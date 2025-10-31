Live TV

Întunericul din guvernarea Zelenski: opoziția se plânge că este redusă la tăcere. Cazul fostului șef de la Ukrenergo

Volodymyr Kudrytskyi, fostul director al companiei naționale de energie electrică Ukrenergo, deținută de statul ucrainean. Foto via wikimedia.org

Parlamentarii din opoziție și activiștii societății civile afirmă că liderii Ucrainei folosesc instrumentele juridice pentru a intimida oponenții și a reduce la tăcere criticii, scrie Politico într-un articol dedicat cazului fostului șef al companiei ucrainene responsabile cu energia electrică, care este trimis în judecată pentru acte de corupție, despre care unele voci spun că este doar o metodă ca puterea de la Kiev să pregătească un țap ispășitor pentru probleme cu energia ale Ucrainei din iarna ce va veni.

Când Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei în urmă cu aproape patru ani, Volodimir Kudrițkîi, pe atunci șef al companiei naționale de energie electrică Ukrenergo, deținută de stat, se străduia să mențină luminile aprinse în țară.

Cumva, a reușit și a continuat să o facă în fiecare an, câștigând respectul directorilor din domeniul energetic din întreaga lume, asigurându-se că țara era capabilă să reziste atacurilor cu rachete și drone rusești asupra rețelei electrice și să evite întreruperile catastrofale de curent – până când a fost brusc forțat să demisioneze în 2024.

Demiterea lui Kudrițkîi a fost condamnată de mulți din industria energetică și a stârnit îngrijorare la Bruxelles. La momentul respectiv, Kudrițkîi a declarat pentru Politico că era victima centralizării implacabile a autorității pe care președintele ucrainean Volodimir Zdelenski și puternicul său șef de cabinet Andrii Iermak o urmăresc adesea. El a spus că se temea că „persoane corupte” vor ajunge să preia controlul asupra companiei de stat.

Potrivit susținătorilor săi, acest tip de discurs – și refuzul său de a rămâne tăcut – explică de ce Kudrițkîi a ajuns săptămâna trecută într-o cabină de sticlă într-o sală de judecată din centrul Kievului, unde a fost pus sub acuzare pentru delapidare. Acum, parlamentarii din opoziție și activiștii societății civile sunt revoltați, calificând acest lucru drept un alt exemplu al modului în care conducerea Ucrainei folosește instrumentele juridice pentru a intimida oponenții și a reduce la tăcere criticii, acuzându-i de corupție sau de colaborare cu Rusia. Biroul lui Zelenski a refuzat să comenteze.

Alții care au primit același tratament îl includ pe predecesorul lui Zelenski, Petro Poroșenko, care a fost sancționat și judecat pentru acuzații de corupție în acest an – o mișcare care l-ar putea împiedica să candideze la viitoarele alegeri. Sancțiunile au fost frecvent amenințate sau utilizate împotriva oponenților, înghețând efectiv activele și împiedicând persoana sancționată să efectueze orice tranzacții financiare, inclusiv utilizarea cardurilor de credit sau accesarea conturilor bancare.

Poroșenko l-a acuzat pe Zelenski de „autoritarism” și de încercarea de a „elimina orice concurent din peisajul politic”.

Acest lucru ar putea explica și motivul pentru care Kudrițkîi a fost pus sub acuzare, potrivit deputatului din opoziție Mîkola Kniajițkîi, care consideră că utilizarea instrumentelor juridice pentru a discredita oponenții va deveni și mai gravă pe măsură ce biroul prezidențial se pregătește pentru o posibilă alegere prezidențială anul viitor, în cazul în care se va ajunge la un armistițiu. El se teme că acestea utilizează instanțele „pentru a elimina concurenții” și a influența alegerile în mod necinstit.

Alții, printre care se numără și proeminenta activistă ucraineană și șefa Centrului de Acțiune Anticorupție, Daria Kaleniuk, susțin că președintele și anturajul său folosesc războiul pentru a monopoliza puterea într-o asemenea măsură încât amenință democrația țării.

Kaleniuk a fost prezentă în sala de judecată la punerea sub acuzare a lui Kudrițkîi, care a durat două ore, și susține afirmația fostului șef al sectorului energetic că urmărirea penală este „politică”. Potrivit Kaleniuk, cazul nu are niciun sens din punct de vedere juridic, iar ea a spus că totul părea „și mai ciudat” pe măsură ce procurorul detaliază acuzațiile împotriva lui Kudrițkîi: „El nu a reușit să demonstreze că a beneficiat în vreun fel” de un contract de infrastructură care, în final, nu a fost finalizat, a explicat ea.

