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Video Inundații în Bulgaria, într-o zonă aleasă de mulți români pentru vacanțele pe litoral

Data publicării:
inundatii bulgaria
Sursa: captură video
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Inundații de amploare s-au produs în orașul bulgar Varna, după o ploaie torențială. Cantitatea de apă a fost prea mare pentru capacitatea sistemului de canalizare, care a refulat.

Unele mașini au rămas blocate în pasajele subterane, rafalele puternice de vânt au rupt crengi și au doborât copaci, lucru care a dat peste cap circulația. Printre clădirile inundate a fost și sediul primăriei.

În afara orașului, care este o destinație turistică aleasă de mulți români, probleme au fost pe șoseaua care face legătura cu stațiunea Nisipurile de Aur, de asemenea preferată de români pentru vacanțele pe litoral.

Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale și pe alocuri grindină, au lovit și alte zone din estul Bulgariei, unde a fost cod portocaliu de vreme severă.

Editor : M.B.

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