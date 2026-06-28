Irak: Armata efectuează un raid împotriva unor „personalităţi politice” din Zona Verde a Bagdadului bănuite de corupție

Forţele de securitate irakiene s-au desfăşurat duminică dimineaţa devreme în Zona Verde, o enclavă securizată din centrul Bagdadului, unde se află ambasada SUA, într-un raid care a vizat „personalităţi politice”, a declarat un oficial pentru AFP.

Zona Verde găzduieşte mai multe misiuni diplomatice, precum şi instituţii internaţionale şi birouri guvernamentale. Numeroşi oficiali de rang înalt şi personalităţi politice locuiesc, de asemenea, acolo, scrie News.ro.

Un oficial militar, citat de AFP sub condiţia anonimatului, a declarat că un raid a vizat mai multe personalităţi politice în legătură cu un caz de corupţie financiară, efectuat la ordinul unei instanţe. El a adăugat că operaţiunea a implicat forţe antiteroriste şi armata. Nu a fost publicată încă nicio declaraţie oficială. Sursa nu a oferit alte detalii sau numele celor care ar fi fost arestaţi.

Imaginile care circulă pe canalele locale Telegram arată soldaţi în vehicule grele, cum ar fi tancuri, în Zona Verde, inclusiv imagini cu aceştia în interiorul unui complex şi, într-un caz, în interiorul unei case.

Aceste operaţiuni la scară largă au avut ca scop arestarea unor înalţi oficiali irakieni, ale căror nume circulaseră în presa locală.

Noul prim-ministru al Irakului, Ali al-Zaidi, s-a angajat să combată corupţia şi proasta gestionare care au afectat Irakul timp de decenii.

Editor : B.E.