Investiție istorică la CERN: finanțare privată de 860 milioane de euro pentru construirea celui mai mare accelerator de particule

Pentru prima dată în istoria CERN, donatori din sectorul privat s-au angajat să susţină construirea celui mai mare accelerator de particule din lume cu o sumă de 860 de milioane de euro.

Dacă proiectul este aprobat de statele membre CERN, aceste contribuţii „în valoare de 860 de milioane de euro (un miliard de dolari) ar reprezenta o investiţie majoră a sectorului privat în serviciul cercetării în fizica fundamentală”, a indicat cel mai mare laborator de fizică din Europa într-un comunicat, citat de AFP și preluat de Agerpres.

Printre donatori se numără fundaţia Breakthrough Prize, a miliardarului din Silicon Valley Iouri Milner, fondurile Eric şi Wendy Schmidt pentru inovaţie strategică ale fostului CEO Google Eric Schmidt, alături de moştenitorul familiei Agnelli, John Elkann, şi de proprietarul companiei Iliad, Xavier Niel, a precizat CERN într-un comunicat publicat la Geneva.

CERN doreşte să construiască până în 2040 un Future Circular Collider (FCC), dotat cu un tunel subteran cu circumferinţa de 91 de kilometri, la o adâncime medie de 200 de metri, şi având drept obiectiv să explice compoziţia a 95% din energia şi din materia din universul observabil sau cu ale cuvinte abundenţa materiei în raport cu antimateria.

Acest proiect gigantic în valoare de peste 15 miliarde de euro nu a primit încă undă verde din partea ţărilor membre ale organizaţiei.

„Este pentru prima dată în istorie când donatori din sectorul privat doresc să se asocieze cu CERN în vederea construcţiei unui instrument de cercetare extraordinar, care va permite omenirii să realizeze progrese majore în ceea ce priveşte înţelegerea fizicii fundamentale şi a Universului”, a salutat Fabiola Gianotti, directoare generală a CERN, citată într-un comunicat.

„A înţelege natura fundamentală a universului nostru este misiunea noastră comună, a tuturor”, a declarat la rândul său Pete Worden, preşedintele Fondation Breakthrough Prize, care a spus că e „mândru” să susţină crearea unui instrument „care va putea să aducă o lumină nouă asupra unor probleme esenţiale pe care şi le pune omenirea”.

Actualul Mare Accelerator de Particule (Large Hadron Collider - LHC) de la CERN, cel mai mare din lume, care studiază coliziunea particulelor lansate din fiecare capăt al tunelului cu lungimea de 27 de kilometri la viteze fenomenale, a permis identificarea în 2012 a bosonului Higgs, considerat cheia de boltă a structurii fundamentale a materiei.

Abia în 2028 vom afla decizia Consiliului CERN, care reuneşte reprezentanţi din 25 de ţări membre, precum şi cercuri ştiinţifice naţionale, asupra construcţiei FCC.

