„Invazia găinilor” într-un oraș turistic din Spania. Sunt sute de păsări, iar autoritățile nu reușesc să scape de ele

Sute de găini au pus stăpânire pe parcurile și zonele verzi din orașul turistic spanion Torrevieja, Alicante, și până acum nimeni nu a reușit să împiedice reproducerea lor sau să le captureze, relatează El Pais. Consiliul Local spune că acestea „nu reprezintă un pericol” și că nu se aventurează să ofere un număr exact de exemplare, deși presa locală relatează în jur de 700. Autoritățile locale au scos la licitație în februarie anul acesta un contract public, „ca măsură de precauție”, pentru ca o companie să aibă grijă de ele. Compania care a câștigat contractul a anunțat însă că se retrage, deoarece păsările trebuie capturate vii și duse la un sanctuar și nu are capacitatea de a face acest lucru.

Totul a început în 2014, când o persoană necunoscută a lăsat circa 40 de păsări într-un parc. Găinile s-au înmulțit de-a lungul anilor, ajungând la numărul estimat de peste 700 în prezent. Au colonizat treptat alte parcuri, zone verzi și terenuri virane din oraș. Clipurile și fotografiile de pe rețelele de socializare arată pui, cocoși și găini în jurul băncilor din parc sau traversând străzile orașului.

„Conduci pe șosea și apar brusc”, spune Inma, o locuitoare din Torrevieja care lucrează în jurul Parcului Las Naciones.

Presa locală a relatat că unele dintre păsări au fost văzute traversând autostrada N-332, ceea ce a provocat situații de trafic periculoase. Cealaltă problemă este riscul pentru sănătate reprezentat de găini în spațiile publice.

„Străzile sunt murdare și fac zgomot tot timpul”, subliniază Inma.

Concha Sala, consilier pentru bunăstarea animalelor în cadrul Consiliului Local Torrevieja, dă asigurări că găinile „nu sunt considerate o invazie sau ceva periculos” și că prinderea lor este „o modalitate de a preveni problemele viitoare care ar putea apărea”. Consiliul Local a bugetat aproximativ 26.000 de euro pentru contractul de relocare a păsărilor, care va dura un an. Potrivit lui Sala, în urmă cu aproximativ un an, găinile existente în Torrevieja „au fost colectate și mutate la o școală agricolă din Regiunea Murcia”, deși recunoaște că nu toate au fost îndepărtate la momentul respectiv.

Compania care a câștigat contractul, Ecoplanín Xestión e Información Ambiental SL, cu sediul în Galicia, a depus o ofertă de 19.600 de euro, ceea ce înseamnă că operațiunea  ar costa aproximativ 28 de euro pentru fiecare găină, comparativ cu cei 37 de euro estimați de Consiliul Local. Cu toate acestea, compania a decis să se retragă, susținând că nu a fost informată în mod corespunzător că animalele nu vor trebui doar capturate vii și duse la un sanctuar, ci și că găsirea acestui sanctuar va fi responsabilitatea sa.

„Regretăm profund orice prejudiciu pe care l-am fi putut cauza Consiliului Local Torrevieja și locuitorilor, în special pentru orice întârzieri pe care le-ar putea cauza acest lucru”, a declarat Miguel Ángel Fernández, directorul Ecoplanín. Potrivit acestuia, compania pregătise deja atât protocolul de aplicare pentru capturarea găinilor fără a provoca daune, cât și instrumentele necesare, dar abia în ultimul moment și-au dat seama că trebuie să găsească un sanctuar care să accepte păsările.

„Suntem o companie dedicată controlului speciilor exotice și am lucrat deja cu comunități de țestoase Galapagos, de exemplu, dar le-am dus la un centru de recuperare al guvernului regional, pe care nu a trebuit să-l găsim singuri”, explică el.

