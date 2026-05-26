Iran. O femeie condamnată pentru că şi-a ucis soţul şi care a născut un copil în închisoare a fost executată

Iranul a executat o femeie în vârstă de 28 de ani care fusese condamnată pentru uciderea soţului ei şi care născuse un copil în închisoare, au anunţat marţi două ONG-uri din afara Iranului, citate de AFP. Copilul a fost încredinţat bunicii sale materne.

Asma Zarei a fost spânzurată la Ardabil (nord-vestul Iranului) pe 20 mai, potrivit organizaţiilor pentru drepturile omului Hengaw şi Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia. Presa iraniană nu a relatat despre execuţie.

Potrivit IHR, ea a fost arestată în urmă cu trei ani, sub bănuiala că şi-a ucis soţul cu somnifere. Era însărcinată la acea vreme şi a născut un copil în închisoare în urmă cu doi ani.

Înainte de execuţie, ea şi-a rugat mama să aibă grijă de copil, a mai indicat IHR.

Este a şasea femeie executată în Iran din ianuarie, au menţionat cele două organizaţii.

Potrivit unui raport al IHR, cel puţin 48 de femei au fost executate în Iran în 2025, dintre care 21 pentru uciderea soţilor sau logodnicilor lor.

Organizaţiile pentru drepturile omului consideră că, în unele cazuri, femeile condamnate la moarte şi-au ucis soţii abuzivi şi nu au putut evita execuţia pentru că nu au putut plăti "preţul sângelui", o compensaţie pentru familia soţului, practică permisă de legea sharia iraniană.

În aprilie, preşedintele american Donald Trump a atras atenţia asupra situaţiei a opt femei pasibile de execuţie, distribuind pe reţelele de socializare o postare de pe X conform căreia acestea riscau să fie spânzurate. Ulterior, militanţi au indicat că o parte dintre ele nu se confruntau cu pedeapsa cu moartea sau fuseseră deja eliberate.

Luni, ONG-ul HRANA (Human Rights Activists News Agency), cu sediul în Statele Unite, a relatat că instanţa supremă iraniană a anulat condamnarea la moarte a uneia dintre femei, Bita Hemmati, într-un caz legat de protestele din ianuarie.

După China, Iranul este ţara care foloseşte cel mai frecvent pedeapsa cu moartea, potrivit mai multor ONG-uri, inclusiv Amnesty International.

