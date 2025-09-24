Live TV

Video Inundații devastatoare în Italia: mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă dispărută

Italy, Milan: Due To Bad Weather, The Seveso River Flooded. Flooding In Niguarda Area
Străzi complet inundate în Italia, după ploile torențiale care au provocat evacuări masive. Foto: Profimedia

Ploile torențiale au transformat Italia într-un adevărat câmp de intervenții, după ce zeci de localități au fost inundate de la nord la sud. Sute de oameni au fost evacuați din casele lor, mai multe școli și locuințe au fost afectate de ape, iar drumuri întregi s-au surpat. În Piemont, o turistă germană este căutată cu drone și elicoptere, după ce a dispărut într-un pârâu umflat de viituri.

Viiturile au acoperit străzi și locuințe, au luat mașinile din parcări și le-au târât pe șosele, iar în unele zone, oamenii au fost salvați de pe acoperișurile caselor.

Cele mai mari probleme s-au înregistrat în nordul țării, în zonele Como și Monza. Aici, locuințe au fost inundate, iar copiii din mai multe școli au fost evacuați cu bărcile gonflabile. La Milano, aproximativ 300 de elevi au rămas blocați într-o școală din cartierul Niguarda și au fost scoși cu ajutorul unui vehicul amfibiu.

În Como, o stradă principală s-a surpat, deschizând o groapă de câțiva metri în carosabil. Circulația a fost închisă preventiv, iar autoritățile au dispus blocarea altor drumuri, de teamă să nu apară noi alunecări de teren. Piețe și șosele au fost acoperite de noroi, ceea ce a blocat accesul pe mai multe drumuri provinciale.

Operațiuni de salvare au avut loc în numeroase localități. La Meda, în Brianza, pompierii au scos o mamă și fiica ei dintr-o casă inundată, transportându-le cu elicopterul într-un loc sigur. În Cabiate și în alte orașe din provincia Como, mai multe familii au fost evacuate cu elicopterul din casele afectate.

Pe insula Ischia, torenții au măturat străzile și au târât mașinile, iar în sud, în Sicilia, inundații severe au fost raportate în Palermo și Trapani.

Meteorologii au menținut codul portocaliu de ploi abundente și au avertizat populația să evite deplasările care nu sunt strict necesare.

Autoritățile au anunțat și operațiuni de căutare în Piemont, la Spigno Moderato, unde o turistă germană a dispărut luni în apele învolburate ale pârâului Valla. Zeci de pompieri, asistați de drone și elicoptere, participă la misiunea concentrată în zona unui baraj.

Marți, pompierii italieni au fost surprinși în imagini în timp ce acționau pentru salvarea oamenilor și degajarea drumurilor. În Milano, utilaje grele au fost folosite pentru curățarea pasajelor feroviare inundate de noroi și resturi.

