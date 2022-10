Investigație NBC: Muncă forțată și trafic de persoane în baze militare americane din afara Statelor Unite

Unii muncitori străini care lucrează în bazele militare americane din afara Statelor Unite sunt plătiți mai prost decât li s-a promis, sunt obligați să plătească o taxă scumpă la angajare ca să rămână datori și sunt presați să semneze contracte abuzive și să lucreze câte 12 ore pe zi în fiecare zi, potrivit unei investigații realizate de NBC News. În anumite cazuri, aceștia sunt abuzați fizic și nu pot pleca pentru că li se confiscă pașapoartele.

Abdulla a crezut că este șansa vieții lui. După ce s-a chinuit să își găsească de lucru în țara sa natală, Bangaldesh, Abdulla a fost abordat de un recrutor care i-a oferit posibilitatea să lucreze într-un restaurant la mii de kilometri depăratare în Kuweit City pentru echivalentul a 660 de dolari pe lună.

Era, însă, o problemă: trebuia să plătească o taxă mare – în jur de 10.250 de dolari, însă Abdulla s-a gândit că se merită. Mama lui s-a împrumutat pentru a obține banii necesari și Abdulla a plecat spre Kuweit în ianuarie 2016. Avea 21 de ani.

Abdulla spune că a ajuns să descopere că promisiunile care i-au fost făcute erau minciuni.

În loc să lucreze într-un restaurant, compania care l-a angajat, Tamimi Global Co., l-a trimis să spele vase la Camp Buehring, o bază militară americană din Kuweit. Abdulla a spus că salariul lui era de 260 de dolari, mai puțin de jumătate din ceea ce i-a fost promis, și că a lucrat 12 ore pe zi fără nicio zi de liberă timp de trei ani.

Numărul de muncitori străini a crescut foarte mult în ultimele două decenii, parțial din cauza războaielor din Afganistan și Irak. Foto: Profimedia Images

Abdulla a semnat un contract cu angajatorul, care i-a luat pașaportul. În afară de el, mai erau 400 de muncitori care au ajuns în aceeași situație. „Ce putem să facem? Mi-era doar de mama mea. Plângeam în fiecare zi”, a povestit Abdulla.

Abdulla este doar una din miile de persoane despre care se presupune că au fost traficate de către contractori privați pentru a munci în bazele militare din străinătate ale Statelor Unite, potrivit unei investigații NBC News realizate în colaborare cu International Consortium of Investigative Journalists, The Washington Post și Arab Reporters for Investigative Journalism.

Companii acuzate de abuzuri împotriva muncitorilor au contracte cu guvernul american în valoare de miliarde de dolari

NBC News a descoperit că există o lipsă de transparență atât în privința Pentagonului care ascunde anumite informații despre abuzurile suferite de muncitorii care lucrează pe banii publicului, cât și despre ceea ce oficialii sunt dispuși să împărtășească între ei și cu alte agenții despre companiile acuzate că își maltratează angajații.

Din cauză că oficialii Departamentului de Apărare al Statelor Unite nu comunică informațiile legate de traficul de muncitori, oficialii din guvern nu cunosc istoricul problematic al companiilor pe care le contractează.

Aceste companii continuă să lucreze cu guvernul american. Potrivit analizei NBC News, cel puțin 10 companii care sunt acuzate de comiterea de abuzuri împotriva muncitorilor încă din 2007 au primit contracte guvernamentale în valoare de miliarde de dolari.

Mii de persoane se presupune că au fost traficate de către contractori privați care i-au recrutat pentru a munci în bazele militare de peste ocean ale Statelor Unite. Foto: Profimedia Images

„Dolarii noștri sunt probabil folosiți pentru a sprijini munca silită și traficul de persoane, iar acest lucru este inacceptabil”, a spus Latesha Love, director al echipei de Afaceri Internaționale și Comerț al Biroului pentru Responsabilitate Guvernamentală (GAO). „Felul în care muncitorii sunt tratați este similar cu ceea ce unii ar numi sclavie modernă.”

Muncitorii străini sunt cruciali în peste 700 de baze militare din toată lumea în care se află membrii ai armatei Statelor Unite. Aceștia de obicei servesc mâncarea, curăță barăcile și păzesc bazele.

În multe cazuri, muncitorii nu provin din țările în care se află bazele la care lucrează. În schimb, aceștia sunt aduși cu avionul din alte țări în care există mai puține locuri de muncă, precum Bangladesh, Nepal, India sau Filipine.

Vestul Sălbatic al sistemului de subcontractori care lucrează în bazele militare ale SUA

Numai din aprilie până în iunie, Comandamentul Central al Statelor Unite, ai căror membri servesc în aproape 100 de baze din Orientul Mijlociu, inclusiv Irak, Kuweit și Arabia Saudită, a raportat că firmele contractate de ei au angajat aproape 20.300 de muncitori, dintre care 9.000 proveneau din alte țări.

Muncitorii care nu sunt din țara gazdă sau din SUA sunt plătiți de cele mai multe ori mai prost, au explicat experții. Numărul de muncitori străini a crescut foarte mult în ultimele două decenii, parțial din cauza războaielor din Afganistan și Irak.

Sistemul de subcontractori a ajuns ca Vestul Săbatic, a spus și Adam Moore, profesor asociat la UCLA.

Muncitorii care nu sunt din țara gazdă sau din SUA sunt plătiți de cele mai multe ori mai prost și trăiesc în „condițiile de cazare nesanitare”. Foto: Profimedia Images

Una dintre companiile care continuă să lucreze în bazele militare ale americanilor din Orientul Mijlociu este Tamimi, angajatorul lui Abdulla.

Începând cu 2007, compania a primit contracte de 277 de milioane de dolari. Tamimi își are sediul în Arabia Saudită și are în acest moment un contract de cel puțin 10 milioane de dolari pentru livrarea de mâncare în bazele militare americane.

Într-un alt caz din 2019, au apărut indicii conform cărora firma contractoare „era conștientă că a impus o taxă de recrutare exorbitantă care a creat o situație de sclavie pentru angajații săi”, iar „condițiile de cazare puse la dispoziție nu ofereau acces la apă potabilă, erau nesanitare și infestate cu ploșnițe.”

Anul acesta, 22 de ugandezi angajați de compania privată de securitate Triple Canopy ca paznici la baza militară Forward Operating Base Shorab din Afganistan au dat în judecată firma pentru încălcări ale drepturilor angajaților.

Aceștia spun că le-au fost confiscate pașapoartele timp de luni de zile, ceea ce nu le-a permis să plece sau să își caute alt loc de muncă și că s-au confruntat cu „frică, intimidare și nesiguranță” atât timp cât au fost angajați ai Triple Canopy.

Editor : Raul Nețoiu