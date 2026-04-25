Iran execută un bărbat acuzat de legături cu Mossad, după protestele din ianuarie

Protest anti-SUA la Teheran, Iran.
Un bărbat condamnat pentru colaborare cu serviciile secrete israeliene în timpul protestelor majore din Iran din ianuarie a fost executat sâmbătă, a anunțat sistemul judiciar iranian.

Execuțiile s-au înmulțit în Iran de la începutul războiului declanșat de un atac americano-israelian pe 28 februarie, relatează AFP preluată de Agerpres.

Erfan Kiani a fost executat prin spânzurare în urma unei proceduri aprobate de Curtea Supremă, potrivit site-ului sistemului judiciar, Mizan Online.

Acesta îl descrie ca fiind una dintre „persoanele cheie” implicate într-o „misiune încredințată lui de Mossad” în timpul protestelor care au zguduit provincia centrală Isfahan.

El a fost urmărit penal pentru „distrugerea de bunuri publice și private, incendiere, deținerea și utilizarea de cocktailuri Molotov, portul unei arme cu lamă (macetă), blocarea traficului, agresarea ofițerilor de aplicare a legii și răspândirea fricii în rândul cetățenilor”.

Execuția sa ridică la nouă numărul persoanelor executate în țară din 19 martie din motive legate de protestele din ianuarie.

Autoritățile iraniene au declarat că protestele au început pașnic înainte de a se transforma în „revolte susținute de străinătate”.

Guvernul a recunoscut peste 3.000 de morți în aceste proteste, dar dă vina pe „actele teroriste” orchestrate de Statele Unite și Israel pentru violență.

Conform unor organizații neguvernamentale, inclusiv Amnesty International, Iranul este țara care folosește cel mai frecvent pedeapsa cu moartea după China.

