Investitorii se pregătesc de noi turbulenţe. Alegerile din SUA, dobânzile şi escaladarea din Iran ar putea da „furtuna perfectă”

Investitorii încep să caute mai multă protecţie împotriva fluctuaţiilor bursiere, pe măsură ce pieţele intră într-o perioadă considerată în mod tradiţional mai volatilă, iar alegerile pentru Congresul SUA, incertitudinile privind dobânzile şi escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu sporesc riscurile, potrivit CNBC.

Unul dintre semnalele acestei prudenţe vine de pe piaţa opţiunilor. Indicele VIX, cunoscut drept „indicele fricii” de pe Wall Street, măsoară volatilitatea aşteptată pentru S&P 500 în următoarele 30 de zile şi tinde să crească atunci când investitorii se tem de mişcări puternice ale pieţei.

Septembrie şi octombrie se numără în mod obişnuit printre lunile în care volatilitatea creşte cel mai mult.

La factorul sezonier se adaugă acum alegerile legislative americane din noiembrie, riscul unor dobânzi mai ridicate, semnalele restrictive ale băncilor centrale şi intensificarea ostilităţilor din Orientul Mijlociu.

Investitorii plătesc mai mult pentru protecţie

Charlie McElligott, strateg la Nomura, spune că investitorii care şi-au readus lichidităţile pe piaţa de acţiuni au acum motive să-şi protejeze portofoliile.

Preţurile opţiunilor care oferă protecţie împotriva unei creşteri a volatilităţii bursiere în următoarele trei luni au urcat neobişnuit de mult. Un indicator al costului acestor instrumente se află în percentila 91 a intervalului său istoric, ceea ce înseamnă că protecţia a fost mai scumpă doar în aproximativ 9% din timp.

”Pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul anului, anticipăm o volatilitate mai mare pe piaţa acţiunilor, atât în sus, cât şi în jos, pe măsură ce aşteptările privind dobânzile se schimbă şi presiunile dintre diferitele clase de active cresc”, a declarat Luke Rahbari, CEO al Equity Armor Investments.

Rahbari consideră că există deja semnale că tensiunile de pe piaţa obligaţiunilor Trezoreriei SUA încep să se transmită către acţiuni.

Indicele MOVE, care măsoară volatilitatea anticipată pe piaţa obligaţiunilor guvernamentale americane, rămâne ridicat în timp ce investitorii încearcă să evalueze evoluţia dobânzilor, inflaţiei şi volumului mare de datorie emisă de guvernul SUA.

Pieţele nu sunt încă într-o situaţie de stres neobişnuit

În pofida creşterii cererii pentru protecţie, alţi indicatori arată că pieţele nu se confruntă deocamdată cu niveluri excepţionale de stres.

Atât VIX, cât şi MOVE se află în apropierea mediilor ultimilor zece ani, iar diferenţele de randament dintre obligaţiunile corporative şi cele guvernamentale rămân foarte reduse din perspectivă istorică, potrivit CreditSights.

Volatilitatea ar putea creşte odată cu ieşirea pieţelor din perioada de vară, în mod tradiţional mai liniştită, dar presiunile s-ar putea diminua după alegerile americane.

James Ooi, strateg la Tiger Brokers, arată că în noiembrie VIX scade în medie cu aproximativ 4%, pe măsură ce rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului reduc incertitudinea politică şi oferă investitorilor mai multă claritate asupra viitoarei direcţii a politicilor americane.

Editor : Sebastian Eduard