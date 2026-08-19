Iran ia în calcul atacuri asupra unor ținte militare din Europa dacă Trump escaladează războiul. O țară vizată e vecina României

Iranul ia în considerare lansarea unor atacuri asupra instalațiilor militare americane din Europa, în cazul în care tensiunile se vor intensifica și mai mult, relatează Financial Times.

Forţele iraniene au analizat opţiunea de a ataca obiective americane în sud-estul Europei, de exemplu în Bulgaria, care luna trecută a aprobat utilizarea bazei sale aeriene Bezmer pentru realimentarea avioanelor americane, au declarat două surse din cadrul regimului de la Teheran pentru Financial Times.

Una dintre surse a adăugat că Ciprul, unde o bază aeriană britanică a fost lovită de o dronă în martie, se număra, de asemenea, printre posibilele ţinte pentru represalii în cazul unei noi ofensive americane.

Aceleaşi surse au indicat că forţele iraniene au evaluat totodată posibilitatea de a ataca cablurile subacvatice de fibră optică din Strâmtoarea Ormuz în cazul escaladării conflictului.

Luna trecută, Garda Revoluţionară a ameninţat Regatul Unit cu privire la utilizarea de către SUA a bazelor militare britanice, declarând că „orice bază utilizată pentru a lansa un atac împotriva teritoriului iranian va fi considerată o ţintă legitimă”.

Potrivit unor experţi, Iranul ar putea desfăşura rachete balistice cu rază medie de acţiune, cum ar fi cele din seria Shahab, împotriva unor obiective americane din sudul şi sud-estul Europei.

Amenințările reflectă atmosfera de sfidare de la Teheran, unde tot mai mulți reprezentanți ai regimului consideră că reluarea războiului este mai degrabă o chestiune de „când”, nu de „dacă”.

Negocierile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz sunt în impas, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a numit săptămâna trecută mai mulți politicieni radicali în funcții importante din armată și securitate. Trump a declarat marți că nu există discuții cu Teheranul și că nici nu sunt programate.

Gardienii Revoluției și alți comandanți militari au avertizat că, în cazul unui nou conflict de amploare, Iranul ar putea extinde atacurile dincolo de Orientul Mijlociu. Până acum, Teheranul a vizat în principal baze americane, instalații energetice și alte obiective din regiune.

Luna trecută, Gardienii Revoluției au amenințat Marea Britanie din cauza folosirii bazelor britanice de către armata americană. Ei au avertizat că „orice bază folosită pentru lansarea unui atac asupra teritoriului iranian va fi considerată o țintă legitimă”.

Iranul ar putea folosi rachete balistice cu rază medie de acțiune, inclusiv din seria Shahab, împotriva unor obiective americane din sudul și sud-estul Europei. Totuși, potrivit experților, eficiența acestora scade la distanțe mari. Sursele citate de Financial Times spun că reacția Iranului ar depinde de acțiunile Washingtonului. Una dintre surse a spus că regimul pregătește un plan pentru extinderea conflictului dacă Trump își pune în aplicare amenințările anterioare de a ataca infrastructura iraniană.

Editor : M.C