia a exersat lovituri cu rachete hipersonice „Kinjal”, în cadrul unor exerciţii militare deasupra Mării Barents
aeroport lublin
Alertă la granița cu Ucraina: avioane poloneze și aliate, ridicate din cauza amenințării cu drone
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și...
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Ce evită bucătarii celebri să comande la restaurante. Este mereu acelaşi preparat
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
"Severance", "The Pitt" și "Adolescence", marile favorite la premiile Emmy 2025. Cursa la categoria dramă...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
Ministrul muncii vrea schimbări la pensie pentru 2.300.000 pensionari. Ce rol vor juca băncile?
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Owen Cooper, puștiul-fenomen din „Adolescence”, cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy: „Nu mă așteptam...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea