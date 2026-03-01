În capitala irakiană Bagdad, protestatarii au încercat să ia cu asalt Zona Verde fortificată, unde se află ambasada SUA, ca răspuns la uciderea liderului suprem al Iranului, transmite CNN.

Un videoclip obținut de postul TV american arată protestatarii și forțele de securitate irakiene ciocnindu-se duminică dimineața pe podul 14 iulie, care traversează râul Tigru și duce în Zona Verde.

Se pot vedea explozii și fum înainte ca protestatarii să se retragă.

Zona Verde din Bagdad găzduiește birourile guvernului irakian și mai multe ambasade, inclusiv cea a SUA.

În alte părți ale Irakului, mulțimi numeroase au mărșăluit în provinciile sudice Dhi Qar și Basra, condamnând uciderea lui Khamenei. Videoclipurile obținute de CNN arată mulțimi mărșăluind pe străzi, scandând și fluturând steaguri.

Guvernul irakian a declarat trei zile de doliu și a transmis condoleanțe Iranului în urma morții lui Khamenei.

„Cu profundă tristeţe, prezentăm condoleanţele noastre nobilului popor iranian şi întregii lumi musulmane”, după moartea lui Ali Khamenei în urma „unui act de agresiune flagrant”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Bassem al-Awadi, anunţând aceste trei zile de doliu.

Al-Awadi, a declarat că atacul comun al SUA și Israelului asupra Iranului a fost un „act flagrant de agresiune și o faptă condamnabilă care încalcă toate normele umanitare și morale”.

Editor : B.E.