Live TV

Ipoteza unui sabotor pe teritoriul României în cazul dronei prăbușite în Bulgaria, luată în calcul. Ce scrie presa bulgară

Data actualizării: Data publicării:
dronă în zbor
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Rusia a capturat drone ucrainene intacte Un sabotor pe teritoriul României sau Bulgariei? În loc de concluzie

Sâmbătă dimineaţa, puţin după ora 8:00, o dronă a pătruns în spaţiul aerian bulgar dinspre România, în apropierea vechiului punct de control Kardam din Dobrici, şi s-a dezintegrat într-un câmp de floarea-soarelui, la aproximativ o sută de metri în interiorul ţării şi la câţiva paşi de o staţie de compresoare a gazoductului Transbalcanic. Nimeni nu a fost rănit şi nicio clădire nu a fost afectată. O dronă inofensivă pe care nimeni nu a văzut-o venind este cel mai ieftin avertisment pe care această ţară îl va primi vreodată, scrie Novinte.com într-un comentariu.

Mai important decât naţionalitatea dronei este faptul că nimeni nu a detectat-o. Nici radarul bulgar, nici cel român, şi nici o alertă din partea Centrului de Operaţiuni Aeriene Combinate al NATO de la Torrejon, care ar trebui să supravegheze tocmai acest spaţiu aerian.

Prim-ministrul Radev a recunoscut acest lucru şi a admis, în acelaşi timp, că achiziţionarea unui radar tridimensional modern este blocată „de ani de zile”.

Şeful apărării, amiralul Emil Eftimov, a mers şi mai departe, recunoscând că fie şi un radar specializat antidrone ar putea detecta o ţintă de acest fel doar de la patru sau cinci kilometri, ceea ce, deasupra unei frontiere populate, nu lasă aproape deloc timp pentru a face ceva. Nu este vorba de o surpriză venită din senin, ci de o lacună pe care persoanele responsabile o cunosc de ani de zile şi pe care nu au remediat-o.

Identitatea celui care a trimis-o rămâne cu adevărat neclară, iar onestitatea impune să se ia în considerare mai multe posibilităţi simultan, în loc să se opteze pentru cea pe care televiziunea a descoperit-o prima.

Concluzia iniţială a Ministerului Apărării este că epava aparţine cel mai probabil unei „Maya”, o dronă ieftină de momeală utilizată pe scară largă de forţele armate ucrainene.

Kievul a negat că ar fi îndreptat ceva spre Bulgaria şi s-a oferit să ajute la anchetă. Aceasta indică explicaţia cea mai banală şi cea mai credibilă din punct de vedere tehnic: o dronă „Maya” deviată de pe traiectoria programată de războiul electronic rus, aceleaşi bruiaj şi falsificare pe care analiştii le-au invocat atunci când avioanele de vânătoare franceze au interceptat o dronă ucraineană „Maya” rătăcită deasupra Mării Baltice la începutul acestui an.

Chiar Eftimov a menţionat interferenţele electronice ca fiind cauza probabilă. O dronă rătăcită nu este doar posibilă, ci reprezintă răspunsul plictisitor, dar probabil.

Rusia a capturat drone ucrainene intacte

Însă nu este singurul, iar alte două scenarii merită luate în considerare. În zilele premergătoare incidentului de la Kardam, mai multe guverne din NATO au avertizat public că Rusia a capturat drone ucrainene intacte şi le-ar putea folosi pentru provocări sub steag fals împotriva membrilor alianţei, tocmai pentru a crea impresia unui atac ucrainean şi a diviza aliaţii.

Miniştrii apărării din Polonia şi Lituania au declarat acest lucru oficial, iar Institutul pentru Studiul Războiului descrie acest lucru ca făcând parte dintr-o campanie deliberată a Rusiei de a pregăti terenul pentru exact astfel de incidente.

Cu alte cuvinte, faptul că se pregătea o provocare undeva de-a lungul flancului era deja ceva de domeniu public înainte ca una dintre drone să aterizeze într-un câmp bulgar.

Ivailo Mircev, de la „Bulgaria Democrată”, a avut dreptate să întrebe sâmbătă dacă proximitatea faţă de Coridorul Vertical de Gaz, artera pe care Bulgaria mizează pentru gazul non-rus, indică o operaţiune hibridă menită să testeze reacţiile în jurul infrastructurii critice, scrie publicația bulgară, citată de News.ro.

Un sabotor pe teritoriul României sau Bulgariei?

