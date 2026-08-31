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Inundații masive în Marele Canion: cel puțin 20 de persoane au fost date dispărute

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Poduri
Forţa apelor a distrus poduri, stânci şi structuri metalice, modificând radical aspectul zonei, cu albia cursului de apă lărgindu-se semnificativ. Foto: Profimedia
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O inundație masivă a afectat Marele Canion din Arizona, unul dintre cele mai aride state americane, determinând evacuarea a zeci de vizitatori. Potrivit Serviciului Parcurilor Naționale (NPS), duminică erau încă date dispărute peste 20 de persoane, iar autoritățile au solicitat informații de la cei care se aflau în zonă în momentul inundației, relatează focus.de.

Aceste persoane ar putea fi considerate „dispărute sau de negăsit”, a anunțat Serviciul Parcurilor Naționale pe rețelele de socializare. Conform comunicatului, inundații fulgerătoare au avut loc sâmbătă în zona Phantom Ranch și a foarte popularului Bright Angel Canyon.

BREAKING: At least 20 people may be missing for after significant flash flooding at Grand Canyon National Park in Arizona; more than 60 people have already been evacuated, park officials say. pic.twitter.com/iXFzXsLROW

— Scope Report (@ScopeReport_) August 30, 2026

Fenomenul a fost generat de Bright Angel Creek, un curs de apă care se varsă în râul Colorado. Forța apelor a distrus poduri, stânci și structuri metalice, schimbând radical aspectul zonei, albiei râului lărgindu-se semnificativ. În plus, a apărut o nouă terasă pe râul Colorado, potrivit rapoartelor agenției de știri AP. Autoritățile continuă căutarea persoanelor dispărute.

Hikers and campers scrambled for cover as a storm triggered heavy rain and flash flooding in the Bright Angel Canyon and Phantom Ranch regions of Grand Canyon National Park in Arizona. The storm caused significant damage to nearby footbridges and trails, according to the National… pic.twitter.com/NRNmfdmmC1

— CBS News (@CBSNews) August 30, 2026

Imaginile de la fața locului și un videoclip au arătat că zona din jurul Phantom Ranch a fost devastată și acoperită de noroi. 

Până duminică dimineață, 62 de persoane fuseseră salvate de la Phantom Ranch și de pe traseul inferior North Kaibab Trail, au declarat oficialii. Erau planificate alte evacuări. NPS a avertizat asupra furtunilor și ploilor abundente duminică și luni, care ar putea provoca din nou inundații fulgerătoare.

Editor : M.C

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