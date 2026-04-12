Invitație istorică pentru Papa Leon al XIV-lea. Vietnamul îl cheamă într-o vizită fără precedent

Vietnamul l-a invitat pe papa Leon al XIV-lea într-o vizită fără precedent în ţara din Asia de Sud-Est, a relatat presa de stat vietnameză, pe fondul unei recente dezgheţări diplomatice între regimul comunist şi Vatican.

Preşedintele Adunării Naţionale a Vietnamului, Tran Thanh Man, i-a înmânat sâmbătă suveranului pontif invitaţia oficială din partea secretarului general al Partidului Comunist şi preşedintelui vietnamez, To Lam, transmite duminică AFP preluată de Agerpres.

Potrivit agenţiei de ştiri din Vietnam, papa şi-a exprimat recunoştinţa şi dorinţa de a vizita Vietnamul în curând. Papa Leon al XIV-lea şi-ar fi exprimat, de asemenea, dorinţa de a intensifica schimburile pentru a aprofunda relaţiile bilaterale.

Relații fără statut diplomatic oficial

Autorităţile de la Hanoi şi Vaticanul nu întreţin relaţii diplomatice oficiale de la încheierea războiului din Vietnam, în 1975, însă un grup de lucru se întruneşte din 2009 pentru a pregăti normalizarea relaţiilor.

Un progres major a fost făcut în 2023, când cele două părţi au acceptat prezenţa unui reprezentant papal rezident în Vietnam.

Papa Francisc, predecesorul lui Leon al XIV-lea, a fost, de asemenea, invitat oficial să viziteze Vietnamul. Totodată, ministrul de externe al Vaticanului a efectuat o vizită în Vietnam în primăvara anului 2024.

În cadrul întâlnirii, Tran Thanh Man a declarat că doreşte să „ridice relaţiile bilaterale la un nou nivel în interesul poporului şi pentru pacea şi prosperitatea comune”.

Context religios și critici privind libertatea credinței

Vietnam are aproximativ şase milioane de catolici, reprezentând aproape 6% din populaţie.

Grupurile pentru drepturile omului susţin că autorităţile vietnameze restricţionează libertăţile religioase, notează AFP.