Există şi o a treia interpretare, mai discretă decât celelalte, iar dovezile preliminare o contrazic, lucru care merită spus fără ocolişuri. Drona a venit dinspre nord, din spaţiul aerian al României, iar poliţia de frontieră a României a înregistrat-o, captând sunetul acesteia înainte ca explozia să fie auzită pe partea bulgară, lângă General Toşevo.

Ceea ce radarele niciunei ţări nu au făcut a fost să o urmărească, deoarece zbura la joasă altitudine şi era de dimensiuni reduse. Această distincţie - auzită, dar neurmărită - se află în centrul problemei şi merită să fim atenţi să nu îi acordăm o importanţă excesivă.

Unii vor argumenta, pe baza geografiei, că o dronă care traversează zonele din apropierea Mării Negre, supravegheate îndeaproape, şi întinderea României fără a fi localizată trebuie să fi zburat doar pe o distanţă scurtă, iar de aici nu mai este decât un pas mic până la cea mai sumbră versiune a teoriei: că dispozitivul nu a zburat deloc peste jumătate din teritoriul NATO, ci a fost lansat din apropiere, de pe teritoriul român sau chiar bulgar, de către un sabotor sau un mercenar care acţiona în numele Rusiei.

Aceasta ar însemna că nu este vorba de o rătăcire de război, ci de un act înscenat pe teritoriul alianţei, motiv pentru care ideea circulă şi nu poate fi pur şi simplu ignorată. Totuşi, ea ar trebui evaluată cu obiectivitate în raport cu faptele de care dispunem.

Detectarea acustică de pe partea română, apropierea dronei dinspre nord şi modelul cunoscut al dronelor ucrainene care pătrund în spaţiul aerian al NATO sub acţiunea bruiajului rus fac ca explicaţia „derivei îndelungate” să fie mai greu de respins decât presupune teoria sabotajului, iar poziţia onestă este că epava, grav arsă potrivit lui Radev, nu a lămurit încă problema în niciun sens.

În loc de concluzie

Iată aspectul care rezistă tuturor acestor scenarii şi este singurul care contează în ultimă instanţă. Fie că drona a fost o momeală ucraineană deviată de la traiectorie, o provocare rusă echipată cu componente ucrainene sau un dispozitiv plasat în tăcere lângă graniţa noastră, lecţia pentru Bulgaria este identică: ceva a ajuns la infrastructura noastră critică şi a explodat înainte ca cineva din Sofia, Bucureşti sau Torrejon să ştie că se afla în aer.

Ar trebui să fim recunoscători că aceasta a ajuns ca momeală într-un câmp de floarea-soarelui şi nu ca o dronă Shahed purtând o încărcătură explozivă, din care România a doborât deja trei în apropiere.

Mecanismele necesare pentru o reacţie există: proiectul anti-drone SAFE, experimentul NATO de combatere a dronelor pe care Bulgaria urmează să-l găzduiască în octombrie, companiile locale care lucrează deja la această tehnologie. însă totul se desfăşoară în ritmul lent al unor lucruri pe care nimeni nu le consideră urgente. Kardam este argumentul în favoarea urgenţei, oferit fără niciun cost de sânge.

Scandalul nu va fi drona. Scandalul va fi dacă, peste un an, radarul încă nu va fi instalat şi vom da explicaţii pentru următorul incident, conchide Novinite.com.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona in zbor
Ce mesaj i-a transmis Sofia ambasadoarei Ucrainei, după ce o dronă a intrat în Bulgaria și s-a prăbușit lângă România
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
„Rusia poartă întreaga vină”. Reacția Maiei Sandu după ce o dronă a explodat în sudul Republicii Moldova
explozii in ucraina
Rusia nu vrea o „înghețare” a războiului din Ucraina și lansează acuzații la adresa lui Zelenski: „Încearcă să agraveze conflictul”
Rumen Radev
Premierul bulgar Rumen Radev, lăudat de Moscova pentru retorica mai moderată faţă de Rusia. „A căpătat elemente raţionale”
zgfvbhzdgvb
O dronă ar fi explodat în sud-estul Republicii Moldova, provocând un incendiu de vegetaţie. Poliția face verificări
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
Randamentele titlurilor de stat românești au scăzut după decizia Moody’s. Nazare: „Reacția piețelor a fost una favorabilă”
NATO îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Fără precedent!”. Rusia a lansat un nou atac, dar a primit imediat o replică dură
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...