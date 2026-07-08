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Învățarea mai multor limbi străine ar putea să încetinească îmbătrânirea creierului cu până la 13 ani (studiu)

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Învățarea de limbi străine. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Două limbi străine, 6 ani în minus Regiunea bască, model de multilingvism Ce au luat în considerare cercetătorii

Învățarea unei alte limbi ar putea încetini îmbătrânirea creierului cu până la 13 ani, conform unui studiu citat de The Guardian.

Persoanele care vorbesc mai mult de o limbă par să aibă creiere mai tinere. Cu cât vorbești mai multe limbi și cu cât începi să le vorbești mai devreme, cu atât mai bine, conform concluziilor unui studiu prezentat la conferința Federației Societăților Europene de Neuroștiințe de la Barcelona.

Două limbi străine, 6 ani în minus

Studiul a constatat că persoanele care vorbeau două limbi aveau creiere care păreau cu aproximativ șase ani mai tinere decât cele ale celor care vorbeau o singură limbă. Persoanele care vorbeau trei limbi aveau creiere care păreau cu aproximativ șapte ani mai tinere, iar în cazul celor care vorbeau patru limbi, creierele lor păreau cu aproximativ 13 ani mai tinere.

Creierul nostru este alcătuit din miliarde de celule nervoase care comunică între ele. Însă, pe măsură ce îmbătrânim, conectivitatea din creierul nostru se deteriorează adesea, determinând scăderea memoriei și a vitezei de gândire.

Deși cercetările anterioare observaseră că persoanele din țările europene cu un nivel mai ridicat de competență lingvistică aveau tendința de a îmbătrâni mai lent, acest studiu a măsurat impactul vorbirii limbilor străine asupra creierului fiecărei persoane.

Regiunea bască, model de multilingvism

Cercetătorii din Spania, Chile, Argentina și Dublin au comparat persoanele care locuiau în regiunea bască – caracterizată printr-un nivel ridicat de multilingvism – și care vorbeau spaniolă, bască, franceză și/sau engleză.

Pentru a măsura vârsta neurologică, cercetătorii au folosit magnetoencefalografia pentru a măsura activitatea cerebrală a 728 de persoane cu vârste și niveluri de competență lingvistică variate. Apoi au folosit inteligența artificială pentru a procesa rezultatele și a calcula un nivel normal de conectivitate cerebrală la o anumită vârstă.

Un al doilea grup independent, format din 144 de persoane, a fost apoi scanat și comparat, cuprinzând un număr egal de persoane care vorbeau una, două, trei sau patru limbi.

Dr. Lucia Amoruso, de la Centrul Basc pentru Cogniție, Creier și Limbaj din San Sebastián, a declarat: „În termeni simpli, persoanele care vorbeau mai multe limbi aveau, de obicei, creiere care păreau mai tinere decât era de așteptat pentru vârsta lor cronologică. Efectul nu era legat doar de numărul de limbi vorbite. O competență lingvistică mai ridicată și învățarea mai timpurie a unei a doua limbi au fost, de asemenea, asociate cu o întârziere a îmbătrânirii creierului. Acest lucru sugerează că experiența multilingvă contează ca un gradient: nu este vorba pur și simplu despre a fi bilingv sau nu, ci despre profunzimea și durata experienței lingvistice.”

Ce au luat în considerare cercetătorii

Cercetătorii au luat în considerare factori precum vârsta, sexul și nivelul de educație al persoanelor, dar au avertizat că nu pot exclude influența potențială a altor factori care ar putea avea un impact asupra creierului, precum stilul de viață și implicarea socială.

Răspunzând la aceste descoperiri, prof. Christina Dalla, specialist în neuroștiință la Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, a declarat: „Acest studiu sugerează că învățarea unei a doua, a treia sau a patra limbi ar putea ajuta creierul nostru să rămână mai tânăr mai mult timp, iar cu cât începem mai devreme, cu atât mai bine. Există multe motive întemeiate pentru a învăța o altă limbă la orice vârstă – sociale, culturale și pentru sănătatea creierului – așa că ar trebui să susținem învățarea limbilor străine în școală și pe tot parcursul vieții, chiar dacă este dificil.”

Însă Eef Hogervorst, profesor de psihologie biologică la Universitatea din Loughborough, a îndemnat la prudență. Deși dovezile sugerează că multilingvismul este asociat cu o mai bună reziliență cerebrală, a spus ea, „este posibil ca persoanele care vorbesc mai multe limbi să adopte, de asemenea, stiluri de viață mai sănătoase și/sau să aibă acces mai bun la alte medii și activități protectoare, precum cititul, învățarea pe tot parcursul vieții și cântatul la instrumente muzicale”.

Editor : M.C

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