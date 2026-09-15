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Întrerupere majoră a traficului feroviar olandez, la oră de vârf, dimineața. Este suspectat un act de sabotaj

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Transport feroviar în Olanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Transport feroviar în Olanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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O întrerupere majoră a afectat marți dimineață anumite porțiuni ale rețelei feroviare olandeze, în estul și nordul țării, iar compania care se ocupă de întreținerea infrastructurii feroviare naționale a declarat că tratează cauza ca pe un posibil act de sabotaj. „În mai multe locuri au fost găsite materiale plasate în mod deliberat pe șine. Acestea provoacă defecțiuni ale circuitelor de semnalizare. Se pare că este vorba de un act de sabotaj”, a declarat Prorail într-un comunicat. Prorail nu a oferit detalii cu privire la tipul de materiale găsite pe liniile ferate.

Nu au existat indicii imediate cu privire la persoana suspectată de a fi în spatele acestui aparent sabotaj.

BREAKING: 🇳🇱 Train traffic has been severely disrupted across parts of the eastern and northern Netherlands this morning following acts of sabotage targeting railway infrastructure.

Since around 05:30, malfunctions have affected railway safety systems at multiple locations.… pic.twitter.com/MDOfVaWLvV

— GeoInsider (@InsiderGeo) September 15, 2026

Compania feroviară națională NS a declarat că serviciile feroviare din jurul orașelor centrale Zwolle, Deventer și Amersfoort au fost grav afectate în timpul orei de vârf de dimineață.

„Nu este încă clar cât timp va dura până când serviciile feroviare vor reveni la normal”, a precizat NS într-un mesaj adresat călătorilor.

Perturbarea a avut loc în ziua în care guvernul olandez își prezintă bugetul anual în fața Parlamentului, un eveniment care atrage mii de oameni la Haga pentru a urmări familia regală defilând prin oraș în trăsuri trase de cai.

Începând cu ora 05:30, defecțiuni au afectat sistemele de siguranță feroviară în mai multe locuri. Potrivit ProRail, țevi și alte materiale au fost atașate sau plasate în mod deliberat pe șine, perturbând semnalizarea și operațiunile feroviare.

Un tren a intrat, de asemenea, în contact cu materiale plasate în mod deliberat pe șine. ProRail a precizat că acest incident nu a dus la un accident și că nimeni nu a fost rănit.

Au fost găsite materiale în mai multe locuri, printre care:

• Utrecht–Arnhem, în apropiere de Veenendaal și Overberg

• Amersfoort–Deventer

• Gouda–Oudewater

Sabotajul a provocat, de asemenea, defecțiuni la trecerile la nivel cu calea ferată, afectând traficul rutier în unele zone.

Angajații ProRail lucrează la îndepărtarea materialelor și la securizarea secțiunilor afectate.

Serviciile feroviare sunt reluate acolo unde este posibil, dar perturbările majore persistă în jurul localităților Zwolle, Deventer și Amersfoort.

NS a avertizat pasagerii blocați să nu se aștepte la autobuze de înlocuire, precizând că amploarea perturbărilor face imposibilă asigurarea unui număr suficient de curse de autobuz.

Nu se știe încă cine a comis sabotajul sau care a fost motivul. Autoritățile investighează, de asemenea, dacă incidentele au legătură cu Prinsjesdag, evenimentul politic anual al Țărilor de Jos care are loc astăzi.

Editor : M.C

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