Cazul în cauză este legat de un contract pe care Kudrițkîi l-a autorizat în urmă cu șapte ani, în calitate de director adjunct pentru investiții al Ukrenergo. Însă subcontractantul nici măcar nu a început lucrările de îmbunătățire a infrastructurii, iar Ukrenergo a reușit să recupereze avansul plătit.

Neliniștea lui Kaleniuk este împărtășită și de deputata din opoziție Inna Sovsun, care a declarat pentru Politico că „nu există dovezi că [Kudrițkîi] s-a îmbogățit”.

„Nu s-a produs niciun prejudiciu. Nu pot să nu mă gândesc că totul are motive politice”, a spus ea.

Sovsun s-a prezentat la audiere pentru a se oferi ca garant pentru cauțiune, dacă era necesar – alți doi parlamentari s-au oferit să acționeze ca garanți, dar judecătorul a decis în schimb să aplice o altă procedură pentru a-l elibera pe Kudrițkîi din arestul preventiv, solicitând plata unei cauțiuni de 325.000 de dolari.

Un consilier ucrainean de rang înalt, care a cerut să nu fie identificat pentru a putea vorbi despre caz, a respins descrierea apărării privind cazul împotriva lui Kudrițkîi ca fiind motivată politic și a susținut că acuzațiile de delapidare nu au niciun temei. „Oamenii ar trebui să aștepte până la audierea completă a cazului”, a adăugat el.

Dar pentru fosta viceprim-ministră Ivanna Klympush-Tsintsadze, cazul „nu arată bine din niciun punct de vedere – nici pe plan intern, nici în ceea ce privește partenerii internaționali”. Momentul ales, a spus ea, nu este favorabil pentru Ucraina, deoarece coincide cu apelul continuu al Kievului pentru mai multă asistență energetică din partea Europei înaintea celui ce se anunță a fi cel mai periculos iarnă de război.

Având în vedere că Rusia lansează atacuri cu rachete și drone la o scară mult mai mare decât înainte, provocarea energetică a Ucrainei va fi probabil și mai dificilă. Și, spre deosebire de iernile anterioare, atacurile Rusiei vizează instalațiile de foraj, stocare și distribuție a gazelor naturale din Ucraina, pe lângă rețeaua electrică. În prezent, 60 % dintre ucraineni depind de gazele naturale pentru a-și încălzi locuințele.

Unii directori din sectorul energetic ucrainean se tem, de asemenea, că urmărirea penală a lui Kudrițkîi ar putea face parte dintr-o tactică preventivă de găsire a unui țap ispășitor, pentru a transfera vina în cazul în care sistemul energetic al țării nu va mai putea rezista atacurilor rusești.

Citand surse anonime, acum două săptămâni, publicația ucraineană Ukrainska Pravda a relatat că foști directori din sectorul energetic se tem că vor fi acuzați că nu au făcut suficient pentru a spori reziliența infrastructurii energetice și a consolida instalațiile.

„Au nevoie de un țap ispășitor acum”, a declarat pentru Politico un expert în politică externă care a consiliat guvernul ucrainean. „Există zone din Ucraina care probabil nu vor avea electricitate până în primăvară. În apartamentele din Kiev temperatura este deja de 10 grade Celsius, iar orașul ar putea suferi întreruperi prelungite de curent. Oamenii sunt deja supărați din cauza asta, așa că biroul președintelui are nevoie de țapi ispășitori”, a spus el, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta liber despre această chestiune.

„Opoziția îl va acuza pe Zelenski că a eșuat în fața Ucrainei și va susține că ar fi trebuit să aibă deja planuri de urgență pentru a preveni întreruperile prelungite de curent sau înghețul puternic”, a adăugat el.

Adrian Karatnycky, membru senior al Atlantic Council și autor al cărții „Battleground Ukraine”, este, de asemenea, îngrijorat de direcția în care se îndreaptă politica. „Deși este un lider de război inspirator și curajos, există, într-adevăr, elemente îngrijorătoare în guvernarea lui Zelenski”, a spus el.

Zelenski l-a demis pe șeful companiei Ukrenergo pentru că nu a protejat centralele de atacurile rușilor. UE, nemulțumită de decizie

Editor : B.E.

