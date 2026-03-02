Rafinăria Ras Tanura din Arabia Saudită a fost atacată cu drone luni, a anunţat Ministerul saudit al Apărării, precizând că forţele saudite au doborât mai multe avioane inamice.

Anunţurile au fost făcute de către un purtător de cuvînt militar agenţiei oficiale saudite de presă SPA, potrivit AP, preluată de News.ro.

Înregistrări video postate pe reţele de socializare surprind un fum negru care se ridică din rafinărie după atac.

Fragmentele de drone interceptate pot cauza incendii şi victime la sol.

Rafinăria Ras Tanura, situată în apropiere de Dammam, are o capacitate de peste o jumătate de milion de barili pe zi.

Decizia Iranului de a ataca rafinăria saudită extinde şi mai mult Războiul în Orientul Mijlociu, ţintind în mod direct plământul economic al economiei regatului.

Iranul a atacat deja nave în Strâmtoarea Ormuz, situată la intrarea în Golful Persic, tranzitată de o cincime din comerţul mondial de petrol.

„Atacul de la rafinăria Ras Tanura în Arabnia Saudită marchează o escaladare semnificativă”, declară AP un analist de la Verisk Maplecroft, o companie specializată în analiza riscurilor, Torbjorn Soltvedt.

„Infrastructurile energetice de la Golful Persic se află de-acum în mod direct în colimatorul Iranului”, subliniază el.

„Ne aşteaptă o perioadă prelungită de incertitudine, în contextul în care Iranul încearcă să ia un tribut economic greu prin luarea ca ţintă a unor petroliere, infrastructuri energetice regioanle, rute comerciale şi parteneri în domeniul securităţii ai Statelor Unite”, analizează el.

